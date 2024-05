¥È¡¼¥¯¥ó¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ë´ðÈ×¤òÅ¸³«¡ª¥Û¥¯¥È¥»¥Ö¥ó¡ÖCO2ºï¸º¤ÎµßÀ¤¼ç¡×

ホクトセブンは、HokutoChainとカーボンクレジット「CO2削減の救世主」世界初ビジネスモデル!の緊急セミナーを博多国際展示場&カンファレンスセンター、KKRホテル熊本で開催することを発表しました。

ホクトセブン「CO2削減の救世主」

過熱水蒸気熱処理プラント「ReGar」

ホクトセブンは、HokutoChainとカーボンクレジット「CO2削減の救世主」世界初ビジネスモデル!の緊急セミナーを5月17日(金)博多国際展示場&カンファレンスセンター、5月18日(土)KKRホテル熊本で開催することを発表!

開催背景と内容

カーボンニュートラルといったCO2削減が日増しに叫ばれています。

1990年、ホクトセブンのファンダー、取締役会長 久保 隆照は民間企業として世界で初めて、人工衛星と繋がる気象ロボットを7〜8千メートルのヒマラヤ山頂に9基設置する快挙を成し遂げました。

これは、地球温暖化を監視するためのもので、CO2問題の先駆けと言えるでしょう。

30年以上大気汚染・地球温暖化や二酸化炭素問題に取組んできた株式会社ホクトセブンは、2023年12月18日、株式会社ネイスと共同開発した過熱水蒸気熱処理プラント「ReGar」を完成させました。

過去3回のHokuto7 web3セミナーでは、Future7.exchangeと共同開発したハードウォレットの発表とデモストレーションを実施。

インドネシアのカーボンニュートラルの取り組みとHokutoChain・トークン等を活用したデジタル基盤の展開を発表しました。

5月14日(火)からカーボンニュートラルとブロックチェーンをテーマにした番組RainbowtownFM 88.5MHz「Hello Tuesdayホクトセブン」がスタート。

福岡と熊本のセミナーでは番組のパーソナリティを務める安井 克昌氏が登壇。

ゲストとしてDMMビットコイン初代CEO 高見 英治氏がブロックチェーン専門家の立場から登壇。

株式会社ホクトセブンが公式スポンサーとして応援している女性初のスーパーフォーミュラドライバーJUJU選手のビデオレターを届けます。

また、熊本セミナーでは参加者の交流を深めるべく、アフター懇親会を開催する。

■司会

藤平 孝思(NEXYZ.Group FCネクシィーズ元CEO)

■講演者

安井 克昌(導く成功仕事術 著者)

■ゲスト

高見 英治(DMMビットコイン初代CEO)

久米 尚志(情報収集・分析・戦略のプロフェショナル)

■ビデオレター

JUJU(スーパーフォーミュラドライバー)

福岡Hokuto7 web3セミナー第2回 【ビジネス編】

日時 : 2024年5月17日(金) 開場17:30

開演 : 18:00〜20:00

会場 : 博多国際展示場&カンファレンスセンター 207

所在地 : 福岡市博多区東光2丁目22番15号

アクセス :

https://www.hakata-ieh.jp/access

参加費 : 無料 定員 117名

参加者特典: エアードロップ【777HKT】プレゼント

<セミナーお申込み>

下記、お申込みフォームでのお申込みが必要となります。

https://hokuto7-b2.peatix.com

熊本Hokuto7 web3セミナー第3回 【ビジネス編】

日時 : 2024年5月18日(土) 開場13:30

開演 : 14:00〜16:00

会場 : KKRホテル熊本 城彩

所在地 : 熊本市中央区千葉城町3-31

アクセス :

http://www.kkr-hotel-kumamoto.com/access

参加費 : 無料 定員 97名

参加者特典: エアードロップ【777HKT】プレゼント

<セミナーお申込み>

下記、お申込みフォームでのお申込みが必要となります。

https://hokuto7-b3.peatix.com

■熊本Hokuto7 web3セミナー アフター懇親会

日時 : 2024年5月18日(土) 開場17:30

開演 : 18:00〜20:00

会場 : KKRホテル熊本 有明・不知火

所在地 : 熊本市中央区千葉城町3-31

アクセス :

http://www.kkr-hotel-kumamoto.com/access

参加費 : 5,000円 定員 着席50名

料理(卓盛コース全6品+飲み放題付)

参加者特典: エアードロップ【1000HKT】がもらえます!

<懇親会お申込み>

下記、お申込みフォームでのお申込みが必要となります。

https://hokuto7-b3sg.peatix.com

