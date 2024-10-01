À¤³¦¤¬ÃíÌÜ¤¹¤ë¡¢ÆüËÜ¤Î°ïºà¡ª¥²¡¼¥àEA FC25¤Ç³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ù¤­ÆüËÜ¿Í3Áª¼ê¤È¤Ï

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´4Ëç)

9·îËö¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿EA Sports¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¥²¡¼¥àºÇ¿·ºî¡ØFC25¡Ù¡£

¤½¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢¡ØFourFourTwo¡Ù¤Ï¡¢¥­¥ã¥ê¥¢¥â¡¼¥É¤Ç³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ù¤­500¿Í¤Î°ïºà¤¿¤Á¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤¿¡£

¥²¡¼¥à¾å¤ÇÈôÌöÅª¤ÊÀ®Ä¹¤¬´üÂÔ¤Ç¤­¤ëÍ­Ë¾¤Ê¼ã¼ê¤¿¤Á¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤¿¤Á¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£

GKÎëÌÚºÌ±ð

21ºÐ¡¢¥Ñ¥ë¥Þ½êÂ°¡¢½é´üÇ½ÎÏÃÍ71¡¢ÅþÃ£²ÄÇ½Ç½ÎÏÃÍ80

GKÄ¹ÅÄßº

¡Ê¥²¡¼¥à¾å¤Ï¥É¥¤¥Ä¹ñÀÒ¤Î¥ß¥ª¡¦¥Ð¥Ã¥¯¥Ï¥¦¥¹¤ÇÅÐÏ¿¡Ë

20ºÐ¡¢¥Ö¥ì¡¼¥á¥ó½êÂ°¡¢½é´üÇ½ÎÏÃÍ65¡¢ÅþÃ£²ÄÇ½Ç½ÎÏÃÍ79

MFº´Ìî¹ÒÂç

20ºÐ¡¢NEC½êÂ°¡¢½é´üÇ½ÎÏÃÍ68¡¢ÅþÃ£²ÄÇ½Ç½ÎÏÃÍ82

ÎëÌÚºÌ±ð¤Ï¤¹¤Ç¤ËÆüËÜÂåÉ½·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Î2¿Í¤Ï¤Þ¤À¥Õ¥ëÂåÉ½·Ð¸³¤Ï¤Ê¤¤¡£

¤ß¤ó¤Ê¤¬¥²¡¼¥à¤Ç¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡ÖºÇ¶¯Àï»Î¤¿¤Á¡×

¤Ê¤ª¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥Ï¥¦¥¹¤³¤ÈÄ¹ÅÄ¤Ï¡¢ÆüËÜ¿Í¤ÎÊì¤È¥É¥¤¥Ä¿Í¤ÎÉã¤ò»ý¤Á¡¢¥É¥¤¥ÄU-20ÂåÉ½·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¡£