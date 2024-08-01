RICOH360 フォトコンテスト2024 グランプリ受賞者には「THETA X」をプレゼント
株式会社リコーは、「RICOH360 フォトコンテスト2024」を8月1日（木）から開催している。
360°カメラ（全天球）で撮影した写真を対象としたフォトコンテスト。撮影機材のメーカーは問わない。
応募部門は「いろんな360映えを探そう！フォルム・空間部門」「1人でも大勢でも楽しい！ セルフィ・集合写真・スナップ部門」「お気に入りの光景を全天球で写そう！ ネイチャー・風景部門」の3つ。
審査員は宇佐見健氏、塩澤一洋氏、シンヤB氏、wacamera氏、木村琢磨氏が務める。
グランプリ受賞者には、Amazonギフト券1万円分に加えて、副賞として「RICOH THETA X」を進呈する。入賞作品は2025年3月に東京都内にて開催予定の「RICOH360公式写真展」で展示する。
応募方法はGoogleフォームからのアップロード。応募点数は5点まで。長辺1,600ピクセル以上のJPEGファイルが必要となる。
コンテスト名
RICOH360 フォトコンテスト2024
応募期間
2024年8月1日（木）～2025年1月5日（日）23時59分まで
応募先
RICOH360フォトコンテスト2024 応募フォーム
賞品グランプリ（3名）：Amazonギフト券10,000円分、副賞：RICOH THETA X
※各テーマ・部門それぞれ1作品 準グランプリ（3名）：Amazonギフト券5,000円分、副賞：RICOH360ストア クーポン30,000円分 スペシャルゲスト賞（2名）：Amazonギフト券5,000円分、副賞：RICOH360ストア クーポン30,000円分
※Wacamera氏、木村琢磨氏それぞれ1作品 入賞（50作品）：アンバサダーポイント×30ポイント 副賞：RICOH360ストア クーポン10,000円分