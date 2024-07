本場・四川を食べ歩いた男がおすすめする、汁なし担々麺 10選

四川を食べ歩き、東京の大人気食イベント「四川フェス」を運営する中川正道さん。東京近郊で食べられる「汁なし担々麺」のおすすめを教えてもらいました!

暑い夏こそ食べたい、ピリリとしびれる「汁なし担々麺」! 本場・四川を食べ歩き、総動員数が40万人を超える大人気の食イベント「四川フェス」を運営する中川正道さんに、東京近郊で食べられるお店を中心におすすめ「汁なし担々麺」を教えていただきました。

1. 陳麻婆豆腐 新宿野村ビル店

幻の屋台式担担麺(550円) 出典:may+さん

中川さん

もともと四川の担々麺は、麺をゆでる鍋と調味料を天秤棒で担ぎ、その場で作り売りに歩いたのがはじまり。「小盛り、汁なし」というそのスタイルをそのまま提供しているのが陳麻婆豆腐 新宿野村ビル店の「幻の屋台式担担麺」。以前は期間限定メニューでしたが新宿野村ビル店では今でも提供しています。

2. 赤坂 四川飯店

正宗担々麺(1,500円) 出典:うどんが主食さん

<店舗情報>◆陳麻婆豆腐 新宿野村ビル店住所 : 東京都新宿区西新宿1-26-2 新宿野村ビル B2FTEL : 050-5592-1629

中川さん

日本の四川料理発祥、赤坂 四川飯店の正宗担々麺。味は至ってシンプル、香酢がうまく麺に合わさり、誰が食べても絶品!と感じる麺。日本の汁あり担々麺は赤坂四川飯店が発祥ですが、実は汁なしの方が僕はおすすめです。

3. 中国菜 老四川 飄香 銀座三越店

正宗担担麺(1,870円) 写真:お店から

<店舗情報>◆赤坂 四川飯店住所 : 東京都千代田区平河町2-5-5 全国旅館会館ビル 5F・6FTEL : 050-5868-2308

中川さん

四川省の省都・成都市にある「松雲澤」という最も伝統的な四川料理の店に弟子入りした井桁シェフのカジュアル店舗。汁なしの正宗担担麺はゴマペーストを使うコクが強い日本式ではなく、あくまでラー油ベースの昔の四川の味。癒やされる老成都の味です。

4. 陳家私菜(赤坂、渋谷、新宿など)

名物正宗四川汁無し担々麺(1,298円) 撮影:食べログマガジン編集部

<店舗情報>◆中国菜 老四川 飄香 銀座三越店住所 : 東京都中央区銀座4-6-16 銀座三越新館 12FTEL : 03-3561-7024

中川さん

進化系四川料理が若い人たちに人気で都内に店舗を構える陳家私菜。ここは汁なし担々麺もおいしいが、削りたての汁なし麻辣坦々刀削麺も絶品。味付けは汁なし担々麺とほぼ同じで、刀削麺特有のもちもち感がたまらなくおいしい。

※期間限定で冷やし汁なし担々麺もあり

名物本場汁無し麻辣担々刀削麺(1,078円) 出典:Moon0417さん

5. 175°DENO担担麺(西新宿、銀座など)

担担麺(汁なし・1000円) 写真:お店から

<店舗情報>◆陳家私菜 赤坂一号店 湧の台所住所 : 東京都港区赤坂3-19-8 赤坂ウエストビル B1FTEL : 050-5869-6364<店舗情報>◆陳家私菜 渋谷店住所 : 東京都渋谷区神南1-16-3 ブルーヴァールビルB1TEL : 050-5869-6496

中川さん

担々麺の肝となるのはラー油。ラー油がうまくないと担々麺はおいしくない! 店名にもなっている「175°」はラー油を作るときの温度で、ラー油のこだわりはすごいです。そして、ラー油とゴマペーストと花椒粉などが混ざった醤が太麺にからみ、食べ応え抜群。

※期間限定、店舗限定で冷やしメニューもあり。詳しくは公式Xにて

6. タンタンタイガー(江戸川橋)

汁なし担々麺(950円)+パクチー(120円) 出典:辣油は飲み物さん

<店舗情報>◆175°DENO担担麺 TOKYO住所 : 東京都新宿区西新宿7-2-4 新宿MSビル 1FTEL : 03-6304-0175

中川さん

タンタンタイガー店主にして「Cooking Maniac」という人気ブログを運営し、Xでよくバズっている東山氏。太い麺にゴマペーストとラー油が絶妙にからむ硬派な汁なし担々麺は、バランスよくお手本のような味です。

※期間限定で冷やしもあり

7. 四川担々麺 どういうわけで、(千葉県・松戸市)

汁無し担々麺(950円) 写真:お店から

<店舗情報>◆タンタンタイガー 江戸川橋店住所 : 東京都新宿区水道町2-2TEL : 不明の為情報お待ちしております

中川さん

店名が独特だが味はど真ん中でストレート。ラー油とゴマのコクを生かした汁なし担々麺。しびれと辛さのバランスもよし、女性一人でも入りやすい雰囲気です。

8. 汁なし担担麺ピリリ(水天宮前)

白胡麻担々麺(950円) 出典:あべこーさん

<店舗情報>◆四川担々麺 どういうわけで、住所 : 千葉県松戸市本町1-11 KYS2ビル 1FTEL : 047-712-2101

中川さん

オシャレな店内で本格的な汁なし担々麺を食べられます。辛さとしびれを選べるので、強めで注文がおすすめ。特製醤が合わさったもちもちの麺。食べ終わったら、花椒の余韻をピリリと楽しむ。四川のローカル和え麺である「四川燃面」もおすすめ。

※期間限定で冷やしもあり

9. 雲林坊(秋葉原、九段下など)

本場成都の「汁なし担担麺」(950円) 出典:INNUENDOさん

<店舗情報>◆汁なし担担麺ピリリ住所 : 東京都中央区日本橋人形町2-15-17 海老原ビル2FTEL : 070-3201-4649

中川さん

実力派の成毛シェフ率いる雲林集団のカジュアル店。雲林坊では麻婆豆腐と汁あり担々麺が人気だが、あえて本場成都の汁なし担々麺を食べてほしい。成都の味を雲林らしいバランスに再構築し、絶品に仕上がっています。

10. 天府舫(新宿)

汁なしタンタンメン(ランチはサラダ、スープ付き、水餃子食べ放題付きで1,000円。ランチ時以外では1,100円) 出典:辣油は飲み物さん

<店舗情報>◆雲林坊 秋葉原店住所 : 東京都千代田区神田須田町2-12 須田町2丁目共同ビル 1FTEL : 03-3252-8088

中川さん

昔よく通っていた四川家庭料理が食べられるお店。オーナーの李さんは四川省の都江堰出身。ここは回鍋肉から魚香系の料理までどれもおいしくリーズナブル。飲んだ後、〆でラー油が利いたシンプルな汁なし担々麺をよく食べていた……思い出の味です。

<店舗情報>◆天府舫住所 : 東京都新宿区西新宿7-4-9 盛和ビル 1FTEL : 050-5457-7143

※価格は税込です

文:中川正道、食べログマガジン編集部

