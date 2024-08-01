株式会社リコーは、「RICOH360 フォトコンテスト2024」を8月1日（木）から開催している。

360°カメラ（全天球）で撮影した写真を対象としたフォトコンテスト。撮影機材のメーカーは問わない。

応募部門は「いろんな360映えを探そう！フォルム・空間部門」「1人でも大勢でも楽しい！ セルフィ・集合写真・スナップ部門」「お気に入りの光景を全天球で写そう！ ネイチャー・風景部門」の3つ。

審査員は宇佐見健氏、塩澤一洋氏、シンヤB氏、wacamera氏、木村琢磨氏が務める。

グランプリ受賞者には、Amazonギフト券1万円分に加えて、副賞として「RICOH THETA X」を進呈する。入賞作品は2025年3月に東京都内にて開催予定の「RICOH360公式写真展」で展示する。

応募方法はGoogleフォームからのアップロード。応募点数は5点まで。長辺1,600ピクセル以上のJPEGファイルが必要となる。

コンテスト名

RICOH360 フォトコンテスト2024

応募期間

2024年8月1日（木）～2025年1月5日（日）23時59分まで

応募先

RICOH360フォトコンテスト2024　応募フォーム

賞品

グランプリ（3名）：Amazonギフト券10,000円分、副賞：RICOH THETA X
※各テーマ・部門それぞれ1作品 準グランプリ（3名）：Amazonギフト券5,000円分、副賞：RICOH360ストア クーポン30,000円分 スペシャルゲスト賞（2名）：Amazonギフト券5,000円分、副賞：RICOH360ストア クーポン30,000円分
※Wacamera氏、木村琢磨氏それぞれ1作品 入賞（50作品）：アンバサダーポイント×30ポイント 副賞：RICOH360ストア クーポン10,000円分