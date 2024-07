IVE ウォニョン、まるでAI！？美しすぎる金髪姿が話題（動画あり）

IVEのウォニョンが、AIのようなビジュアルで見る人を驚かせた。本日(2日)、ウォニョンは自身のInstagramを通じて、広告撮影で撮った写真を続々と公開。公開された写真には前髪を下ろした金髪のウォニョンの姿が収められている。彼女は妖精のような非現実的な美貌で目を引いた。写真を見たネットユーザーは「チャン・ウォニョン愛してる、あなたは私の光」「バービーを超えた」「ウォニョン姉さん、金髪がお似合いです」など様々な反応を見せた。ウォニョンが所属しているIVEは、8月に「ロラパルーザ・シカゴ(Lollapalooza Chicago)」「SUMMER SONIC 2024」など、世界の大型音楽フェスティバルに参加する。また9月4、5日の2日間、東京ドームでワールドツアー「IVE THE 1ST WORLD TOUR‘SHOW WHAT I HAVE' IN JAPAN」のファイナル公演を行う。