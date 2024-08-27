J¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡È¤Þ¤µ¤«¤Î¥²¥¹¥È¡É¡¡Áª¼ê¤ÈÆþ¾ì¤ÇÈ¿¶Á¡Ö¤«¤ï¤¨¤¨¡×¡Ö¾Ð¤Ã¤¿¡×
¥µ¥ó¥¬¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¡Ö¥¹¥×¥é¥È¥¥¡¼¥ó¡×¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«ºÅ
¡¡µþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.¤¬8·î24Æü¡¢J1¥ê¡¼¥°Âè28Àá¤ÇFCÅìµþ¤ÈÂÐÀï¤·¡¢3-0¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
¡¡¥Û¡¼¥à¤Ç²÷¾¡¤·¤¿¤Ê¤«¡¢»î¹çÁ°¤Ë¸½¤ì¤¿¤Þ¤µ¤«¤Î¥²¥¹¥È¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡»î¹ç¤ÏÁ°È¾2Ê¬¡¢FW¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¡¦¥¨¥ê¥¢¥¹¤¬6Àï6È¯¤È¤Ê¤ëÀèÀ©¥´¡¼¥ë¤òÃ¡¤¹þ¤à¤È¡¢Æ±36Ê¬¤ËFW¸¶ÂçÃÒ¤¬ÄÉ²ÃÅÀ¤òÃ¥¼è¡£¸åÈ¾15Ê¬¤Ë¤ÏMFÊ¿¸ÍÂÀµ®¤¬¥À¥á²¡¤·¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¡¢3-0¤ÇµþÅÔ¤¬²÷¾¡¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢Áª¼êÆþ¾ì»þ¤Ë¤Þ¤µ¤«¤Î¥²¥¹¥È¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£µþÅÔ¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤Ç¤â¤¢¤ëÇ¤Å·Æ²¤¬³«È¯¡¦ÈÎÇä¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Íµ¤¥²¡¼¥à¡Ö¥¹¥×¥é¥È¥¥¡¼¥ó¡×¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥¤¥ó¥¯¥ê¥ó¥°¡×¤À¡£
¡¡¥¤¥ó¥¯¥ê¥ó¥°¤ÎÅÐ¾ì¤Ë¡¡SNS¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÁ¢¤Þ¤·¤¤¡×¡Ö¥¤¥ó¥¯¥ê¥ó¥°¤Á¤ã¤óÍè¤Æ¤¿¤Î!?¡×¡Ö¾Ð¤Ã¤¿¤ï¡×¡Ö¥¹¥×¥é¥¥ã¥é¤ÎÆþ¾ì¤«¤ï¤¨¤¨¡×¡Ö¤³¤ì¤¬º£¤ÎµþÅÔ¤Î¶¯¤µ¤ÎÍýÍ³¤«¡×¤Ê¤É¡¢È¿¶Á¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥¤¥ó¥¯¥ê¥ó¥°¤Î»²Àï¤â¤¢¤Ã¤Æ¤«µþÅÔ¤Ï¤³¤³5»î¹ç¤Ç13¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¡¢4¾¡1ÇÔ¤È°ìµ¤¤Ë½ç°Ì¥¢¥Ã¥×¡£¥Û¡¼¥à¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î°ì´Ä¤ËÇ®»ëÀþ¤¬Ãí¤¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë