DCコミックス、バットマンの新作アニメシリーズ『Batman: Caped Crusader(原題)』の米予告編が公開された。『THE BATMAN-ザ・バットマン-』のマット・リーブスやJ・J・エイブラムス、往年のDCアニメーション作品制作のブルース・ティムら強力布陣が制作。でリリース予定の作品だ。

犯罪が蔓延るゴッサム・シティを舞台に、レトロなアニメーションスタイルで描かれる。ペンギン、キャットウーマン、ハーレイ・クイン、ハービー・デント、ジェームズ・ゴードンといったお馴染みのキャラクターが続々登場。闇に紛れてギャングを退治するバットマンと、バットマンを捕まえようとするゴッサム市警、大富豪ブルース・ウェインとケープド・クルセイダーとしての二重生活などが昔懐かしいタッチで描かれる。



バットマン/ブルース・ウェイン役の本国版声優はハミッシュ・リンクレイター。キャットウーマンことセリーナ・カイルはクリスティーナ・リッチ、ハーレイ・クイン役はジェイミー・チャン、ハービー・デント役はディードリック・ベーダー。そのほか、マッケナ・グレイスやハーレイ・ジョエル・オスメントの声優出演も発表されている。

もともと米ワーナーが自社配信サービスのMaxで進めていた企画で、一度頓挫されたのちにPrime Videoが2シーズン製作を買って出た。2024年8月1日に全10話がPrime Videoで米一挙リリース。日本での正式なリリース情報も待とう。

