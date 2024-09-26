¥í¥É¥ê¤Î²ø²æ¤Ï¡Ö±¦É¨¿ÙÂÓÂ»½ý¡×¤È³ÎÇ§¡Ä¥·¥Æ¥£¤Î¥°¥¢¥ë¥Ç¥£¥ª¥é´ÆÆÄ¤â¡ÖÈà¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡×

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We can confirm that Rodri has suffered a ligament injury to his right knee.— Manchester City (@ManCity) September 25, 2024
Everyone at the Club wishes him a speedy recovery
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