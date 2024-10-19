¥Ð¥Ê¥Ê¥Þ¥óÀß³Ú¡¢ÅìÌî¹¬¼£¤È15¡Á16Ç¯¤Ö¤ê¶¦±é¤Ë¤Ï¤·¤ã¤°¡Ö³Ú¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥Ð¥Ê¥Ê¥Þ¥ó¤ÎÀß³ÚÅý¡Ê51ºÐ¡Ë¤¬¡¢10·î17Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¡ª¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÈÖÁÈ¤Î¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¡¦ÅìÌî¹¬¼£¡Ê57ºÐ¡Ë¤È¡Ö15¡Á16Ç¯¤Ö¤ê¡×¤Î¶¦±é¤Ë¤Ï¤·¤ã¤¤¤À¡£
ÈÖÁÈ¤Ë¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢Æ±Æü¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ö¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ï1¥À¥Õ¥ë¡×¤«¤é¡¢MC¤òÌ³¤á¤ëÅìÌî¤ÈSnow Man¡¦ÅÏÊÕæÆÂÀ¡Ê31ºÐ¡Ë¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¡£
ÈÖÁÈ¥ì¥®¥å¥é¡¼¤òÌ³¤á¤ë¡¢Snow Man¡¦¿¼ß·Ã¤ºÈ¡Ê32ºÐ¡Ë¤¬½Ð±é¤¹¤ë¾¾ËÜ¼ãºÚ¡Ê40ºÐ¡Ë¼ç±é¤ÎÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡Ö¤ï¤¿¤·¤ÎÊõÊª¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¿17Æü¥¹¥¿¡¼¥È¡Ë¤ÎÆÃ½¸±ÇÁü¤¬Î®¤ì¡¢¤½¤ÎVTRÌÀ¤±¤ËÀß³Ú¤Ï¡Ö¤ï¤¿¤·¤Î¤ªÄÒÊª¡×¤È¾®¥Ü¥±¤ò¶´¤ß¡¢¿¼ß·¤«¤é¡Ö°ã¤¤¤Þ¤¹¡ª¤ªÄÒÊª¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤Ù¤Ã¤¿¤éÄÒ¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£°ã¤¦°ã¤¦°ã¤¦¡£¡Ø¤ï¤¿¤·¤ÎÊõÊª¡Ù¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤ò¼õ¤±¤ë¡£
¤¹¤ë¤È¡¢ÅìÌî¤¬¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¡¢¤¢¤ì¡© ²¶¡¢¥Æ¥ì¥Ó¸«¤Æ¤ë¤È¤¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¶¤±¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¡©¡×¤È¡¢ÉáÃÊ¡¢ÅìÌî¤¬¸«¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¡ª¡×¤È¤Ï¡¢Àß³Ú¤Î¸ÀÆ°¤¬°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¡¢Àß³Ú¤Ï¡Ö¤¤ç¤¦¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤ë¤«¤é³Ú¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¥Ë¥³¥Ë¥³¤È¸ì¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢VTRÃæ¤â¡Ö¡ÊÀß³Ú¤Ï¡Ë¤Ê¤ó¤«ÅÁ¤ï¤ì¤Ø¤ó¡¢¥®¥ê¥®¥ê¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ð¤Ã¤«¤ê¡£¤º¤Ã¤È¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤ë¡×¤ÈÅìÌî¤Ë»ØÅ¦¤µ¤ì¡¢ÈÖÁÈ¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¡¦Âçµ×ÊÝ²ÂÂå»Ò¤â¡Ö¤º¤Ã¤È¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤ë¡×¤ÈÆ±°Õ¡¢Àß³Ú¤Ï¡Ö¤¤¤ä¤¤¤ä¡ÄËÍ¡¢ÅìÌî¤µ¤ó¤È¤Á¤ã¤ó¤È¶¦±é¤¹¤ë¤Î¡¢15¡Á16Ç¯¤Ö¤ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÎÌÌ¡¹¤«¤é¡Ö¤½¤ó¤Ê¤Ë¡ª¡©¡×¡Ö¤½¤ó¤Ê¤Ë¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Î¡©¡©¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ê¡¢ÅìÌî¤â¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¡¢¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¤Èð÷¤¤¤¿¡£
Àß³Ú¤Ï¡Ö¤Ç¤â¡¢¤¤¤Ä¤â¡Ê¥Æ¥ì¥Ó¤Ç´Ñ¤Æ¡ËÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡¢¤Ê¤ó¤«¡Ä³Ú¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¥³¥á¥ó¥È¡£ÅìÌî¤Ï¡ÖÉáÄÌ¡¢¥²¥¹¥È¤ËÍè¤¿²¶¤ò»ý¤Á¾å¤²¤ë¤Î¤Ë¡¢°ì¿ÍË½Áö¤·¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤º¤Ã¤ÈË½Áö¤·¤Æ¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Ë¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢Æ±Æü¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ö¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ï1¥À¥Õ¥ë¡×¤«¤é¡¢MC¤òÌ³¤á¤ëÅìÌî¤ÈSnow Man¡¦ÅÏÊÕæÆÂÀ¡Ê31ºÐ¡Ë¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¡£
ÈÖÁÈ¥ì¥®¥å¥é¡¼¤òÌ³¤á¤ë¡¢Snow Man¡¦¿¼ß·Ã¤ºÈ¡Ê32ºÐ¡Ë¤¬½Ð±é¤¹¤ë¾¾ËÜ¼ãºÚ¡Ê40ºÐ¡Ë¼ç±é¤ÎÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡Ö¤ï¤¿¤·¤ÎÊõÊª¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¿17Æü¥¹¥¿¡¼¥È¡Ë¤ÎÆÃ½¸±ÇÁü¤¬Î®¤ì¡¢¤½¤ÎVTRÌÀ¤±¤ËÀß³Ú¤Ï¡Ö¤ï¤¿¤·¤Î¤ªÄÒÊª¡×¤È¾®¥Ü¥±¤ò¶´¤ß¡¢¿¼ß·¤«¤é¡Ö°ã¤¤¤Þ¤¹¡ª¤ªÄÒÊª¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤Ù¤Ã¤¿¤éÄÒ¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£°ã¤¦°ã¤¦°ã¤¦¡£¡Ø¤ï¤¿¤·¤ÎÊõÊª¡Ù¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤ò¼õ¤±¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢VTRÃæ¤â¡Ö¡ÊÀß³Ú¤Ï¡Ë¤Ê¤ó¤«ÅÁ¤ï¤ì¤Ø¤ó¡¢¥®¥ê¥®¥ê¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ð¤Ã¤«¤ê¡£¤º¤Ã¤È¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤ë¡×¤ÈÅìÌî¤Ë»ØÅ¦¤µ¤ì¡¢ÈÖÁÈ¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¡¦Âçµ×ÊÝ²ÂÂå»Ò¤â¡Ö¤º¤Ã¤È¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤ë¡×¤ÈÆ±°Õ¡¢Àß³Ú¤Ï¡Ö¤¤¤ä¤¤¤ä¡ÄËÍ¡¢ÅìÌî¤µ¤ó¤È¤Á¤ã¤ó¤È¶¦±é¤¹¤ë¤Î¡¢15¡Á16Ç¯¤Ö¤ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÎÌÌ¡¹¤«¤é¡Ö¤½¤ó¤Ê¤Ë¡ª¡©¡×¡Ö¤½¤ó¤Ê¤Ë¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Î¡©¡©¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ê¡¢ÅìÌî¤â¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¡¢¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¤Èð÷¤¤¤¿¡£
Àß³Ú¤Ï¡Ö¤Ç¤â¡¢¤¤¤Ä¤â¡Ê¥Æ¥ì¥Ó¤Ç´Ñ¤Æ¡ËÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡¢¤Ê¤ó¤«¡Ä³Ú¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¥³¥á¥ó¥È¡£ÅìÌî¤Ï¡ÖÉáÄÌ¡¢¥²¥¹¥È¤ËÍè¤¿²¶¤ò»ý¤Á¾å¤²¤ë¤Î¤Ë¡¢°ì¿ÍË½Áö¤·¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤º¤Ã¤ÈË½Áö¤·¤Æ¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£