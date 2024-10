【ブルアカらいぶ!おーたむ!おーたむ!SP】10月20日19時~ 配信

Yostarは、Android/iOS用RPG「ブルーアーカイブ」におけるアップデートおよびキャンペーン情報を公開した。

配信番組「ブルアカらいぶ!おーたむ!おーたむ!SP」にて10月23日のメンテナンスにて実装されるアップデート情報が公開。EXスキルを発動した際、指定のキャラクターが視覚的にわかりやすくなるほか、戦闘中に生徒のバフおよびデバフが確認できるような機能が追加される。また、新たな制約解除決戦「コクマー」が10月24日より開催されることが告知された。

また、グッズ情報が一挙に公開。カズサがモチーフの猫耳パーカーやモモフレンズ「スカルマン」のぬいぐるみ、実装が決定したキャラクターたちのアクリルスタンド、さらに「サクラコ(アイドル)」のクリアポスターなどが新発売される。

複数のコラボも告知され、ドデカミンとのコラボやロフトとのポップアップストアが決定。長野県で11月23日に開催される「えびす講煙火大会」ではドローンショーの実施や、スタンプラリー「先生といく! 冬の神戸有馬旅」などが告知された。

また、4周年のアニバーサリーに先駆けてイベント「ブルアカふぇす! 4えばーちゃれんじ2025」の開催が幕張メッセにて決定。今回は2025年1月17日より19日までの3日間にわたって行なわれる。3周年の際にも好評を博したDJステージは3日間ともに開催される。

ゲーム内アップデート情報

イベント、グッズ、キャンペーン情報

