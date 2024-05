7月26日(金)、27日(土)、28日(日)に新潟県湯沢町 苗場スキー場で開催される『FUJI ROCK FESTIVAL’24』(以下、フジロック)の出演アーティスト第6弾が発表された。



■ 7/26(金)

SZA

Awich / PEGGY GOU

FLOATING POINTS / OMAR APOLLO / REMI WOLF

上原ひろみ Hiromi’s Sonicwonder

CHIP WICKHAM / 電気グルーヴ / ERIKA DE CASIER / FRIKO / GHOST-NOTE

group_inou / indigo la End / JAX JONES / KING KRULE / Lucky Kilimanjaro

マカロニえんぴつ / NOTD / 大貫妙子 / Original Love Jazz Trio

渋さ知らズオーケストラ / THE SPELLBOUND / TEDDY SWIMS / 家主

YELLOW DAYS



■7/27(土)

KRAFTWERK

BETH GIBBONS / GIRL IN RED

KID FRESINO / MAN WITH A MISSION / SAMPHA

THE YUSSEF DAYES EXPERIENCE

ANGIE McMAHON / THE BAWDIES / Billyrrom / CHRISTONE "KINGFISH" INGRAM

EYEDRESS / GLASS BEAMS / Hedigan's / HIROKO YAMAMURA / KITTY LIV

THE LAST DINNER PARTY / NONAME / 折坂悠太(band) / くるり / SAMO

スガ シカオ / syrup16g / 10-FEET / THEATRE BROOK / トクマルシューゴ

TOKYO SKA PARADISE ORCHESTRA / \ØU$UK€ \UK1MAT$U



■7/28(日)

NOEL GALLAGHER'S HIGH FLYING BIRDS

TURNSTILE

THE ALLMAN BETTS BAND / KIM GORDON / RAYE / RIDE

ALI / betcover!!

CELEBRATION OF THE METERS FEATURING GEORGE PORTER JR., IVAN NEVILLE, TONY HALL, IAN NEVILLE & DEVEN TRUSCLAIR / CHO CO PA CO CHO CO QUIN QUIN

クリープハイプ / DJ KRUSH / ESNE BELTZA / FONTAINES D.C. / HEY-SMITH

THE JESUS AND MARY CHAIN / KEN ISHII / KENYA GRACE

菊地成孔とペペ・トルメント・アスカラール / キタニタツヤ / 森 大翔

NO PARTY FOR CAO DONG / OLIVER TREE / RUFUS WAINWRIGHT / toe

250 / YIN YIN

【GYPSY AVALON】

GLIM SPANKY / ケロポンズ with むぎ(猫) / Nenashi

アトミック・カフェ トーク:ジョー横溝 / 斎藤幸平 / 津田大介 / 安田菜津紀

アトミック・カフェ ライブ:いとうせいこう is the poet with 町田康 / 七尾旅人 / 夏川りみ

TOKYO TANAKA from MAN WITH A MISSION

【THE PALACE OF WONDER 】

<CRYSTAL PALACE TENT>

ADDIS PABLO with ROCKERS FAR EAST / CARIBBEAN DANDY

CHRISTONE "KINGFISH" INGRAM / COLOMBIA EN CARNAVAL / コモエスタ 八重樫

CUMBIA KID / DJ GONCHAN / ESNE BELTZA / GAZ MAYALL / LOS RIZLAZ / MITSUKAZE

P.O.W ALL STAR DJS / PACHAMAMA / RUBY FLASHMAN / THE RUDE PRESSURES

TOMMY FAR EAST / YIN YIN

<PALACE ARENA>

SAKURA CIRCUS

【苗場食堂】

苗場音楽突撃隊 / EYRIE / THE FOREVER YOUNG / 片想い / 曇ヶ原 / NONE THE WiSER / ONI

る鹿 / SIX LOUNGE / Summer Eye / 東京初期衝動

【PYRAMID GARDEN】

クロワッサンサーカス / el tempo / 角銅真実DUO(角銅真実&巌裕美子) / 加藤登紀子 / 河口恭吾

【DAY DREAMING】

DIGITALBLOCK DJS (CHOKO&DAIJIRO) / EMIRI / Mari Sakurai / PAS TASTA / Ryooky / TEITEI

TREKKIE TRAX CREW

【GAN-BAN SQUARE supported by FEVER-TREE】

DJ TASAKA / E.O.U / in the blue shirt / 石野卓球 / 菊地成孔 / NTsKi + Jinya(D.A.N.) / Seiho

SUGIURUMN / SUNSEAKER / TAKU INOUE / Tigerdisco

and more artists to be announced

今回新たに発表されたのは、音楽シーンだけに留まらず、グラフィックから映像作品に至るまで、各界のクリエイターと呼応した多彩な活動にも注目が集まるエレクトロ・ヒップホップユニット、group_inou。そして“世界中の毎日をおどらせる”というテーマを掲げて活動している6人組バンド、Lucky Kilimanjaro が、初日の26日(金)に出演決定。28日(日)には、さまざまな受賞歴を誇り“東洋のテクノ・ゴッド”の異名を持つテクノDJ/プロデューサー、KEN ISHIIが出演することが決定。

さらに、『フジロック』に欠かせない個性豊かな6つのステージ、Gypsy Avalon、THE PALACE OF WONDER、苗場食堂、PYRAMID GARDEN、DAY DREAMING、GAN-BAN SQUAREに出演するアーティストも発表された。

フィールド全体の電力をバイオディーゼル、太陽光などのソフトエネルギーを使って奏でられるオーガニックなステージ「Gypsy Avalon」には、今年メジャーデビュー10周年を迎えるGLIM SPANKY、“こどもフジロック”的ヘッドライナーのケロポンズなど11組が決定。

また、チケットがなくても楽しめて『フジロック』の深夜を彩る入場ゲート手前のエリア「THE PALACE OF WONDER」にある“世界一美しい移動式テント”と言われる「CRYSTAL PALACE TENT」には、CARIBBEAN DANDYや、MITSUKAZE、RUBY FLASHMANなど強者DJ・アーティストたちが集結。さらに「PALACE ARENA」では、迫力満点大車輪や数々の賞を受賞した空前絶後のバランス芸、会場を熱くするファイヤーマンなど、関西で大人気のSAKURA CIRCUSが驚異のパフォーマンスを披露する。

場内最大のホスピタリティーエリア「OASIS」にある名物食堂「苗場食堂」に隣接するアットホームでありながらもサプライズゲストの飛び入り参加などフェスティバルならではの醍醐味が味わえるステージ「苗場食堂」には、日本屈指の剛腕ドラマー・池畑潤二率いる苗場音楽突撃隊を筆頭に、THE FOREVER YOUNG、片想い、る鹿など今年も個性あふれるアーティストが決定した。

そして、平らな芝生で朝はヨガから始まり、夜は幻想的なキャンドルアートの中、ゆったりと時が流れるステージ「PYRAMID GARDEN」には、加藤登紀子や河口恭吾など、ステージの特色が体現されるパフォーマンスで魅了するラインナップが決定。

日本最長スーパーゴンドラ「ドラゴンドラ」で行く、会場内で最も高い位置にある爽やかな風と緑に包れたステージ「DAY DREAMING」には、DIGITALBLOCK DJS 、Mari Sakurai 、TREKKIE TRAX CREW他、ここでしか体験できないレイブ空間を盛り上げるDJ陣が決定。

OASISの一角に位置する深夜を盛り上げるステージ「GAN-BAN SQUARE」には“ミスター・フジロック”こと石野卓球を筆頭に、菊地成孔 、TAKU INOUEなど各世代を代表するアーティストたちが集結する。

いよいよこの後は、『フジロック』の真骨頂、メイン4ステージのラインナップの発表が予定されているので、今後の情報もお見逃しなく!



■『アトミック・カフェ』40周年、Gypsy Avalonにて開催

1997年の初開催以来、「自然との共生」をかかげ、自然環境や社会の課題を考えるキッカケを提供してきた『フジロック』。環境・平和・人権などのNGO団体によるステージアピールや、NGOヴィレッジの開設など、さまざまな社会的活動を紹介する環境を整えメッセージを発信すると共に、会場内におけるバイオディーゼル燃料や太陽光発電などのクリーンエネルギーの導入・実践を通じて、エネルギー転換をアピールし、自然との共生を目指してきた。

そして2011年の東京電力福島第一原発の事故を受けて、『フジロック』は、80年代から継承される反核・脱原発イベント『アトミック・カフェ』に会場内のNGOヴィレッジ、Gypsy Avalonステージの一部を提供し、「社会の課題」を考えるムーブメントを応援している。

40年目迎えた今年、2024年のアトミック・カフェも3日間それぞれ、「The Atomic Cafeの40年」「戦争と平和」「民主主義と自治」というテーマでトークとライブを行う。

【トークゲスト】

安田菜津紀(フォトジャーナリスト) / 斎藤幸平(哲学者・経済思想家) / ジョー横溝(『君ニ問フ』編集長・文筆家・ラジオDJ)他

総合MCは津田大介(ジャーナリスト・『ポリタスTV』主宰)が担当。3日間トークステージに登場します。

【ライブゲスト】

TOKYO TANAKA from MAN WITH A MISSION / 七尾旅人 / 夏川りみ / いとうせいこう is the poet with 町田康



詳細はオフィシャルサイトで確認してほしい。



■『フジロック』の魅力を一足先に体感できるプレイベント『FUJI ROCK DAYS』東京・大阪で開催

『フジロック』の魅力を体感できるプレイベント『FUJI ROCK DAYS』が、東京・渋谷PARCOにて5月31日(金)~6月2日(日)の3日間、大阪・心斎橋PARCOでは5月31日(金)~6月2日(日)、6月7日(金)~6月9日(日)の6日間開催される。

豪華賞品が当たる大抽選会や過去の『フジロック』のお宝映像の上映など内容盛りだくさん。

東京では5月31日(金)渋谷PARCO地下1FのQUATTRO LABOで開催される「フジロック・オフ会」では、今年の『フジロック』出演者の音源を聴きながら、お酒片手に楽しい夜を過ごしてみてはいかがだろうか。

大阪では6月8日(土)、9日(日)に、心斎橋PARCO地下2Fでスペシャルライブを実施。『フジロック』にゆかりのあるアーティストによるスペシャルライブが入場無料で楽しむことができる。

さらに、『フジロック』のチケット一般発売日であるイベント初日、特設会場では5月31日(金)1日限り特別に2次先行価格でチケットを販売することが決定。

当日は特設ブースに『フジロック』のスタッフが常駐、対面式でチケットを発売するので、『フジロック』に関するわからないことや不安なこともこのチャンスに解決できる。最新情報のチェックから、情報交換の場としても最適な『FUJI ROCK DAYS』にも、ぜひ参加してほしい。



早く買うほどリーズナブルな『フジロック』のチケットは、現在2次先行販売中。今年から新たに加わった「金曜ナイト券(\16,000)」のほか「Under18 1日券(\9,000)」「Under22 1日券(\18,000)」、そして新サービス「FUJI ROCK go round」を含む全券種が販売中。それぞれ規定枚数に達し次第販売終了となるので、迷っている方は早めの入手をお勧めする。