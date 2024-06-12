パリ五輪メンバー発表前ラストマッチ! 米遠征のU-23日本代表、アメリカ戦のスタメン発表…三戸、斉藤光毅ら先発
U-23日本代表は現地時間11日にU-23アメリカ代表と対戦。日本時間12日午前9時5分のキックオフを前にスターティングメンバーが発表された。
パリオリンピック出場を決めたなか、最後の海外遠征を行うU-23日本代表は7日に完全非公開でアメリカと対戦。二度目の対戦として11日の試合は公開される。
6月のU23アジアカップに招集できなかった海外組も今回は参加。MF三戸舜介は昨年11月に静岡で行われたアルゼンチン戦以来の出場。MF斉藤光毅は昨年9月にバーレーンで行われたU23アジア杯予選以来の試合になる。
予想システムは4-3-3。GKは小久保玲央ブライアン、4バックは左からDF大畑歩夢、DF西尾隆矢、DF高井幸大、DF半田陸。アンカーはMF藤田譲瑠チマ、インサイドハーフは左がFW荒木遼太郎、右がMF山本理仁。前線3人は左から斉藤、FW藤尾翔太、三戸になるとみられる。
パリ五輪ではグループリーグD組に入った。7月24日の第1節でパラグアイと、27日の第2節でマリと、30日の第3節でイスラエルと対戦する。
<出場メンバー>
[日本]
▽先発
GK 1 小久保玲央ブライアン(ベンフィカ)
DF 2 半田陸(G大阪)
DF 3 西尾隆矢(C大阪)
DF 21 大畑歩夢(浦和)
DF 22 高井幸大(川崎F)
MF 7 山本理仁(シントトロイデン)
MF 8 藤田譲瑠チマ(シントトロイデン/Cap)
MF 14 三戸舜介(スパルタ・ロッテルダム)
MF 18 斉藤光毅(スパルタ・ロッテルダム)
FW 9 藤尾翔太(町田)
FW 13 荒木遼太郎(FC東京)
控え
GK 23 鈴木彩艶(シントトロイデン)
GK 12 野澤大志ブランドン(FC東京)
DF 4 関根大輝(柏)
DF 5 チェイス・アンリ(シュツットガルト)
MF 6 川崎颯太(京都)
MF 10 佐藤恵允(ブレーメン)
MF 11 佐野航大(NEC)
DF 15 鈴木海音(磐田)
DF 16 内野貴史(デュッセルドルフ)
MF 17 松木玖生(FC東京)
FW 19 細谷真大(柏)
MF 20 平河悠(町田)
MF 25 松村優太(鹿島)
監督
大岩剛
パリオリンピック出場を決めたなか、最後の海外遠征を行うU-23日本代表は7日に完全非公開でアメリカと対戦。二度目の対戦として11日の試合は公開される。
6月のU23アジアカップに招集できなかった海外組も今回は参加。MF三戸舜介は昨年11月に静岡で行われたアルゼンチン戦以来の出場。MF斉藤光毅は昨年9月にバーレーンで行われたU23アジア杯予選以来の試合になる。
パリ五輪ではグループリーグD組に入った。7月24日の第1節でパラグアイと、27日の第2節でマリと、30日の第3節でイスラエルと対戦する。
<出場メンバー>
[日本]
▽先発
GK 1 小久保玲央ブライアン(ベンフィカ)
DF 2 半田陸(G大阪)
DF 3 西尾隆矢(C大阪)
DF 21 大畑歩夢(浦和)
DF 22 高井幸大(川崎F)
MF 7 山本理仁(シントトロイデン)
MF 8 藤田譲瑠チマ(シントトロイデン/Cap)
MF 14 三戸舜介(スパルタ・ロッテルダム)
MF 18 斉藤光毅(スパルタ・ロッテルダム)
FW 9 藤尾翔太(町田)
FW 13 荒木遼太郎(FC東京)
控え
GK 23 鈴木彩艶(シントトロイデン)
GK 12 野澤大志ブランドン(FC東京)
DF 4 関根大輝(柏)
DF 5 チェイス・アンリ(シュツットガルト)
MF 6 川崎颯太(京都)
MF 10 佐藤恵允(ブレーメン)
MF 11 佐野航大(NEC)
DF 15 鈴木海音(磐田)
DF 16 内野貴史(デュッセルドルフ)
MF 17 松木玖生(FC東京)
FW 19 細谷真大(柏)
MF 20 平河悠(町田)
MF 25 松村優太(鹿島)
監督
大岩剛