¤Ò¤í¤æ¤»á¡¡ÀÐ´Ý¿Æó°Â·Ý¹âÅÄ»ÔÄ¹¤ÎÅÔÃÎ»öÁª½ÐÇÏÉ½ÌÀ¤Ë¡Ö±þ±ç¤·¤Þ¤¹¡¼¡×
¡¡¼Â¶È²È¤Î¤Ò¤í¤æ¤¤³¤ÈÀ¾Â¼ÇîÇ·»á¤¬£±£¶Æü¡¢¡Ö£Ø¡×¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¹Åç¡¦°Â·Ý¹âÅÄ»Ô¤ÎÀÐ´Ý¿Æó»ÔÄ¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡ÀÐ´Ý»á¤Ï¤³¤ÎÆü¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç£··î¤ÎÅìµþÅÔÃÎ»öÁª¤Ø¤Î½ÐÇÏ¤òÉ½ÌÀ¡£¾¤Ç¤â¡Ö¡ôÅìµþÅÔÃÎ»öÁª¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£Åìµþ¤òÊÑ¤¨¤Æ¡¢ÆüËÜ¤òÊÑ¤¨¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£°ì¶Ë½¸Ãæ¤«¤éÂ¿¶ËÊ¬»¶¤Ø¡£¤³¤ì¤·¤«Åìµþ¤ÈÃÏÊý¤¬È¯Å¸¤¹¤ëÆ»¤Ï¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ò°úÍÑ¤·¤¿¤Ò¤í¤æ¤»á¤Ï¡Ö°Â·Ý¹âÅÄ»ÔÄ¹¤ÎÀÐ´Ý¤µ¤ó¤¬ÅÔÃÎ»öÁª¤Ë½ÐÇÏ¡£¼ã¤¤¿Í¤¬¼óÄ¹¤äµÄ°÷¤Ë¤Ê¤ëÎ®¤ì¤òºî¤ë¤Ù¤¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢±þ±ç¤·¤Þ¤¹¡¼¡×¤È£´£±ºÐ¤ÎÀÐ´Ý»á¤Ë´üÂÔ´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡ÅÔÃÎ»öÁª¤Ç¤Ï¸½¿¦¤Î¾®ÃÓÉ´¹ç»ÒÅÔÃÎ»ö¤¬£³´üÌÜ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ½ÐÇÏ¤¹¤ë¤«¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼«Ì±ÅÞ¤ÏÅÔÃÎ»öÁª¤Ø¤ÎÆÈ¼«¸õÊäÍÊÎ©¤ò¸«Á÷¤ëÊý¿Ë¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£