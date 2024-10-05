ÀÐ¶¶µ®ÌÀ¤¬¥¥ì¤¿¡© ¤ª¤®¤ä¤Ï¤®¾®ÌÚ¤Î¡È¤Þ¤µ¤«¤ÎË½¸À¡É¤Ë¥«¥Á¥ó¡ª É½¾ð¤¬°ìÊÑ¡Ä ¼ó¤Ë¥Ñ¥ó¥Á¤ò¸«Éñ¤¦
ÀÐ¶¶µ®ÌÀ¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡ØÀÐ¶¶µ®ÌÀ¤Î¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡£¡Ù¡ÊABEMA¡Ë¤Ç¡¢ÀÐ¶¶¤¬¶¦±é¼Ô¤ÎÈ¯¤·¤¿¡ÈË½¸À¡É¤ËÉ½¾ð¤òÊÑ¤¨¡¢»×¤ï¤º¾®ÆÍ¤¯¤Ò¤ÈËë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÀÐ¶¶µ®ÌÀ¡¢Ë½¸À¤òÅÇ¤¤¤¿¾®ÌÚ¤ò¥Ñ¥ó¥Á
¤³¤ÎÆü¡¢ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¥Ó¥Ó¤ëÂçÌÚ¤ÈÀ¾ß·Í³²Æ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ò¿Ê¹ÔÌò¤Ë¡¢MLB¤Î¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Î¼èºà·Ð¸³¤âËÉÙ¤ÊÀÐ¶¶µ®ÌÀ¡¢¥×¥íÌîµå³¦¤«¤é¤Ï¡¢ÆüÊÆÎ¾¹ñ¤ÇÀäÂÐÅª¼é¸î¿À¤È¤·¤Æ·¯Î×¤·¡¢ÆüÊÆÄÌ»»381¥»¡¼¥Ö¤òµó¤²¤¿¡ÈÂçËâ¿À¡É¤³¤Èº´¡¹ÌÚ¼ç¹À»á¡¢WBC¤Ê¤É¤Î¹ñºÝÂç²ñ¤Ç¤Î·Ð¸³¤âËÉÙ¤Ç¡¢¥¨¥ó¥¼¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¢¥Ê¥Ï¥¤¥à¤Ç¡ÈÂçÃ«æÆÊ¿¤è¤êÀè¤ËËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿ÃË¡É¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¸µ¡¦ÀéÍÕ¥í¥Ã¥Æ¥Þ¥ê¡¼¥ó¥º¤ÎÀµÊá¼ê¡¦Î¤ºêÃÒÌé»á¤ÎÎ¾»á¡¢¤µ¤é¤Ë·ÝÇ½³¦¤«¤é¤Ï¾®ÌÚÇîÌÀ¡Ê¤ª¤®¤ä¤Ï¤®¡Ë¡¢¾¾±¢»ûÂÀÍ¦¡Ê¤Ú¤³¤Ñ¡Ë¤Î¡ÈÌîµå¹¥¤·Ý¿Í¡É¤¬»²²Ã¤¹¤ë·Á¤Ç¡¢³èÈ¯¤Ë°Õ¸«¤ò¸ò´¹¤·¤Ä¤Ä¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Î¹ÔÊý¤òÀê¤¦¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎºÇ½ªÈ×¤Ç¡¢¾®ÌÚ¤ÎÈ¯¤·¤¿Ë½¸À¤È¤â¤¤¤¦¤Ù¤¡È¤¤¤¸¤ê¡É¤Ë¡¢ÀÐ¶¶¤ÎÉ½¾ð¤¬°ìÊÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£
ÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¡È¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÂçËÜÌ¿¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢³Æ¼«¤¬¸«²ò¤ò¸ì¤ë¤È¤¤¤¦¥³¡¼¥Ê¡¼¡£¤Þ¤º¤³¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤º¤Ïº´¡¹ÌÚ»á¤¬¡ÖÆüËÜ¤Ç¤¤¤ë¤È¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤·¤«¡¢¥Ë¥å¡¼¥¹¸«¤Æ¤â²¿¸«¤Æ¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¿¤Ö¤ó¡¢ËÜÅö¤Ë¶¯¤¤¤Î¤Ï¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¡¦¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤ÎÌ¾¤òµó¤²¤¿¾å¤Ç¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤ËÂ³¤¤¤ÆÎ¤ºê»á¤â¡ÖËÍ¤âº´¡¹ÌÚ¤µ¤ó¤Î¸À¤Ã¤¿¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤Ç¤¹¤Í¡£¤·¤«¤â¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ËÂÐÀïÀ®ÀÓ¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡×¤Èð÷¤¯¤³¤È¤Ë¡£¤½¤ÎÎ®¤ì¤Ç¡¢ÀÐ¶¶¤â¼«¿È¤Î¸«²ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¿ÀÌ¯¤ÊÌÌ»ý¤Á¤Çº´¡¹ÌÚ¡¦Î¤ºêÎ¾»á¤ÈÆ±¤¸¡È¥Õ¥£¥ê¡¼¥ºÂçËÜÌ¿¡É¤ò·Ç¤²¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤Ç½Ð¤·È´¤±¤Ë¡¢ÎÙÀÊ¤Î¾®ÌÚ¤«¤é¡ÖÄÌ¤Ö¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡©µÞ¤Ë¡£ÄÌ¤Ö¤Ã¤Æ¤Þ¤»¤ó¡©º£¡×¤È¡¢¡ÈË½¸À¡É¤È¤â¤¤¤¨¤ë»×¤ï¤Ì¤¤¤¸¤ê¤ò¿©¤é¤¦¤³¤È¤Ë¡£¤¹¤ë¤È¤³¤Î¸ÀÍÕ¤ËÉ½¾ð¤òÊÑ¤¨¤¿ÀÐ¶¶¤Ï¡¢²£¤«¤é¾®ÌÚ¤ò¾®ÆÍ¤¤¤Æ±þÀï¡£Çú¾Ð¤òÍ¶¤¦¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¤½¤Î¸å¤ËÀÐ¶¶¤¬¸ì¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êµîÇ¯¤â¤¢¤È°ìÊâ¤Þ¤Ç¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¤Í¡£¤½¤ì¤Ç¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤ÏµîÇ¯¤º¤Ã¤È¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¡¢Ã¯¤«¤¬¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤È¤«¤òÂÇ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢¤ß¤ó¤Ê¥Ù¥ó¥Á¤âÎÝ¾å¤âÁ´°÷¥Þ¡¼¥Ö¥ë¥¹¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤éº£Ç¯¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¡£¥ÉËÜÌ¿¤Ç¤¹¡×¤È¤Î¤³¤È¡£¾®ÌÚ¤Î¸À¤¦¤È¤³¤í¤Î¡ÈÄÌ¤Ö¤Ã¤Æ¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Âç¿¿ÌÌÌÜ¤Ë»ýÏÀ¤ò¸ì¤ëÀÐ¶¶¤Ë¡¢º´¡¹ÌÚ¡¦Î¤ºê»á¤é¶¦±é¼Ô¤¿¤Á¤âð÷¤¯¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ê¡ØÀÐ¶¶µ®ÌÀ¤Î¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡£¡ÙABEMA¡Ë