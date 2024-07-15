7Àï6ÇÔ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë¡Ö¤Ê¤Ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¤¢¤¡¤¡¤¡¤¡¤¡¤¡?!¡×¡¡°Ì´¤ÎÏ¢Â³µÕÅ¾Éé¤±¤ËÊÆ¥Õ¥¡¥óÂçº®Íð
Å¨ÃÏ¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹Àï
¡¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï14Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö15Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹Àï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦DH¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£4ÂÇ¿ô2°ÂÂÇ¤Î³èÌö¤â¥Á¡¼¥à¤Ï3-4¤ÇµÕÅ¾¥µ¥è¥Ê¥éÉé¤±¤òµÊ¤·¤¿¡£2ÀïÏ¢Â³¤Ç9²ó¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤ë°Ì´¤ÎÅ¸³«¡£¤³¤³7»î¹ç¤Ç6ÇÔ¤Èµå±ãÁ°¤Ë°ìµ¤¤ËÄ´»Ò¤òÍî¤È¤·¡¢Á°È¾Àï¤ò½ª¤¨¤¿¡£¤Þ¤µ¤«¤ÎµÞ¹ß²¼¤ËÊÆ¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤Ê¤Ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¤¢¤¡¤¡¤¡¤¡¤¡¤¡¤¡¤¡?!?!?¡×¤ÈÈáÌÄ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°Ì´¤ÎÅ¸³«¤À¤Ã¤¿¡£3-2¤È1ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Ç·Þ¤¨¤¿9²ó¡£8²ó¤«¤éÅÐÈÄ¤·¤¿5ÈÖ¼ê¤Î¥é¥ß¥ì¥¹¤¬ÀèÆ¬¤Î¥Þ¥Ã¥¥ó¥¹¥È¥ê¡¼¤Ë»°ÎÝÂÇ¤òÍá¤Ó¤ë¤È¡¢ÂåÂÇ¥Þ¥í¥¤¤ËÅ¬»þÃæÁ°ÂÇ¤òµö¤·¤ÆÆ±ÅÀ¤Ë¡£¤µ¤é¤Ë¼¡ÂÇ¼Ô¤¬¥Ð¥ó¥È¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¥é¥ß¥ì¥¹¤¬½èÍý¤ò¸í¤ê¡¢Ìµ»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Â³¤¯¥Ú¥ì¥¹¤â¥é¥ß¥ì¥¹¤ÎÁ°¤Ë¥Ð¥ó¥È¤¹¤ë¤È¡¢¥Õ¥©¡¼¥¹¥¢¥¦¥È¤òÁÀ¤Ã¤¿»°ÎÝ¤Ø¤ÎÁ÷µå¤ÏÂç¤¤¯°ï¤ì¤ÆÆóÎÝÁö¼Ô¤¬À¸´Ô¡£¤Þ¤µ¤«¤Î¥µ¥è¥Ê¥éÉé¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÏÁ°Æü¤ÎÆ±¥«¡¼¥É¤â5ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î9²ó¤ËÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤ë¤È¡¢±äÄ¹10²ó¤Ë¥µ¥è¥Ê¥é2¥é¥ó¤òÍá¤Ó9-11¤ÇÂçµÕÅ¾Éé¤±¡£¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼Á°ºÇ¸å¤Î3Ï¢Àï¤Ï1¾¡2ÇÔ¡£¤³¤³7Àï6ÇÔ¤ÈÄ´»Ò¤òÍî¤È¤·¤¿¾õÂÖ¤ÇÁ°È¾Àï¤ò½ª¤¨¤¿¡£56¾¡41ÇÔ¤Ç¾¡Î¨.577¡£»î¹çÃæ¤Î2°Ì¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹¡¢¥Ñ¥É¥ì¥¹¤È¤Î¥²¡¼¥àº¹¤Ï6.5¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Þ¤µ¤«¤ÎµÞ¹ß²¼¤Ë¡¢ÊÆ¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤â¶Ã¤¤ÈÃ²¤¤ÎÀ¼¤¬Â³½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Î¾¡Íø¤òÅÁ¤¨¤ëMLB¸ø¼°X¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤ª¤¤¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡£¤Ê¤Ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¤¢¤¡¤¡¤¡¤¡¤¡¤¡¤¡¤¡?!?!?¡×¡Öº£¡¢²æ¡¹¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥Õ¥¡¥ó¤ÏÂçº®Íð¤À¡×¡Ö¤¢¤Î¤ª¶â¤Ï²¿¤Î¤¿¤á¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÏÉÏº¤¤À¡×¡Ö¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤Ï¾éÃÌ¤Ê¤Î¤«¡£¥¯¥½¤Ã¤¿¤ì¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£»î¹ç·ë²Ì¤òÅÁ¤¨¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¸ø¼°X¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤ÏÃÑ¤º¤«¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤È¿Éíå¤ÊÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ïµß±çÅÐÈÄ¤·¤¿Á°ÅÄ·òÂÀÅê¼ê¤«¤éÍ··â¶¯½±°ÂÂÇ¤òÊü¤Ä¤Ê¤É4ÂÇ¿ô2°ÂÂÇ¤À¤Ã¤¿¡£3ÈÖ¼ê¤È¤·¤ÆÅÐÈÄ¤·¤¿Á°ÅÄ¤Ï3²ó2/3¤òÅê¤²¡¢1°ÂÂÇ5»°¿¶Ìµ¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¤·¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë