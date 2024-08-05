¥ì¥ó¥º¥Õ¥£¥ë¥¿ー¤ÎÏ·ÊÞTiffen¤«¤é¡¢¡ÖDJI Osmo Pocket 3¡×¡ÖDJI Air 3¡×ÍÑ¤Î¥Õ¥£¥ë¥¿ー¥¥Ã¥È¡¡ND/PLÎ¾ÂÐ±þ¤Î3Ëç¥»¥Ã¥È
DJI Air 3 ND/PL 3 Filter Kit
¶ä°ì³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢Tiffen Filer¤Î¿·À½ÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢¥Ç¥å¥¢¥ë¥«¥á¥éÅëºÜ¥É¥íー¥ó¡ÖDJI Air 3¡×¤È¥¸¥ó¥Ð¥ë¥«¥á¥é¡ÖDJI Osmo Pocket 3¡×ÍÑ¤Î¥Õ¥£¥ë¥¿ー¥¥Ã¥È¤ò8·î8Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
²Á³Ê¤Ï¡ÖDJI Air 3 ND/PL 3 Filter Kit¡×¤¬1Ëü7,600±ß¡£¡ÖDJI Osmo Pocket 3 ND/PL Filter Kit¡×¤¬1Ëü4,300±ß¡£
¤¤¤º¤ì¤â¡¢ND¤ÈPL¤Î2¤Ä¤Î¸ú²Ì¤ò1¤Ä¤Î¥Õ¥£¥ë¥¿ー¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡¢3¼ïÎà¤Î¥Õ¥£¥ë¥¿ー¡ÊND8/PL¡¢ND16/PL¡¢ND32/PL¡Ë¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¡£
ËÜÂÎ¤Ë¤Ï¡¢·ÚÎÌ¤µ¤ÈÂÑµ×À¤ËÍ¥¤ì¤¿¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥à¤È¥¬¥é¥¹¤ò»ÈÍÑ¡£¥¯¥êー¥Ë¥ó¥°¥¯¥í¥¹¡¢¥Õ¥£¥ë¥¿ー¥±ー¥¹¤òÉÕÂ°¤¹¤ë¡£
DJI Osmo Pocket 3 ND/PL Filter Kit