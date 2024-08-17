山形vs長崎 スタメン発表
[8.17 J2第27節](NDスタ)
※19:00開始
<出場メンバー>
[モンテディオ山形]
先発
GK 1 後藤雅明
DF 4 西村慧祐
DF 5 安部崇士
DF 6 山田拓巳
DF 15 川井歩
MF 7 高江麗央
MF 8 小西雄大
MF 25 國分伸太郎
MF 42 イサカ・ゼイン
MF 88 土居聖真
FW 90 ディサロ燦シルヴァーノ
控え
GK 23 藤嶋栄介
DF 40 坂本稀吏也
MF 10 氣田亮真
MF 18 南秀仁
FW 11 藤本佳希
FW 36 高橋潤哉
監督
渡邉晋
[V・ファーレン長崎]
先発
GK 21 若原智哉
DF 5 田中隼人
DF 23 米田隼也
DF 25 櫛引一紀
DF 44 青木義孝
MF 6 マテウス・ジェズス
MF 7 マルコス・ギリェルメ
MF 8 増山朝陽
MF 17 秋野央樹
MF 24 山田陸
FW 11 エジガル・ジュニオ
控え
GK 31 原田岳
DF 48 照山颯人
MF 14 名倉巧
MF 19 澤田崇
MF 20 中村慶太
MF 35 安部大晴
FW 9 フアンマ・デルガド
監督
下平隆宏
※19:00開始
<出場メンバー>
[モンテディオ山形]
先発
GK 1 後藤雅明
DF 4 西村慧祐
DF 5 安部崇士
DF 6 山田拓巳
DF 15 川井歩
MF 7 高江麗央
MF 8 小西雄大
MF 25 國分伸太郎
MF 42 イサカ・ゼイン
MF 88 土居聖真
FW 90 ディサロ燦シルヴァーノ
控え
GK 23 藤嶋栄介
DF 40 坂本稀吏也
MF 10 氣田亮真
MF 18 南秀仁
FW 11 藤本佳希
FW 36 高橋潤哉
渡邉晋
[V・ファーレン長崎]
先発
GK 21 若原智哉
DF 5 田中隼人
DF 23 米田隼也
DF 25 櫛引一紀
DF 44 青木義孝
MF 6 マテウス・ジェズス
MF 7 マルコス・ギリェルメ
MF 8 増山朝陽
MF 17 秋野央樹
MF 24 山田陸
FW 11 エジガル・ジュニオ
控え
GK 31 原田岳
DF 48 照山颯人
MF 14 名倉巧
MF 19 澤田崇
MF 20 中村慶太
MF 35 安部大晴
FW 9 フアンマ・デルガド
監督
下平隆宏