àÌëÃæ¤Ë¿©¤Ù¤¿¤é10ÇÜ¤ª¤¤¤·¤¤Äê¿©á¤¬6.5Ëü¿Í¤Î¿©Íß»É·ã¡¡¡Ö¿¿ÌëÃæ¤ÎÍ¥¾¡¡×¡Ö10ÇÜ¤Ê¤ó¤Æ¤â¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃÂê
¤³¤ì¤Ï¡¢¡ÖÌëÃæ¤Ë¿©¤Ù¤¿¤é10ÇÜÈþÌ£¤·¤¤¤ä¤Ä¡×¤È¤¤¤¦ÎÁÍý¤Ç¤¹
¤½¤ó¤ÊÒì¤¤È¤È¤â¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿ÎÁÍý¤¬X¾å¤ÇÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¤½¤ì¤¬¡¢X¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¡Ö¥«¥¨¥ë¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¡ÊÈîËþ¡Ë¡×¡Ê¡÷otama_jakuson_¡Ë¤µ¤ó¤¬2024Ç¯6·î22Æü¤Ë¾Ò²ð¤·¤¿¤³¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤Ç¤¢¤ë¡£
¶ñºà¤¬¥È¥Ã¥×¤Ë¤Î¤Ã¤«¤Ã¤¿¤ª¤Ë¤®¤ê¡¢¤³¤ó¤¬¤ê¾Æ¤±¤¿¥½¡¼¥»¡¼¥¸¡¢Èþ¤·¤¯´¬¤«¤ì¤¿Íñ¾Æ¤¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¤ªÌ£Á¹½Á¡£
°ì¸«Ä«¿©¤Ç¤âÎÉ¤µ¤½¤¦¤À¤¬¡¢¿©¤Ù¤ë¤Î¤Ï¡ÖÌëÃæ¡×¡£
¾®Ê¢¤¬¶õ¤¤Ä¤Ä¤â¡¢¿©»ö¤ò¤È¤ë¤³¤È¤òí´í°¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦»þ´ÖÂÓ¡£
¡Ö¤Û¤ó¤È¤Ï¿©¤Ù¤ë¤Ù¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É......¡×¤Ê¤ó¤ÆÇØÆÁ´¶¤È¤È¤â¤Ë¿©¤Ù¤ë¤³¤Î¤ª¤Ë¤®¤ê¥»¥Ã¥È¤Î¤¹¤Ð¤é¤·¤µ¡£
ÁÛÁü¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¤·¤ß¤¸¤ß¤È¤·¤¿ÈþÌ£¤·¤µ¤ÈËþÂ´¶¤¬¸ý¤ÎÃæ¤Ë¹¤¬¤ë¤è¤¦¤À¡£
22Æü¤Î¸á¸å9»þ31Ê¬¤È¤¤¤¦ÀäÌ¯¤Ê»þ´ÖÂÓ¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¥Ý¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢6Ëü5000·ï¤òÄ¶¤¨¤ë¤¤¤¤¤Í¡Ê24ÆüÌë»þÅÀ¡Ë¤Î¤Û¤«¡¢¤³¤ó¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖºÇ¹â¤ÎÌë¿©¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×
¡Ö10ÇÜ¤Ê¤ó¤Æ¤â¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ê¡¡¶¸´îÍðÉñ¤¹¤ë¡×
¡Öºá°´¶¤ÏºÇ¹â¤ÎÄ´Ì£ÎÁ¡×
¡ÖÌëÃæ¤Ë¿©¤Ù¤ëÇØÆÁ´¶¡×
¡Ö¿¿ÌëÃæ¤ÎÍ¥¾¡¤Ç¤¹¤Ê¤¡¡×
¡Ö吞¤ó¤À¸å¤Ê¤é¤µ¤é¤ËÇÜ¡×
24Æü¡¢J¥¿¥¦¥ó¥Í¥Ã¥Èµ¼Ô¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¥«¥¨¥ë¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¼Ì¿¿¤Ï¤«¤Ä¤Æ¿©»ö¤òºî¤ëµ¤ÎÏ¤¬¤ï¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿Ìë¤Ëºî¤Ã¤¿¥á¥Ë¥å¡¼¡£¤ª¤Ë¤®¤ê¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÌÀÂÀ»Ò¤È¡¢¤¦¤ËÆ¦Éå¡£ÆÃ¤Ë¸å¼Ô¤¬µ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£
¤½¤·¤ÆÅê¹Æ¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢X¥æ¡¼¥¶¡¼¤¿¤Á¤Î¿©Íß¤ò»É·ã¤¹¤ë¤¿¤á¤È¤Î¤³¤È¡£
......¤µ¤Æ³§¤µ¤ó¡£º£¤«¤é¤³¤Á¤é¡¢¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¡©¡¡¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç¤âºàÎÁ¡¢Â·¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¡©