¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¡¢¥Á¥ã¥Ó´ÆÆÄ¤ò²òÇ¤¤Ø¡©¡ÖÂàÇ¤Àë¸À¢ªÅ±²ó¤·¤ÆÎ±Ç¤È¯É½¡×¤«¤é°ìÅ¾
¥é¡¦¥ê¡¼¥¬¤Î¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ï¡¢º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¥Á¥ã¥Ó¡¦¥¨¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹´ÆÆÄ¤ò²òÇ¤¤¹¤ë¤³¤È¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¡£
¡ØRAC1¡Ù¤ä¡ØSport¡Ù¤Ê¤É¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Î¥¸¥ç¥¢¥ó¡¦¥é¥Ý¥ë¥¿²ñÄ¹¤Ï¥¢¥ë¥á¥ê¥¢Àï¤ÎÁ°Æü²ñ¸«¤Ç¤Î¥Á¥ã¥Ó¡¦¥¨¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹´ÆÆÄ¤Ë¤è¤ëÈ¯¸À¤Ë¼ºË¾¤µ¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¥¸¥ç¥¢¥ó¡¦¥é¥Ý¥ë¥¿²ñÄ¹¤¬ÌäÂê»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¥Á¥ã¥Ó¡¦¥¨¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹´ÆÆÄ¤ÎÈ¯¸À¤Ï°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¤½¤¦¡£
¡Ö¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ä¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡¢¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¤ä²¤½£¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¥¯¥é¥Ö¤È¶¥Áè¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤È¤Æ¤âÆñ¤·¤¤¾õ¶·¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤òÍý²ò¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¡£ÆÃ¤Ë·ÐºÑ¤ÎÌÌ¤Ç¤Ï¡£
25Ç¯Á°¤Ë¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿´ÆÆÄ¤¬¡Ø¤¢¤ÎÁª¼ê¤¬Íß¤·¤¤¡¢¤³¤ÎÁª¼ê¤¬É¬Í×¤À¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾õ¶·¤È¤Ï°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡£
¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤½¤ì¤òÍý²ò¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¡¢»ä¤Ï¤½¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤ÆSD¤Î¥Ç¥³¤ä²ñÄ¹¤ÈÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ì¤Ï²æ¡¹¤Ï¶¥Áè¤ò¼Î¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢¤½¤¦¤Ï¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£¥¿¥¤¥È¥ë¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÀï¤¤Â³¤±¤ë¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ø¤³¤ì¤¬¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Î¾õ¶·¤À¡£²æ¡¹¤Ï¤Þ¤º°ÂÄê¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ê¡¢»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤â¤Î¤À¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÍý²ò¤¹¤Ù¤¤³¤È¤À¡£
²æ¡¹¤Ï¤½¤ÎÃæ¤Ç¶¥Áè¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¾ï¤ËÎÉ¤¤¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ä¤â¤ê¤À¤·¡¢²ñÄ¹¤â¥Ç¥³¤âÁ°¸þ¤¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢·ÐºÑ¾õÂÖ¤Ï²æ¡¹¤âÇº¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÌÜÅª¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ÏÊÑ²½¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ²þÁ±¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤¦¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð²æ¡¹¤Ï¤º¤Ã¤È¤³¤Î¤Þ¤Þ¤À¡£¤¦¤Þ¤¯¤ä¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤ÏÊÑ¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡£
·ÐºÑ¾õÂÖ¤Ï¤É¤¦¤«¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥Õ¥§¥¢¥×¥ì¡¼¤Î¾õ¶·¤Ï¤É¤¦¤«¡£¤½¤³¤«¤éÈ½ÃÇ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤À¡×
Íè¥·¡¼¥º¥ó¤Î·×²è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¸½¼ÂÅª¤ÊÅÚÂæ¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¤ÎÀâÌÀ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤ò¥¸¥ç¥¢¥ó¡¦¥é¥Ý¥ë¥¿²ñÄ¹¤ä¼èÄùÌò²ñ¤Î°ìÉô¤¬ÌäÂê»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
Èà¤é¤Ï¡Ö¥¯¥é¥Ö¤Ï½ÅÍ×¤ÊÁª¼ê¤È·ÀÌó¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÂ¿Âç¤ÊÅØÎÏ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥Á¥ã¥Ó¡¦¥¨¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹´ÆÆÄ¤Ï¤½¤Î²¸·Ã¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤Èµ¿Ç°¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¤½¤³¤Ç¸½ºß¥¸¥ç¥¢¥ó¡¦¥é¥Ý¥ë¥¿²ñÄ¹¤Ï¥Á¥ã¥Ó¡¦¥¨¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹´ÆÆÄ¤ò²þ¤á¤Æº£¥·¡¼¥º¥ó¸Â¤ê¤Ç²òÇ¤¤¹¤ë¤³¤È¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ºß¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤ËÂÚºßÃæ¤Î¥Ç¥³SD¤¬µ¢¹ñ¤·¼¡Âè¤½¤ì¤é¤Î¿Í»ö¤ò·èÄê¤¹¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¥Á¥ã¥Ó¡¦¥¨¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹´ÆÆÄ¤Ï2025Ç¯¤Þ¤Ç·ÀÌó¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢º£Ç¯1·î28Æü¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿¥Ó¥¸¥ã¥ì¥¢¥ëÀï¤Ç3-5¤ÈÇÔ¤ì¤¿¸å¤Ë¡Öº£µ¨¸Â¤ê¤ÇÂàÇ¤¤¹¤ë¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é4·î25Æü¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤È¥Á¥ã¥Ó¡¦¥¨¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹´ÆÆÄ¤Î²ñÃÌ¤Î·ë²Ì¡¢ÂàÇ¤Àë¸À¤òÅ±²ó¤·¤Æ2024-25¥·¡¼¥º¥ó¤â»Ø´ø¤ò¼¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¸ø¼°È¯É½¤·¤¿¡£
¥Á¥ã¥Ó´ÆÆÄÂàÇ¤¤Î¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¡Ö¿·»Ø´ø´±¸õÊä¤Î8Ì¾¡×
¤È¤³¤í¤¬¤½¤ì¤«¤é1¥ö·î¤â·Ð¤¿¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ë¥Á¥ã¥Ó¡¦¥¨¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹´ÆÆÄ¤ÎÂ¸µ¤ÏºÆ¤ÓÀÈ¤¤¾õ¶·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÆ¤Ó²òÇ¤¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¤¿¤À¤³¤ÎÃÊ³¬¤Ç¥¯¥é¥Ö¤Î»ö¾ð¤Ç¥Á¥ã¥Ó¡¦¥¨¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹´ÆÆÄ¤ò²òÇ¤¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï1000Ëü¥æ¡¼¥í¤Û¤É¤Î°ãÌó¶â¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢·Ð±ÄÅª¤Ë¸·¤·¤¤¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Î¾õ¶·¤ò¹¹¤Ë°²½¤µ¤»¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£