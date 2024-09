¥í¥É¥ê¤Î²ø²æ¤Ï¡Ö±¦É¨¿ÙÂÓÂ»½ý¡×¤È³ÎÇ§¡Ä¥·¥Æ¥£¤Î¥°¥¢¥ë¥Ç¥£¥ª¥é´ÆÆÄ¤â¡ÖÈà¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡×

先週末の日曜日に行われたアーセナルとのビッグマッチで負傷してしまったマンチェスター・シティMFロドリ。

2-2で引き分けた試合でのコーナーキックの際にトーマス・パーテイと接触し、21分でプレー続行が不可能になっていた。

そして彼はマンチェスターで初期の検査を行ったあとでスペインに渡り、膝靭帯を専門とする世界的な医師の診察を受けたとのこと。

25日にマンチェスター・シティが発表したところによれば、ロドリは「右膝の靭帯を損傷している」ことが確認されたという。

We can confirm that Rodri has suffered a ligament injury to his right knee.



Everyone at the Club wishes him a speedy recovery 🩵



