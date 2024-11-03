¥É¥ó¡¦¥¥Û¡¼¥Æ¤ÎÊÛÅö¡ÖÊÐ°¦¤á¤·¡×¡¡Ëü¿Í¼õ¤±¤è¤ê¡ÖÃ¯¤«¤Î120 ÅÀ¡×¡È¿¶¤êÀÚ¤Ã¤¿¡ÉÁÀ¤¤¤¬ÁÕ¸ù¡¡1Ç¯¤Ç172¾¦ÉÊ¤¬¡È¥Ü¥Ä´ë²è¡É¤Ë
¡¡¥É¥ó¡¦¥¥Û¡¼¥Æ¡ÊÅìµþÅÔÌÜ¹õ¶è¡Ë¤Î¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î75ÅÀ¤è¤ê¡¢Ã¯¤«¤Î120ÅÀ¡×¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¤È¤³¤È¤ó¿¶¤êÀÚ¤Ã¤¿¤ª¤¤¤·¤µ¤òÄÉµá¤·¤¿ÊÛÅö¡¦ÁíºÚ¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖÊÐ°¦¤á¤·¡×¤¬¡¢ºòÇ¯11·î1Æü¤ÎÈ¯Çä³«»Ï¤«¤é1Ç¯¤¬¤¿¤Á¤Þ¤·¤¿¡£Ì£¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¡Ö¤¢¤ó¤À¤¯Å®¤ìÅ·ÄÅÈÓ¡×¡Ö¥Õ¥é¥¤¥É¥Á¥¥ó¤ÎÈé¤À¤±ÊÛÅö¡×¡Ö¶ñ¤Ê¤·¾Æ¤¤½¤ÐÐ§¡×¤Ê¤É¡¢¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¥Í¡¼¥ß¥ó¥°¤â°õ¾ÝÅª¤Ç¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤äSNS¤Ê¤É¤ÇÃíÌÜÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ëÆ±¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢MD³«È¯ËÜÉô¡¦ÊÐ°¦¤á¤·¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÀÕÇ¤¼Ô¤ÎÉþÉô»Ê¤µ¤ó¤È¡¢PB¥Ç¥¶¥¤¥óÉô¥Ö¥é¥ó¥É³«È¯²Ý¡¦ÊÐ°¦¤á¤·¥Ö¥é¥ó¥É¥ê¡¼¥À¡¼¤Î»³¸ýÄ¾µ±¤µ¤ó¤Ë¡¢¿·¾¦ÉÊ¤Î³«È¯¤ä¥Í¡¼¥ß¥ó¥°¤ËÂÐ¤¹¤ë¤³¤À¤ï¤ê¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
´ë²èÎ©°Æ¡Ö227¡×¤ËÂÐ¤·¡¢55¾¦ÉÊ¤Î¤ßÈ¯Çä
Q.²þ¤á¤Æ¡¢¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿·Ð°Þ¤Ç¡ÖÊÐ°¦¤á¤·¡×¤ò³«È¯¡¢È¯Çä¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢·Ð°Þ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÉþÉô¤µ¤ó¡Ö¸µ¡¹¡¢¥É¥ó¡¦¥¥Û¡¼¥Æ¤Ç¥Ç¥ê¥«¤ò¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤¤¤ëÇ§ÃÎÅÙ¤¬Äã¤¯¡¢²þÁ±ºö¤òÄ¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê»î¹Ôºø¸í¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç°Â¤¤³ä¤Ë¤Ï¤ª¤¤¤·¤¤¤È¤¤¤¦ÀïÎ¬¤Ç¾¦ÉÊ³«È¯¤ä¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸ÜµÒ¤ËÅÁ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ø¾ðÇ®²Á³Ê¡Ù¤Î¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤Ç¸ÜµÒ¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÀïÎ¬¤ò¸«Ä¾¤·¡¢À®¸ù¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢2023Ç¯¤ËÈ´ËÜÅª¤ÊÀïÎ¬¤Î¸«Ä¾¤·¤ò¹Ô¤¤¡¢¡Ø¤ß¤ó¤Ê¤Î75ÅÀ¤è¤ê¡¢Ã¯¤«¤Î120 ÅÀ¡£¡Ù ¤È¤¤¤¦Ëü¿Í¼õ¤±¤ÏÁÀ¤ï¤Ê¤¤¥É¥ó¡¦¥¥Û¡¼¥Æ¤é¤·¤¤¥³¥ó¥»¥×¥È¤ÇÊÐ°¦¤á¤·¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
Q.È¯Çä¸å¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤ÎÈ¿¶Á¤ÏÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÉþÉô¤µ¤ó¡Ö¡È¤ß¤ó¤Ê¤Î75ÅÀ¡É¤ÏÌÜ»Ø¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¶¯Îõ¤«¤Ä¥É¥ó¡¦¥¥Û¡¼¥Æ¤é¤·¤µ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢°ìÄê¤ÎÈ¿¶Á¤¬¤¢¤ë¤È¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÁÛÁü°Ê¾å¤ÎÈ¿¶Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¤ªµÒÍÍ¤ÎÀ¼¤ÇºÇ¤âµ¤ÉÕ¤«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê¿©¤Î¹¥¤ß¤Ï¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¤ï¤µ¤Ó¤ò¶¯¤á¤Ë¸ú¤«¤»¤¿¾¦ÉÊ¤Ï¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¤È¤ÎÀä»¿¤ÎÀ¼¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢¶¯¤µ¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦À¼¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£³Æ¾¦ÉÊ¤ÎÆÃÄ§¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢É¬¤º¿¿µÕ¤Î°Õ¸«¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¶Ã¤«¤µ¤ì¡¢°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÈÃ¯¤«¤Î120ÅÀ¡É¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤·¤¿¤«¤é¤³¤½¤Î¡¢¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤ÎÀ¼¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤Þ¤¹¡×
Q.Ëè²ó¡¢¿·¾¦ÉÊ¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤ä¶ìÏ«¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¤½¤ì¤¾¤ì¡¢¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÉþÉô¤µ¤ó¡Ö¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡ÈÃ¯¤«¤Î120ÅÀ¡É¤Ë¤Ê¤ë¤Ù¤¯¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¾¦ÉÊ¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë±þ¤¸¤¿ÊÐ¤Ã¤¿°¦¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ç¤¹¡£°ìÊý¡¢³«È¯¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÏËü¿Í¥¦¥±¤¹¤ë¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤Ë´Ù¤ê¤¬¤Á¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤É¤ó¤É¤óÉáÄÌ¤Î¾¦ÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï¶ìÏ«¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤¿¤À¤È¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤âÂÌÌÜ¤Ç¡¢¡Ø¤¢¤¢Ê¬¤«¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¶¦´¶¤â°ìÄêÁØÉ¬Í×¤Ç¤½¤Î¤¢¤ó¤Ð¤¤¤Ë¤â¶ìÏ«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
Q.ÀË¤·¤¯¤â»Ô¾ì¤Ë½Ð¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¾¦ÉÊ¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÉþÉô¤µ¤ó¡ÖÈ¯Çä¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¾¦ÉÊ¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥¢¥¤¥Ç¥¢²ñµÄ¤Ê¤É¤Ç½Ð¤¿¾¦ÉÊ´ë²è¤Ï227¤ËÂÐ¤·¡¢È¯Çä¤·¤¿¤Î¤Ï55¤Ç¤¢¤ê¡¢172¤ÎÉÔºÎÍÑ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÉÔºÎÍÑ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ï¡Ø¾¦ÉÊ²½¤¬Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¡Ù¤È¡Ø¤¿¤ÀÄÁ¤·¤¤¤À¤±¡¢¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤ÇÃ¯¤«¤Î120ÅÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡×
Q.¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¥Í¡¼¥ß¥ó¥°¤Î¾¦ÉÊ¤Ð¤«¤êÈ¯Çä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ì¾Á°¤òÉÕ¤±¤ëºÝ¤Ë¶ìÏ«¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
»³¸ý¤µ¤ó¡Ö.¤È¤¬¤Ã¤¿¾¦ÉÊÀ¤¬ÅÁ¤ï¤ì¤ÐÀ®¸ù¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¡ØÀµ³Î¤ËÅÁ¤¨¤ë¡ÙÉ½¸½¤Î³«È¯¤Ë¤ÏËè²ó¶ì¿´¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ö¥é¥ó¥É´Ø·¸¼Ô¤ÏÁ´°÷¤Ç»î¿©¡¢¡Ø¤Æ¤Ë¤ò¤Ï¡Ù¤Î1Ê¸»ú¤Þ¤ÇµÄÏÀ¤·¤Æ¥³¥Ô¡¼¤È¥Í¡¼¥ß¥ó¥°¤òÀ©ºî¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡¥É¥ó¡¦¥¥Û¡¼¥Æ¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÊÐ°¦¤á¤·¡×¥·¥ê¡¼¥º¤¬2024Ç¯11·î1Æü¤Ë1¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢ÆÃ¤Ë¿Íµ¤¤¬¹â¤¤8¾¦ÉÊ¤ò²Á³Ê¤Ï¿ø¤¨ÃÖ¤¤Ç¿©ºà¤ÎÎÌ¤ä¼ïÎà¤òÁýÎÌ¤·¡¢¤è¤êÆÍ¤È´¤±¤¿ÊÐ°¦¤¬³Ú¤·¤á¤ë´ë²è¡ÖÊÐ°¦¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤ï¤Ã¤·¤ç¤¤º×¤ê¡×¤ò´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¼Â»ÜÃæ¤Ç¤¹¡£
¡¡Æ±´ë²è¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤ó¤À¤¯Å®¤ìÅ·ÄÅÈÓ¡×¤Î¤·¤ç¤¦¤æ¥Ù¡¼¥¹¤Î¥À¥·¤È¥ª¥¤¥¹¥¿¡¼¥½¡¼¥¹¤Î¤¦¤Þ¤ß¤È¥³¥¯¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¤¢¤ó¤ÎÎÌ¤òÄÌ¾ï¤Î2ÇÜ¤Ë¤·¤¿¡Ö°¦¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Æ»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡ª¤¢¤ó¤À¤¯¤À¤¯Å®¤ìÅ·ÄÅÈÓ¡×¡Ê430±ß¡¢°Ê²¼ÀÇ¹þ¤ß¡Ë¤ä¡¢¡Ö¥¸¥å¡½¥·¥£¾ÆÄ»¥´¥í¤Ã¤ÈÐ§¡×¤Î·ÜÆù¤Î¥µ¥¤¥º¤òÄÌ¾ï¤Î2ÇÜ¤Ë¤·¤Æ¾ÆÄ»¤Î¡È¥´¥í¤Ã¤È´¶¡É¤ò¤µ¤é¤ËÄÉµÚ¤·¤¿¡Ö¥¸¥å¡½¥·¥£¾ÆÄ»¥´¥í¥©¥©¥ª¥ª¥ª¡ª¤Ã¤ÈÐ§¡×¡Ê538±ß¡Ë¡¢¡Ö¥¬¥ê¥¬¥ê GARIC ¥Ú¥Ú¥í¥ó¥Á¡¼¥Î¡×¤Î¥Ë¥ó¥Ë¥¯¤Î¼ïÎà¤ò4¼ï¤«¤é5¼ï¤ËÁý¤ä¤·¤¿¡ÖÇØÆÁ´¶¤³¤½ÈþÌ£¡ª¥«¥ê¥Û¥¯ GARIC¡ßGARIC ¥Ú¥Ú¥í¥ó¥Á¡¼¥Î¡×¡Ê538±ß¡Ë¤Ê¤É¤¬¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡ÉþÉô¤µ¤ó¤ÏÆ±´ë²è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÊÐ°¦¤¬»Ù»ý¤µ¤ì¤ÆÈÎÇä¤¬¹¥Ä´¤Ê¾¦ÉÊ¤ÎÊÐ¤Ã¤¿ÓÏ¹¥¡Ê¤·¤³¤¦¡Ë¤ò¤µ¤é¤ËÆÍ¤È´¤±¤µ¤»¤¿¾¦ÉÊ¥é¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¾¦ÉÊ¤ò³«È¯¤¹¤ëºÝ¤Î¾¦ÉÊ¤Ø¤Î°¦¤òPOP¤Ç¤â·Ç½Ð¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤Ê¤¼¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¾¦ÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¤¬Ê¬¤«¤ë¥Ý¥¨¥à¤ß¤¿¤¤¤ÇÌÌÇò¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Æ±´ë²è¤Ï11·î30Æü¤Þ¤Ç¡£¤ªÆÀ¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£