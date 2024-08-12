¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦¤Ä¤â¤ê¡©¡×¡Ö¤º¤é¤»¤è¡×Hey! Say! JUMPÈ¬²µ½÷¡¡·ëº§È¯É½¤Î¡ÈÆüÉÕ¡É¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿¿´¤Ê¤¤À¼
¡Ô¤³¤ÎÅÙ¡¢°ìÈÌ½÷À¤ÎÊý¤È·ëº§¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Õ
¤³¤¦ÄÖ¤Ã¤¿¤Î¤ÏHey! Say! JUMP¤ÎÈ¬²µ½÷¸÷¡Ê33¡Ë¡£8·î12Æü¡¢»öÌ³½ê¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
07Ç¯¡¢Hey! Say! JUMP¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿È¬²µ½÷¡£¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤Ï¥Ù¡¼¥¹¤Î±éÁÕ¤òÃ´Åö¤·¡¢ºî»ìºî¶Ê¤â¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¡£Hey! Say! JUMP¤È¤·¤Æ¤Ï6·î¤Ë¾¾²¬çýÍ¥¡Ê29¡Ë¤È·ëº§¤·¤¿Í²¬Âçµ®¡Ê33¡Ë¤ËÂ³¤¡¢2¿ÍÌÜ¤Î´ûº§¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÖÈ¬²µ½÷¤µ¤ó¤¬·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿12Æü¤Ï¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë»³ÅÄÎÃ²ð¤µ¤ó¡Ê31¡Ë¤Î¡ÈÆþ½êÆü¡É¤Ç¤·¤¿¡£STARTO ENTERTAINMENT¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÆþ½êÆü¤ò½Ë¤¦½¬´·¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»³ÅÄ¤µ¤ó¤Ïº£Ç¯¤ÇÆþ½ê20¼þÇ¯¤ÎÀáÌÜ¡£Instagram¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ç¡Ô¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æº£¤â³èÆ°½ÐÍè¤ë¤Î¤ÏÆüº¢±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§ÍÍ¤¬¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡Õ¤È´¶¼Õ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÄÖ¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤â½ËÊ¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
»³ÅÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âµÇ°¤¹¤Ù¤Æþ½ê20¼þÇ¯¡£¤½¤ó¤ÊÆü¤ËÆ±¤¸¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÈ¬²µ½÷¤Î·ëº§È¯É½¤È¡¢µÈ»ö¤¬½Å¤Ê¤êX¾å¤Ç¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Î´¿´î¤ÎÀ¼¤¬¡£
¡Ô¤ä¤Þ¤ÎÆþ½ê20¼þÇ¯¤È¡¢¤Ò¤«¤Î·ëº§Êó¹ð¤Ç¿´¤ÎÃæ¤¬À¨¤¯¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Õ
¡Ô¤Ã¤Æ¤«¸÷¤Î·ëº§µÇ°Æü¤¬»³¤Á¤ã¤ó¤ÎÆþ½êÆü¤Ë¤Ê¤ë¤ÎÉáÄÌ¤Ë¥¨¥â¤Ç¤¹¡£¡Õ
¤¤¤Ã¤Ý¤¦¤Ç¡¢È¬²µ½÷¤Î·ëº§¤Ë¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤ë¥Õ¥¡¥ó¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£°ìÉô¤Ç¤Ï¡¢»³ÅÄ¤ÎÆþ½ê20¼þÇ¯¤È¤¤¤¦µÇ°Æü¤Ë·ëº§È¯É½¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿¤È¤·¤ÆÈ¬²µ½÷¤Ë¿´Ìµ¤¤À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ôº£Æü¤¬ÎÉ¤¤Æü¤Ê¤Î¤ÏÍý²ò¤·¤¿¤±¤É¡¢º£¸å°ìÀ¸»³ÅÄ¤¯¤ó¤ÎÆþ½êÆü¤¬È¬²µ½÷¤Î·ëº§È¯É½¤·¤¿Æü¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤·¤ó¤É¡£·ëº§È¯É½¤È¤«¤¤¤Ä¤Ç¤â¤¤¤¤¤À¤í¤º¤é¤»¤è¡Õ
¡Ô»³ÅÄÎÃ²ð¤¬Æþ½ê20¼þÇ¯¤È¤¤¤¦µÇ°¤¹¤Ù¤Æü¤Ë·ëº§È¯É½¤¹¤ë¤Î¤Ê¤ó¤Ç¡©¤É¤¦¤¤¤¦¤Ä¤â¤ê¤Ê¤Î¡©¡Õ
¡ÔÈ¯É½¤¹¤ë¤Ë¤·¤Æ¤âº£Æü¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡© »³ÅÄ¤¯¤ó¤Î20¼þÇ¯¤ÎÆþ½êÆü¤Ê¤Î¤Ë¡Õ
ËÜÍè¤Ê¤é¤ª¤á¤Ç¤¿¤¤½ÐÍè»ö¡£¥Õ¥¡¥ó¤Ï²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤¬¡Ä¡Ä¡£