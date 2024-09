TOMORROW X TOGETHER¡¢µþ¥»¥é¥É¡¼¥à¤Ç¤ÎÄÉ²Ã¸ø±é¤¬·èÄê¡ª¼«¿È½é¤È¤Ê¤ëÅß¤ÎÆüËÜÃ±ÆÈ¥³¥ó¥µ¡¼¥È

グローバルに活躍する5人組グループTOMORROW X TOGETHERが、自身初となる日本4大ドームツアーの追加公演「TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR <ACT:PROMISE> ENCORE IN JAPAN」を11月30日(土)、12月1日(日)に京セラドーム大阪にて開催することが決定。これに伴い本日(25日)より、TXT GLOBAL OFFICIAL FANCLUB MOA MEMBERSHIP(JP)会員先行抽選受付もスタート。詳細については、下記の公演概要ならびにTOMORROW X TOGETHERの日本公式サイトにて確認できる。

7月の東京ドーム公演を皮切りに、大阪、愛知、福岡と各地を回り、大盛況のうちに終えた日本4大ドームツアーの追加公演に当たる本公演は、TOMORROW X TOGETHER初めてとなる冬の日本単独公演。最高の盛り上がりとなった今年の「#TXTと過ごす夏」に引き続き、TOMORROW X TOGETHERと過ごす冬にも期待が高まる。

■公演概要

「TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR<ACT:PROMISE>ENCORE IN JAPAN」

<日程・会場>

大阪:京セラドーム大阪

2024年11月30日(土)開場15:00 / 開演17:00

2024年12月1日(日)開場14:00 / 開演16:00



<チケット料金>

指定席:14,800円(税込)



プレミアムシート(アップグレードチケット)

MOA Membership限定:25,800円(税込)

※指定席14,800円+アップグレードチケット11,000円



<プレミアムシート特典内容>

特典 Д▲蝓璽弊癖歉

特典◆Д廛譽潺▲爛掘璽叛賤僖リジナル商品付き

特典:優先入場レーンをご用意



<チケット先行受付>

【TXT GLOBAL OFFICIAL FANCLUB MOA MEMBERSHIP(JP)会員先行抽選受付】

受付期間:2024年9月25日(水)13:00〜10月3日(木)23:59まで

※先着順ではございません。受付期間内にお申込みいただいた全ての方を対象に厳正なる抽選を行います。受付終了直前はサイトが混み合う場合がございます。お時間に余裕をもってお申込みください。



抽選結果確認・入金期間

2024年10月11日(金)11:00〜10月14日(月・祝)23:00まで



※その他、チケットに関する詳細はTOMORROW X TOGETHER日本公式サイトよりご確認ください。



■関連リンク

TOMORROW X TOGETHER日本公式サイト