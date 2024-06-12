　U-23日本代表は現地時間11日にU-23アメリカ代表と対戦。日本時間12日午前9時5分のキックオフを前にスターティングメンバーが発表された。

　パリオリンピック出場を決めたなか、最後の海外遠征を行うU-23日本代表は7日に完全非公開でアメリカと対戦。二度目の対戦として11日の試合は公開される。

　6月のU23アジアカップに招集できなかった海外組も今回は参加。MF三戸舜介は昨年11月に静岡で行われたアルゼンチン戦以来の出場。MF斉藤光毅は昨年9月にバーレーンで行われたU23アジア杯予選以来の試合になる。

　予想システムは4-3-3。GKは小久保玲央ブライアン、4バックは左からDF大畑歩夢、DF西尾隆矢、DF高井幸大、DF半田陸。アンカーはMF藤田譲瑠チマ、インサイドハーフは左がFW荒木遼太郎、右がMF山本理仁。前線3人は左から斉藤、FW藤尾翔太、三戸になるとみられる。

　パリ五輪ではグループリーグD組に入った。7月24日の第1節でパラグアイと、27日の第2節でマリと、30日の第3節でイスラエルと対戦する。

<出場メンバー>

[日本]

▽先発

GK 1 小久保玲央ブライアン(ベンフィカ)

DF 2 半田陸(G大阪)

DF 3 西尾隆矢(C大阪)

DF 21 大畑歩夢(浦和)

DF 22 高井幸大(川崎F)

MF 7 山本理仁(シントトロイデン)

MF 8 藤田譲瑠チマ(シントトロイデン/Cap)

MF 14 三戸舜介(スパルタ・ロッテルダム)

MF 18 斉藤光毅(スパルタ・ロッテルダム)

FW 9 藤尾翔太(町田)

FW 13 荒木遼太郎(FC東京)

控え

GK 23 鈴木彩艶(シントトロイデン)

GK 12 野澤大志ブランドン(FC東京)

DF 4 関根大輝(柏)

DF 5 チェイス・アンリ(シュツットガルト)

MF 6 川崎颯太(京都)

MF 10 佐藤恵允(ブレーメン)

MF 11 佐野航大(NEC)

DF 15 鈴木海音(磐田)

DF 16 内野貴史(デュッセルドルフ)

MF 17 松木玖生(FC東京)

FW 19 細谷真大(柏)

MF 20 平河悠(町田)

MF 25 松村優太(鹿島)

監督

大岩剛