映画史に残る神話的名作『猿の惑星』の“完全新作”として描かれる『猿の惑星/キングダム』が大ヒット公開中だ。このたび、『アバター:ウェイ・オブ・ウォーター』のVFXスタジオWETAが世界最高峰の技術を駆使して描く本作から、主人公の若き猿・ノアが鷲の襲撃にあったり、崖から転落しそうになったりと絶対絶命のピンチに次々と見舞われるスリル満点の冒険の一端を映した、5分超えの本編映像が公開された。

映像では、荒廃し草木が生い茂る森林と化した高層ビルを、主人公のノアとその幼馴染であるアナヤとスーナが縦横無尽によじ登る姿が映し出され、300年後の広大で悠然とした世界を体感することができる。さらに、鳥や虫のさえずり、木々がしなる“音”が本作の世界観をよりリアルなものとして際立てる。

(C)2024 20th Century Studios. All Rights Reserved.

そんな世界を楽しそうに走り回るノアたちの目的は“絆の日”と呼ばれる儀式までに鷲の卵を見つけて持ち帰ること。イーグル族と呼ばれる鷲使いの一族である彼らにとって、相棒となる鷲を決める瞬間は神聖な時間。映像では、隣のビルの最上部に大きな巣を見つけたノアがアナヤとスーナの心配をよそに、ビルに飛び移る様子が描かれ緊張が走る。

さらに、巣に着いたノアに向かって危険を察知して戻ってきた親鳥が攻撃してきたり、足を滑らせたノアがそのまま崖を滑り落ち谷底に転落しそうになったりと、瞬きをするのも忘れる程スリリングな展開が次々と続く。

本作ではそんなスリルだけでなく、家族や仲間同士の絆を描くエモーショナルなシーンや、猿同士のド派手なアクションシーン、辛い別れを描く悲しいシーンなど様々な感情で観る者の心を揺さぶる演出が多数。美しく壮大に広がる“300年後の世界”に没入できることはもちろん、シリーズ最大級のスケールで描かれる冒険に魅了されることだろう。



グラフィックデザイナーやVFXアーティストなどこれまでの様々な経験を活かし『メイズ・ランナー』シリーズで世界的大ヒットを叩き出し、日本が誇る大人気ゲームの実写映画『ゼルダの伝説』の監督にも抜擢された注目の監督ウェス・ボールと、『アバター:ウェイ・オブ・ウォーター』や『ロード・オブ・ザ・リング』、『キング・コング』など様々な話題作を手掛けてきた世界最高峰のVFXスタジオWETAがタッグを組み贈る本作。人類は野生化し、進化した猿が支配する300年後の世界で、巨大な帝国を築く独裁者プロキシマス・シーザーによって村と家族を奪われた若き猿ノアは、人間の女性ノヴァと共にプロキシマスの支配に立ち向かうことを決意する。だがノヴァは、猿たちの知らない“秘密”を握っていた……。

種を超えたその団結は、狂気の支配を止め、再び共存可能な世界を作ることができるのか。それとも、圧倒的力に飲み込まれてしまうのか。“猿&人間”VS “猿”という新たな衝突の先に待ち受ける、この惑星に隠された驚くべき真実とは。

『猿の惑星/キングダム』は大ヒット公開中。

