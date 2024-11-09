3°Ì¤Ï¤º¤óÈÓÈøŽ¤2°Ì¤Ï¥é¥Ð¡¼¥¬¡¼¥ëÈô±ÊŽ¤1°Ì¤Ï¡ÄŽ¢Ìò¼Ô¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤¹¤ë·Ý¿Í¥é¥ó¥¥ó¥°Ž£ÃËÀÊÔ¥Ù¥¹¥È10
¢£¸Ä¿ÍÅª´êË¾¹þ¤ß¤Î¡Ö´üÂÔÅÙ¥é¥ó¥¥ó¥°¡×10°Ì¤Ï¡Ä
Ä«¥É¥é¤âÂç²Ï¤âNetflix¤â¡¢¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Îµ¯ÍÑ¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£ÆÈÆÃ¤ÎÉ÷ËÆ¤ä¤¿¤¿¤º¤Þ¤¤¤ò³è¤«¤·¤Æ¥Ô¥ó¥Ý¥¤¥ó¥Èµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤¬¡¢¤¦¤Þ¤¤¿Í¤Ï¤¦¤Þ¤¤¡£·Ý¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÇÐÍ¥¤È¤·¤ÆÇ§¼±¤µ¤ì¤ë¿Í¤âÁý¤¨¤¿¡£
¤â¤Ã¤È´Ñ¤¿¤¤¡¢¤³¤ó¤ÊÌò¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤É¾¡¼ê¤ËÌÑÁÛ¤ò¤³¤Í¤¯¤ê²ó¤·¤Æ¡¢·Ý¿Í¤ÇÌò¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î¡Ö´üÂÔÅÙ¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤òºî¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡£¤Þ¤º¤ÏÃËÀÊÔ¤ò¡£
¤¦¤Þ¤¤¤«¤É¤¦¤«¤Ï¤µ¤Æ¤ª¤¡¢¤³¤³¿ôÇ¯¤Ç1ÏÃ¥²¥¹¥È¤äÃ±È¯ºîÉÊ¤Ç¤âµ²±¤Ë»Ä¤Ã¤¿¡ÖÅ¬Ìò¡×¤òµ¤·¤Æ¤ª¤³¤¦¡£ËÜ¿Í¤Ë¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤·¤¿¿Í¤Î·Å´ã¤Ë¤âÇï¼ê¤òÁ÷¤ê¤¿¤¤¡£
10°Ì¡¡ÎÏ»ÎÌò¤ÇÌ¥¤»¤¿âä¾®¤µ¤È²Ä°¦¤é¤·¤µ¡¡µÁ¹¾ÏÂÌé
¡Ö¥µ¥ó¥¯¥Á¥å¥¢¥ê -À»°è-¡×¡ÊNetflix¡Ë¤ÇÁþ¤¿¤é¤·¤¤ÀèÇÚÎÏ»Î¡¦±î²Ï¤ò¹¥±é¡£¥à¥«¤Ä¤¯¤Î¤Ë¤Ê¤ó¤À¤«²Ä°¦¤é¤·¤¤É½¾ð¤¬°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¤â¡Ö¥±¥ó¥·¥í¥¦¤Ë¤è¤í¤·¤¯¡×¡Ê¥Æ¥ìÅì¡Ë¤ËÎÏ»ÎÌò¤Ç¤Á¤é¤Ã¤ÈÅÐ¾ì¡£Î©¤Á°ÌÃÖ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢³§Àî±î»þ¤ä¾®¼ê¿Ìé¤È½Å¤Ê¤ë¡£¡Ö½ë¶ì¤·¤¯¤Æ°¦¤¯¤ë¤·¤¤Ìò¼Ô¡×¤Î·ãÀï¶è¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤Î¤À¤¬¡¢ÎÏ»Î°Ê³°¤ÎÌò¤âÄ©Àï¤·¤Æ¤Û¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤â¤³¤á¤Æ¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¡£
¢£Áá¤¯Íç·Ý¤Ë¸«ÀÚ¤ê¤ò¤Ä¤±¤Æ¤Û¤·¤¤R-1²¦¼Ô
9°Ì¡¡Ãå°á¤Ç²½¤±¤ë¡¢¤Þ¤µ¤«¤ÎÆóËçÌÜ·Ï¡¡¥¢¥¥é100¡ó
Á´Íç¡Ü¤ªËß·Ý¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤¹¤®¤Æ¡¢Éþ¤òÃå¤Æ¤¤¤ë¤Èµ¤¤Å¤«¤Ê¤¤¡¢¤½¤ó¤ÊÆÃ¿§¤ò³è¤«¤·¤ÆÂ¿¤¯¤ÎºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¥¢¥¥é100¡ó¡£·Ý¿Í¤Ç¤Ï¿ô¾¯¤Ê¤¤¡ÖÁÖ¤ä¤«¤ÇÌµ³²¤Ê¥¤¥±¥ª¥¸¡×¤òÂÎ¸½¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬È¯³Ð¡£
¡Ö¤ª¤¸¤µ¤ó¤¬»ä¤ÎÎø¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ÊÇ¾Æâ¡Ë¡×¡ÊTOKYO MX¡Ë¤â¤Ê¤ó¤À¤«¥¨¥¨ÏÃ¤À¤Ã¤¿¤·¡¢ÌµÆñ¤Ë¾®åºÎï¤Ç°ú¤¯¼ê¤¢¤Þ¤¿¡£·Ý¿Í¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤¤¤Î¤¬µÕ¤Ë¤¤¤¤¡£¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯ÀÐÅÄ½ã°ì¤Ë¤â¸«¤¨¤Æ¤¤¿¡£Íç·Ý¤Ë¸«ÀÚ¤ê¤ò¤Ä¤±¤ÆÌò¼ÔÆ»¤òî²¿Ê¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
8°Ì¡¡·ù°´¶¤È¹ª¤ß¤µ¤Ë¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡¡¼ò°æ·òÂÀ¡Ê¥¢¥ë¥³¡õ¥Ô¡¼¥¹¡Ë
¡Ö¥·¥¬¥Æ¥é¡×¡Ê¥Æ¥ìÅì¡Ë¤ÎÂè8ÏÃ¤Ç¡¢¥Ò¥í¥¤¥ó¡Ê´Ø¿å½í¡Ë¤ò¤Þ¤ó¤Þ¤ÈñÙ¤·¤Æ¤ä¤êÆ¨¤²¤ëÊÛÅö²°¤ÎÀèÇÚÌò¡£½÷À·ù°¤ÈÉÔØâ¤Ê¶¶ø¤Î¥Õ¥ê¤ò¤·¤Æ¾ð¤ËÁÊ¤¨¡¢Í¶Æ³¤¹¤ë¸«»ö¤Ê¥¯¥º¤Ã¤×¤ê¤ò¡¢¼ò°æ¤¬ÃÏÌ£¤Ë¡¢¤Ç¤â´°àú¤Ë±é¤¸¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤¢¤ì¤Ï¿Ì¤¨¤¿¤Ê¡£Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡£½Ð±éºîÉÊ¤¬¾¯¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤½¡¢º£¸å¤Î´üÂÔ¤ò¤³¤á¤Æ¡£
¢£¥¤¥ó¥Æ¥êÌò¤¬¥É¤Ï¤Þ¤ê¤À¤Ã¤¿¡Ö¤ªÃë¤Î´é¡×
7°Ì¡¡¾¼ÏÂ½é´ü¤¬»÷¹ç¤¦°ìÊý¡¢ÎáÏÂ¤Î¶õµ¤¤¬µá¤á¤ëÁ¡ºÙ¤µ¡¡´ä°æÍ¦µ¤¡Ê¥Ï¥é¥¤¥Á¡Ë
¡Ö¹¾¸ÍÀîÍðÊâÃ»ÊÔ½¸ ËþÅç¤Ò¤«¤ê¡ß¹¾¸ÍÀîÍðÊâ¡×¡ÊNHK BSP¡Ë¤ÇÁ¯Îõ¤Ê°õ¾Ý¤ò»Ä¤·¤¿¤Î¤¬¡Ö»»È×¤¬Îø¤ò¸ì¤ëÏÃ¡×¤Î´ä°æ¤À¡£ÎÙ¤ÎÀÊ¤Î½÷À¡ÊËþÅç¤Ò¤«¤ê¡Ë¤Ë»»È×¤Ç°¦¤Î¹ðÇò¤ò»î¤ß¤ëÃË¤ÎÌò¡£ÆÃ¼ì¤ÊºîÉÊ¤À¤¬Þ¯Íî¤¿Ê·°Ïµ¤¤¬¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¡¢³°Ï¢Ì£¤Î¤Ê¤µ¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Öº£¤³¤³¤Ë¤¢¤ë´íµ¡¤È¤Ü¤¯¤Î¹¥´¶ÅÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¡ÊNHK¡Ë¤Ç¤Ï¼çÌò¡¦¾¾ºäÅíÍû¤ÎÍ§¿Í¤Ç½Ú¶µ¼ø¤ÎÌò¤ÇÅÐ¾ì¡£Âç³Ø¤¬ÉñÂæ¤Ç¡¢¥¤¥Þ¥É¥¤ÎÂç³Ø¤Î¥»¥ó¥»¥¤¤Ã¤Ý¤µ¤¬¤·¤Ã¤¯¤ê¡£Íî¹çÍÛ°ì¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤«¤Ê¡£¥¤¥ó¥Æ¥êÌò¤ò½êË¾¤·¤Þ¤¹¡£
6°Ì¡¡¤¨¡©À¸¤¤Æ¤ë¡©µ¤ÇÛ¤ò¾Ã¤»¤ëÆÃ¼ìÇ½ÎÏ¡¡¿åÀî¤«¤¿¤Þ¤ê¡Ê¶õµ¤³¬ÃÊ¡Ë
¡ÖºÊ¡¢¾®³ØÀ¸¤Ë¤Ê¤ë¡£¡×¡ÊTBS¡Ë¤Ç¤ÏÃæ³ØÀ¸½÷»Ò¤ËØá°Í¤¹¤ëÎî¤ÎÌò¡¢¡Öæ«¤ÎÀïÁè¡×¡Ê¥Õ¥¸¡Ë¤Ç¤ÏµÄ°÷²ñ´Û¤Ç¿À½Ðµ´Ë×¤Î»öÌ³°÷¡¦¾®¼¯Ìò¡£¼Â¤Ï·Ý¿Í¤ÈÃÎ¤é¤º¤Ë´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Æ¤Ã¤¤êÌò¼Ô¤À¤È»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£µ¤ÇÛ¤ò¾Ã¤»¤ë¤Û¤ÉÂ¸ºß´¶¤ÎÇö¤µ¤ÏµÕ¤ËÉð´ï¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢±Ç²è½é¼ç±é¤¬·èÄê¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¡£¤½¤ÎÌ¾¤â¡Ø»à¤ËÂ»¤Ê¤Ã¤¿ÃË¡Ù¡£¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢¤ÈÓ¹¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¡£´ÆÆÄ¡¦µÓËÜ¤Ï¡Ø¥á¥é¥ó¥³¥ê¥Ã¥¯¡Ù¤ÎÅÄÃæÀ¬¼¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÌÌÇò¤¯¤Ê¤¤¤Ï¤º¤¬¤Ê¤¤¡£
¢£È×ÀÐ¤Î±éµ»ÎÏ¤È°Â¿´´¶¤ÎÃËÀ·Ý¿Í5·æ¡Ê¥é¥ó¥¯³°¡Ë
¤Á¤ÈºÙ¤«¤¹¤®¤¿¤Î¤Ç¥é¥ó¥¥ó¥°¤«¤é¤Á¤ç¤¤¤È²£Æ»¤Ø°ï¤ì¤ë¡£²£Æ»¤È¤¤¤¦¤«²¦Æ»¤ò¡£¥¥ã¥ê¥¢¤òÀÑ¤ß¡¢È×ÀÐ¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤òÄÏ¤ó¤À¼êÎý¤ì5·æ¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤ª¤³¤¦¡£
¡ ÀÊÌ¤ÎÆÃÀ¤òÄ¶±Û¡¢Á´¿ÍÎàÂÐ±þ²ÄÇ½¤Î¼ç±éµé¡¡ÄÍÃÏÉð²í¡Ê¥É¥é¥ó¥¯¥É¥é¥´¥ó¡Ë
¤É¤³¤â¤«¤·¤³¤â´Ý¤ß¤Î¤¢¤ë³°¸«¤Î¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤ò³è¤«¤·¤¿Ìò¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡¢¤µ¤é¤ËÀÊÌ¤âÄ¶¤¨¤Æ¤¤¿¡£¼ç±éºî¡Ö¥Ñ¥Ñ¤¬¤â°ìÅÙÎø¤ò¤·¤¿¡×¡Ê¥Õ¥¸¡Ë¤Ç¤ÏË´¤ºÊ¤Îº²¤¬¾è¤ê°Ü¤Ã¤¿¤ª¤Ã¤µ¤ó¤ò¹¥±é¤·¡¢¡Ö¿·½ÉÌîÀïÉÂ±¡¡×¡Ê¥Õ¥¸¡Ë¤Ç¤Î´Ç¸î»ÕÄ¹Ìò¤Ïµ²±¤Ë¿·¤·¤¤¤È¤³¤í¤À¡£
¤â¤Á¤í¤ó¥³¥ó¥È¤Ç¤â½÷ÀÌò¤ò¤è¤¯±é¤¸¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤ª¤Ð¤Á¤ã¤ó¤ª¤ë¤Ê¡×¤È»×¤ï¤»¤ëÆ°¤¤¬½¨°ï¡£À¼²»¤Ç¤Ê¤¯¸ýÄ´¤ÇÃæÇ¯½÷¤òºÆ¸½¤Ç¤¤ë¤Î¤À¡£¡ÖÊì¤Ë¿´ÇÛ¤µ¤ì¤ëÆÈ¿ÈÃæÇ¯Â©»Ò¡×Ìò¤â¤·¤Ã¤¯¤ê¡£¤È¤Ë¤«¤¯ÂÎ¤â·Ý¤âÉý¤¬¹¤¤¡ª
¢ ´é¤ÈÀ¼¤ÎÆÈÁÏÀ¤¬ÌµÆó¡¡Ê¿ËÞ¤òÊ¿ËÞ¤Ë¤·¤Ê¤¤º£Ìî¹À´î
¤Ä¤¤»Ø¤Ç²¡¤·¤¿¤¯¤Ê¤ëÆÃÄ§Åª¤ÊÉ¡¡¢¤Ò¤Í¤ê¤Î¤¢¤ëÀ¼¡¢¼Ð¤Ë¹½¤¨¤¿¾®¿´¼ÔÌò¤È¤¤¤¨¤Ðº£Ìî¡£·³Áâ¤ä¾å¾º»Ö¸þ¤Î¶¯¤¤³Ø¼Ô¤Ê¤É·ùÌ£¤Ç°Ò°µÅª¤ÊÌò¤¬Â¿¤¯¡¢ºÇ¶á¤Ç¤Ï°å»Õ¤ä·º»ö¤ÎÌò¤â¤³¤Ê¤¹¡£
¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¡¢Àï¤Ë¤¤¤ä¤¤¤ä¶î¤ê½Ð¤µ¤ì¤ëÇÀÌ±¡Ê¡Ö¿¿ÅÄ´Ý¡×NHK¡Ë¤È¤«¡¢¸¤¤¤Î¤Ë¼êÊÊ¤¬°¤¯¤Æ¥à¥·¥ç¤ËÆþ¤Ã¤¿¡Ê¡Ö¶ËÆ»¤á¤·¡×BS¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ëâä¾®¤Êº£Ìî¤¬¹¥¤¤À¡£
Ì±¤ÎÍ«¤¤¤È¶òÃÔ¤ÈÅÜ¤ê¤òÆâÊñ¤·¤¿Ìò¤òÂ÷¤·¤¿¤¤¤·¡¢ÆüËÜ¤ÎÎò»Ë¾å¤É¤³¤Ë¤¤¤Æ¤â°ãÏÂ´¶¤Î¤Ê¤¤¡ÖÀ¤µªÄ¶±ÛÇÐÍ¥¡×¤È¤·¤Æ³èÌö¤·Â³¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¢£¡ÖÃÏÌÌ»Õ¤¿¤Á¡×¤Ç¹¥±é¤·¤¿¥Ð¥¤¥×¥ì¥¤¥ä¡¼
£ ¿§¤âÀ¿¤â°Ç¤âÄ´À°²ÄÇ½¡¢¸Õ»¶½¤µ¤È¤¦¤À¤Ä¤Î¤¢¤¬¤é¤Ê¤µ¡¡¥Þ¥¥¿¥¹¥Ý¡¼¥Ä
¡ÖÄêÈÖ¡×¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤½¡¢Â¿¿ô¤ÎºîÉÊ¤òñ¨¡¹¤ÈÅÏ¤êÊâ¤¤¤Æ¤¤¿°õ¾Ý¡£¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢±é¤¸¤ëÉý¤Î¹¤µ¤Ï¿ï°ì¡£ÏÃÂê¤Î¡ÖÃÏÌÌ»Õ¤¿¤Á¡×¡ÊNetflix¡Ë¤Ç¤ÏÃÏÌÌ»Õº¾µ½¤ËÊØ¾è¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤â½Ö»¦¤µ¤ì¤ëÃË¤ò±é¤¸¤¿¤·¡¢º£´ü¤Ï¡Ö¥¶¡¦¥È¥é¥Ù¥ë¥Ê¡¼¥¹¡×¡Ê¥Æ¥ìÄ«¡Ë¤Ë°å»ÕÌò¤Ç½Ð±é¡Ê°Õ³°¤È°å»Õ¤ÎÌò¤¬Â¿¤á¤Î°õ¾Ý¤¬¡Ë¡£
°Ç¶â¶È¼Ô¤Ç¾ð¤Î¿¼¤¤±¦ÏÓ¡¢¥¹¥¯¡¼¥×Ì¿¤Î½µ´©»ïÊÔ½¸Ä¹¡¢Ì©Ì¿¤ò¼õ¤±¤¿·º»ö¤Ê¤É¡¢ÃÎÅª¤Ç±ÔÉÒ¤ÊÌòÊÁ¤âÂ÷¤µ¤ì¤ë°ìÊý¡¢²ÈÂ²¤È¤ÏÀöÂõÊª¤òÊ¬¤±¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦Éã¿ÆÌò¤â±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÑ´é¤ä·è¤á´é¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢µ¤¤òÈ´¤¤¤¿´é¤Ëµ»¤ò´¶¤¸¤ë¡¢Ì¾¥Ð¥¤¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤À¤È»×¤¦¡£
¤ ¥â¥é¥Ï¥éÉ×¤«¤é¸¤°Ê²¼¤ÎÉã¤Þ¤Ç¡¢2.5ËçÌÜ¤ÎÈ×ÀÐ¡¡¸¶ÅÄÂÙÂ¤¡Ê¥Í¥×¥Á¥å¡¼¥ó¡Ë
ÆóËçÌÜ¤È»°ËçÌÜ¤Î´Ö¡¢±¢¤ÈÍÛ¤Î´Ö¤Ç¤¦¤í¤¦¤í¤¹¤ë´¶¤¸¤Ï½÷À¤Ë¿Íµ¤¡£¡Ö±¿Ì¿¤Î¿Í¡×¡ÊTBS¡Ë¤Ç¼»ÅÊ¿¼¤¤¿À·Ð¼Á¤ÊÃË¤ò¥Á¥Ã¥¯¾É¾õ¤Ç±é¤¸¤¿°õ¾Ý¤¬¶¯¤¯¡¢¥â¥é¥Ï¥é°Ò°µ·Ï¤ÇÂæÆ¬¡£
»þ¤ò·Ð¤ÆÁ±¿Í²½¤·¤¿ÂÙÂ¤¤Ï¡¢Í¥¤·¤¤É×¤ä¤¤¤¤Éã¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤¬¶õ²ó¤ê¤¹¤ë¼ç±éºî¤¬µÞÁý¡£¡ÖÁ´ÎÏ¼ÀÁö¡×¡ÊNHK¡Ë¡¢¡ÖÀ¸Íý¤Î¤ª¤¸¤µ¤ó¤È¤½¤ÎÌ¼¡×¡ÊNHK¡Ë¡¢¡Ö¤ª¤Ã¤µ¤ó¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¤¬¤Ê¤ó¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡ª¡×¡Ê¥Õ¥¸¡Ë¤Ê¤É¡£
Íç·Ý¤ÏÆÀ°Õµ»¡¢ÌµÂÌ¤Ë¤¢¤ë¿§µ¤¤â¸ù¤òÁÕ¤·¤¿¤«¡¢¡Ö¥µÆ»¡×¡Ê¥Æ¥ìÅì¡Ë¤Î¼ç±é¤Ë¤âÀâÆÀÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¢£¡ÖÉ¡¤«¤é¤¦¤É¤ó¡×¤è¤ê¤â±éµ»¤ÇÀ®¸ù
¥ ÂÎÈ³¶µ»Õ¤âÍýÁÛ¤Î¾å»Ê¤â¡¡À±ÅÄ±ÑÍø
É¡¤«¤é¤¦¤É¤ó¤Ï¤â¤¦½Ð¤µ¤Ê¤¤¤¬¡¢´ØÀ¾ÊÛ¤Ç¤¤¤¤Ì£¤ò½Ð¤·Â³¤±¤ë¤Î¤¬¤Û¤Ã¤·¤ã¤ó¡£²þ¤áÀ±ÅÄ±ÑÍø¡£¡Ö¥«¡¼¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Ç²£ÎøÊéÁ´³«¡¢¡Ö¤Þ¤ì¡×¤Ç¿¦¿ÍÈ©Á´³«¡¢¡Ö¤ª¤Á¤ç¤ä¤ó¡×¤Ç·Ý¿Íº²Á´³«¤È¡¢Ä«¥É¥é¤Ç°ÅÌö¡£ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡Ö¶Ó»åÄ®¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¡×¡Ê¥Æ¥ìÅì¡Ë¤Ç¹¾¸Í»þÂå¤«¤éÀ¸¤¤ëÃË¤È¤¤¤¦¥È¥ê¥Ã¥¡¼¤ÊÌò¤É¤³¤í¤Ç¸£°ú¤·¤¿¡£
¥³¥ï¥â¥Æ¤Ç°¿ÍÌÌ¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÂÎÈ³¶µ»Õ¤ÎÌò¤â¤·¤Ã¤¯¤ê¤¯¤ë¤Î¤À¤¬¡¢µÁÍý¤â¾ð¤â°¦¤â¸ü¤¤¤È¤¤¤¦»ý¤ÁÌ£¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤¬Â¸Ê¬¤Ë³è¤«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡ÖµÜËÜ¤«¤é·¯¤Ø¡×¡Ê¥Æ¥ìÅì¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£´ØÀ¾ÊÛ¤¬¤â¤¿¤é¤¹Í¥¤·¤µ¤È¶¯¤µ¤ò»È¤¤Ê¬¤±¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦µÜËÜ¡ÊÃÓ¾¾ÁÔÎ¼¡Ë¤ò¼¸Ó£·ãÎå¤¹¤ë»Ñ¤¬µ²±¤ËÇ»¤¤¡£º£¸å¤ÎÂçÌò¤òÂÔ¤Ä¡£
5·æ¤Ç¤Þ¤È¤á¤¿¤±¤ì¤É¡¢Â¾¤Ë¤â¥ì¥¸¥§¥ó¥Éµé¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤â¿´¤Ë¹ï¤ó¤Ç¤ª¤¤¿¤¤¡£¤Ç¤ó¤Ç¤ó¡¢·ÖÀã¼¡Ï¯¡¢ÈìÅÄ¹¯¿Í¡¢½»ÅÄÎ´¡¢¥â¥í»Õ²¬¡¢ÅÄ¸ý¹ÀÀµ¡¢ËÙÉô·½Î¼¡¢ÈÄÈøÁÏÏ©¡¢ÀÐ°æÀµÂ§¤é¤ÏÌò¼ÔÆ»¤ò´Ó¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤³¤½²¿½½Ç¯¤â³èÌö¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤«¤é¡£¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥é¥ó¥¥ó¥°¤ØÌá¤í¤¦¡£
¢£À¼¤È´é¤¬Âç¤¤¤¤Î¤Ë°Ò¸·¤¬Á´¤¯¤Ê¤¤
¤³¤³¤«¤é¤Ï¡¢¤Û¤Ü¥á¥¬¥Í¤È¤¤¤¦ÊÐ¤Ã¤¿¼ñÌ£Á´³«¤Ç¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£´û¤Ë½Ð±éºîÂ¿¿ô¤À¤¬¡¢¥á¥¬¥Í¤ò³è¤«¤·¤Æ¤â³°¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê´é¤ò¸«¤»¤Æ¡¢Éý¤ò¹¤²¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾å°Ì5¿Í¤ò¡£
5°Ì¡¡¥¹¥Æ¥ë¥¹ÈÈºá¼Ô¤«¤é¤ÎÃ¦µÑ¤ò¡¡ÎëÌÚÂó¡Ê¥É¥é¥ó¥¯¥É¥é¥´¥ó¡Ë
¥Æ¥í¥ê¥¹¥È¤Ë¿¿¤ÃÀè¤Ë¼Í»¦¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢ÍÜ°éÈñ¤òÊ§¤ï¤Ê¤¤¤Ç¥Ð¥Ã¥¯¥ì¤¿¤ê¡¢°ì¾®»ÔÌ±¤È¤·¤Æ¤³¤Ã¤½¤ê½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ëÎëÌÚ¡£¥«¥á¥ª½Ð±é¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢µ¤¤Å¤«¤ì¤Ë¤¯¤¤¥¹¥Æ¥ë¥¹½Ð±é¤Ç¡¢½é²ó¤«ºÇ½ª²ó¸æÍÑÃ£¤Î·¹¸þ¤â¡£
¤Þ¤¿¡¢»ØÌ¾¼êÇÛÈÈ¤äÀÈÈºá¼Ô¡¢¼¹Ù¹¤Ê¥¯¥ì¡¼¥Þ¡¼¤ËÉÔ¿³¤ÊÊÑ¼Á¼Ô¤Ê¤É¤Î±¢¤ÎÌò¤òÂ÷¤µ¤ì¤¬¤Á¤À¡£Ìò¼Ô¤Ç¸À¤¨¤Ð¡¢¿¹²¼Ç½¹¬¤ä¿åß·¿Â¸ã¤¬Ã´¤¦¡ÖÉÏÁê¤ÇÉÔ²º¤ÊÃË¡×ÏÈ¤«¤Ê¡£
°ÕÉ½¤òÆÍ¤¤¤ÆÍ¦¤Þ¤·¤¯¶¯¤¤Ìò¤ò±é¤¸¤ì¤Ð¡¢ÌÌÇò¤¤¥Ï¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬µ¯¤³¤ëµ¤¤â¤¹¤ë¡£»×¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤òÂÔ¤Ä¡£
4°Ì¡¡À¼ÎÌ¤Î³ä¤Ë¾®¿´¼Ô¤È¤¤¤¦ÆÃÀ¡¡¤ª¤¤¤Ç¤ä¤¹¾®ÅÄ
Ì¾ºîÄ«¥É¥é¡Ö¥«¥à¥«¥à¥¨¥ô¥ê¥Ð¥Ç¥£¡×¤ÇÍ¾·×¤Ê°ì¸À¤ò¸À¤Ã¤¿¤ê¡¢Å¬µ¹¥Ä¥Ã¥³¤ó¤À¤ê¤¹¤ë¶á½ê¤Î¤ª¤Ã¤Á¤ã¤óÌò¤Ç¤¬¤Ã¤Ä¤êÄÞº¯¤ò»Ä¤·¤¿¾®ÅÄ¡£¾®ÅÄ¤¬»Ä¤¹Í¾±¤¤¬¤È¤Ë¤«¤¯¤ª¤«¤·¤«¤Ã¤¿¡£À¼¤È´é¤¬Âç¤¤¤¤Î¤Ï»þÂå·àÇÐÍ¥¤Ã¤Ý¤¤¤¬¡¢°Ò¸·¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬É¾²Á¤Ç¤¤ë¡£
¤´¶á½ê¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡ÖÀÐ»Ò¤È±©ÃË¡×¡ÊTBS¡Ë¤Ç¤âÂ³¤¤¤¿¡£¥Ò¥í¥¤¥ó¡ÊÍÂ¼²Í½ã¡Ë¤ËÎø¿´¤òÊú¤¯¶á½ê¤Î¶¾Çþ²°¤ÎÂ©»Ò¤Ç¡¢´°Á´¤Ê¤ëÉé¤±Àï¤ÇÌµÍý¥²¡¼¤ÈÁ´¿ÍÎà¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌò¤É¤³¤í¡£
¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤ÈÇ¯¤ò¤È¤ì¤Ð¡¢Ê¿´´ÆóÏ¯¤Ë¶á¤Å¤±¤ëµ¤¤â¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¥á¥¬¥Í¤ò³°¤·¤¿½Â¤á¤ÎÌò¤â¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤µ¤¤¬¤¹¤ë¡Ê¤¿¤Ö¤ó»ä¤À¤±¡Ë¡£¤¢¤ë¤¤¤ÏÂç²Ï¡Ö¸÷¤ë·¯¤Ø¡×¤Ç¹¥±é¤·¤¿¡¢À¼¤Î¤«ºÙ¤¤ÌðÉôÂÀÏº¤È¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç¡¢²½³ØÈ¿±þ¤¬µ¯¤³¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤â¤¹¤ë¡Ê¤¿¤Ö¤ó»ä¤À¤±¡Ë¡£
¢£¹¥Êª¤Î¥É¥é¥Þ¤Ë¤³¤Î·Ý¿Í¥¢¥ê
3°Ì¡¡¿ÍÃÜÌµ³²¤Î¤ª¤¸¤µ¤ó¤ËÂç¤¤Ê»ÈÌ¿¤òÇØÉé¤ï¤»¤¿¤¤¡¡ÈÓÈøÏÂ¼ù¡Ê¤º¤ó¡Ë
¡Ö¥¢¥ó¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¡×¡ÖMIU404¡×¡Ö»ä¤Î²ÈÀ¯ÉØ¥Ê¥®¥µ¤µ¤ó¡×¡ÊTBS¡Ë¡¢¡Ö½Ã¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤»ä¤¿¤Á¡×¡ÊÆü¥Æ¥ì¡Ë¤Ê¤É¤Î¿Íµ¤ºî¤Ë½Ð±é¤·¡¢¾Ð¤¤¤äÌþ¤·¤ä¶Ã¤¤ò¤¯¤ì¤¿¡£º¤¤é¤»¤Æ¥¬¥Á¤ÇÎä¤ä´À¤ò¤«¤«¤»¤¿¤Û¤¦¤¬¼ÂÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢»ÈÌ¿´¶¤ä¾ÇÁç´¶¤òÇØÉé¤ï¤µ¤ì¤ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì·¿¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¤Ê¤É¤Ç´Ñ¤¿¤¤¡£
¤Á¤Ê¤ß¤ËÁêÊý¤Î¤ä¤¹¤Ë¤Ï¡¢¹â¶¶¹î¼Â¤ÎÄïÌò¤ò¿ä¾©¤·¤Æ¤ª¤³¤¦¡£
2°Ì¡¡ÌµÌ£Ìµ½¤ÎÍ¥½¨¤Ê¿Íºà¤ò¤è¤ê¥¥Ê½¤¤À¤³¦¤Ø¡¡Èô±ÊÍã¡Ê¥é¥Ð¡¼¥¬¡¼¥ë¡Ë
¹¥Êª¤Î¥É¥é¥Þ¤ËÈô±Ê¤Î»Ñ¥¢¥ê¡£¡ÖÍèÀ¤¤Ç¤Ï¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤Þ¤¹¡×¡Ê¥Æ¥ìÅì¡Ë¤Ç¤ÏCGÀ©ºî²ñ¼Ò¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤Ç¡¢Ì¡²è²È²Ô¶È¤â¤³¤Ê¤¹¥Ç¥¤ëÃËÌò¡Ê¤¿¤À¤·¥½¡¼¥×¾î¤Ë¹×¤°¡Ë¡¢±Ç²è¤È¥É¥é¥Þ¤ÇÅ¸³«¤¹¤ë¡Ö¥Ù¥¤¥Ó¡¼¤ï¤ë¤¤å¡¼¤ì¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï»¦¤·²°¶¨²ñ¤Î¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼Ìò¡£
ÃÏÌ£¤À¤¬»Å»ö¤Ï¤Ç¤¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤ò³è¤«¤·¤Æ¡¢Î¢¶âµÄ°÷¤ÎÈë½ñ¤ä°Ç²Ô¶È¤ÎÆ¬Ç¾Ã´Åö¤Ë½¢¤¤¤¿¤é¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡ÊºÇ¸å¤Ïºá¤òÈï¤»¤é¤ì¤ë¥ä¥Ä¡Ë¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢ÁêÊý¡¦Âç¿åÍÎ²ð¤ÏÃÏµå¾å¤âÃÏµå³°¤â¤É¤ó¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¤âÈ×ÀÐ¤ÎÍÏ¤±¹þ¤ß¤è¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¥Ú¡¼¥¹¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¢£Ãæ°æµ®°ì¤ÎÄïÌò¤Ê¤ó¤Æ¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦
1°Ì¡¡È×ÀÐ¤ÎÃÎÀÇÉ¡¦°ÂÄê¤Î¥Ò¡¼¥ë¤òÂç¿Í¤ÎÎø°¦»Ô¾ì¤Ø¡¡¤¸¤í¤¦¡Ê¥·¥½¥ó¥Ì¡Ë
Ç¤È²ñÏÃ¤Ç¤¤ë¤È¤«¡¢»×¤¤¹þ¤ß¤Î·ã¤·¤¤¤Á¤ç¤Ã¤ÈÌñ²ð¤Ê¿Í¤ò±é¤¸¤ë¤È½¨°ï¡£³¨¤ËÉÁ¤¤¤¿¤è¤¦¤ÊÎ§µ·¤Ç¿¿ÌÌÌÜ¤Ê´éÎ©¤Á¤Ï¡¢Á±°Î¾Åá»È¤¤¤ÇÍ¸ú³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
NHK¤ÎÀµ·î»þÂå·à¡Ö¤¤¤Á¤²¤¡×¤ÇÌ¥¤»¤¿°Âå´±¤Ã¤×¤ê¤âÉ¾²Á¤·¤¿¤¤¤·¡¢¡Ö¿´ÎîÆâ²Ê°å¡¦°ðÀ¸ÃÎÀ¡×¡Ê¥Õ¥¸¡Ë¤Ç¤Ï¼Â¤Ë¥¯¡¼¥ë¤Ê¼ç±é¤â¤Ï¤¿¤·¤¿¡£Âç¿Í¤ÎÎø°¦¥É¥é¥Þ¤Î¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥È¤È¤·¤Æ½Ð¤Æ¤¤¿¤éÌÌÇò¤¤¤À¤í¤¦¤Ê¡£Ãæ°æµ®°ì¤ÎÄïÌò¤â¤¼¤Ò´«¤á¤¿¤¤¡£
¤Á¤Ê¤ß¤ËÁêÊý¤ÎÄ¹Ã«ÀîÇ¦¤Ï¼ç¤ËNHK¤ÎºîÉÊ¤ÇÌµ¿À·Ð¥¥ã¥é¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¡ÖÆä¤Î¤ª²Ë¡×¡ÊTBS¡Ë¤Ç±é¤¸¤¿·»¤Î¤è¤¦¤ÊÅ·°áÌµË¥¤Ê¿Í´Ö¤âÎ©ÂÎÅª¤Ë±é¤¸¤é¤ì¤ë¤Ï¤º¡£
¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÊÐ¸þÅª¤«¤Ä¡¢¤´¤¯°ìÉô¤·¤«µó¤²¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢·Ý¿Í¤È¤·¤Æ¤Î·ÝÉ÷¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë°õ¾Ý¤ÎÌò¤ò±é¤¸¤¿¿Í¤Î¤Û¤¦¤¬¹âÉ¾²Á¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤â¤¹¤ë¡£¥á¥¬¥Í¤¸¤ã¤Ê¤¤·Ý¿Í¤Î³èÌö¤â¡¢ÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
----------
µÈÅÄ Ä¬¡Ê¤è¤·¤À¡¦¤¦¤·¤ª¡Ë
¥é¥¤¥¿¡¼
1972Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£ÀéÍÕ¸©Á¥¶¶»Ô½Ð¿È¡£Ë¡À¯Âç³ØË¡³ØÉôÀ¯¼£³Ø²ÊÂ´¶È¸å¡¢ÊÔ½¸¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¶ÐÌ³¤ò·Ð¤Æ¡¢2001Ç¯¤è¤ê¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤Ë¡£°åÎÅ¡¢·ò¹¯¡¢²¼¥Í¥¿¡¢¥Æ¥ì¥Ó¡¢¼Ò²ñÁ´ÈÌ¤Ê¤ÉÉý¹¤¯¼¹É®¡£2010Ç¯4·î¤è¤ê¡Ø½µ´©¿·Ä¬¡Ù¤Ë¤Æ¡ÖTV¤Õ¤¦¡¼¤óÏ¿¡×¤ÎÏ¢ºÜ³«»Ï¡£2016Ç¯9·î¤è¤êÅìµþ¿·Ê¹¤ÎÊüÁ÷·ÝÇ½Íó¤Î¥³¥é¥à¡ÖÉ÷¸þ·×¡×¤ÎÏ¢ºÜ³«»Ï¡£¥Æ¥ì¥Ó¡Ö½µ´©¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÈãÉ¾¡×¡ÖLive News ¥¤¥Ã¥È¡ª¡×¡Ê¤È¤â¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤Î¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤â¤¿¤Þ¤ËÌ³¤á¤ë¡£
----------
¡Ê¥é¥¤¥¿¡¼ µÈÅÄ Ä¬¡Ë