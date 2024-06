女優メリル・ストリープの娘で女優のルイーザ・ジェイコブソン・ガマーが、同性愛者であることをカミングアウトした。ルイーザは、母メリルの誕生日にパートナーとのツーショットを自身のSNSで公開。「歓喜に満ちた新時代を迎えられて、幸せ」と記したルイーザの投稿に、フォロワーからは「君達のことを応援するよ!」といったコメントが続々と寄せられた。メリル・ストリープ(75)は別居中の夫で彫刻家のドン・ガマー氏(77)との間に、長男ヘンリー(44)、長女メイミー(40)、次女グレイス(38)、三女ルイーザ(33)という4人の子ども達がいる。

ヘンリーはミュージシャン兼俳優として活動しており、妻との間に娘と息子がいる。女優のメイミーは俳優ベン・ウォーカーと結婚したが、2013年に破局。同じく女優のグレイスは、夫で音楽プロデューサーのマーク・ロンソンとの間に娘がいる。そして今回、メリルとドンの末っ子で女優のルイーザが、同性愛者であることをカミングアウトしたのだ。ルイーザは母メリルが75歳の誕生日を迎えた現地時間22日、パートナーでプロデューサーのアナ・ブランデル氏とのツーショットを自身のInstagramに公開した。真っ赤な画像はエレベーターの中で撮影したようで、ルイーザとアナ氏が寄り添っている。次には、米紙『New York Times』で「レズビアン・ファッションの喜ばしい新時代に突入」と書かれた見出しのスクリーンショットが登場する。この記事は「シルキーな服に男性的なスーツを合わせる」というトレンドに考察したものだ。この後には、ルイーザがオーバーサイズのシャツやブレザーを着る自撮りショットなどが続いている。投稿には「歓喜に満ちた新時代を迎えられて、幸せ」と記して、燃えるハートとLGBTQ+を象徴するレインボーフラッグの絵文字が添えられた。ルイーザがカミングアウトをしたことに、フォロワーからは称賛の声が続々と寄せられた。「レズビアンが勝ち続けている!」「ママの誕生日にカミングアウトするなんて、なんてアイコニックなの。」「どんな時代であろうが、みんな君達のことを応援するよ。」ルイーザは今月5日、自身のInstagramにエレベーターの中で撮影したアナ氏とのツーショットを公開し、「キュートな春のもの」と記していた。一方、アナ氏は昨年12月に自身のInstagramでルイーザとのツーショットを公開し、交際していることを示唆した。写真は、今回ルイーザが投稿したものと同じ場所で撮影したものとみられる。投稿には「年に一度の更新」と言葉を添えていた。画像は『Louisa Jacobson Instagram「blessed to be entering the Joyful New Era bb」「Cute spring things」』『Anna Blundell Instagram「Annual update」「Life is so fun and cool & I’m the luckiest!!!」』より(TechinsightJapan編集部 寺前郁美)