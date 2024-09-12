ロス五輪世代のUｰ19日本代表メンバーが発表！ 中島洋太朗や市原吏音、西原源樹らが選出。U-20アジア杯予選に臨む
日本サッカー協会（JFA）は９月12日、U-20アジアカップ予選に臨むU-19日本代表メンバーを発表した。
同大会はキルギスで開催。グループIの日本は現地時間９月25日にトルクメニスタン、同27日にミャンマー、同29日にホスト国キルギスと対戦する。
各グループの１位と、２位のうち上位５チームが、来年に中国で開催されるU-20アジアカップ本大会（U-20ワールドカップのアジア最終予選を兼ねる）の出場権を獲得する。
2028年ロサンゼルス五輪で最上級生となるU-19代表で、今回のメンバーには昨年のU-17W杯に出場したサンフレッチェ広島の中島洋太朗やFC東京の佐藤龍之介、昨冬のアジアカップでA代表に帯同した横浜F・マリノスの本間ジャスティン、大宮アルディージャの市原吏音らが選ばれた。
【画像】日本代表のバーレーン戦出場16選手＆監督の採点・寸評を一挙紹介。４人が７点の高評価。MOMは２G１Aの９番
U-19日本代表のメンバーは以下の通り。
GK
中村圭佑（東京ヴェルディ）
後藤 亘（FC東京U-18）
荒木琉偉（ガンバ大阪ユース）
DF
耼原陸人（明治大）
塩川桜道（流通経済大）
市原吏音（大宮アルディージャ）
郄橋仁胡（セレッソ大阪）
本間ジャスティン（横浜F・マリノス）
喜多壱也（京都サンガF.C.）
土屋櫂大（川崎フロンターレU-18）
布施克真（日大藤沢高）
MF
大関友翔（福島ユナイテッドFC）
平賀大空（京都サンガF.C.）
保田堅心（大分トリニータ）
廣井蘭人（筑波大）
小倉幸成（法政大）
中川 育（流通経済大）
中島洋太朗（サンフレッチェ広島）
佐藤龍之介（FC東京）
西原源樹（清水エスパルスユース）
FW
横山夢樹（FC今治）
神田奏真（川崎フロンターレ）
井上愛簾（サンフレッチェ広島）
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
同大会はキルギスで開催。グループIの日本は現地時間９月25日にトルクメニスタン、同27日にミャンマー、同29日にホスト国キルギスと対戦する。
各グループの１位と、２位のうち上位５チームが、来年に中国で開催されるU-20アジアカップ本大会（U-20ワールドカップのアジア最終予選を兼ねる）の出場権を獲得する。
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U-19日本代表のメンバーは以下の通り。
GK
中村圭佑（東京ヴェルディ）
後藤 亘（FC東京U-18）
荒木琉偉（ガンバ大阪ユース）
DF
耼原陸人（明治大）
塩川桜道（流通経済大）
市原吏音（大宮アルディージャ）
郄橋仁胡（セレッソ大阪）
本間ジャスティン（横浜F・マリノス）
喜多壱也（京都サンガF.C.）
土屋櫂大（川崎フロンターレU-18）
布施克真（日大藤沢高）
MF
大関友翔（福島ユナイテッドFC）
平賀大空（京都サンガF.C.）
保田堅心（大分トリニータ）
廣井蘭人（筑波大）
小倉幸成（法政大）
中川 育（流通経済大）
中島洋太朗（サンフレッチェ広島）
佐藤龍之介（FC東京）
西原源樹（清水エスパルスユース）
FW
横山夢樹（FC今治）
神田奏真（川崎フロンターレ）
井上愛簾（サンフレッチェ広島）
構成●サッカーダイジェストWeb編集部