¡Ú£Í£Ì£Â¡ÛµÈÅÄÀµ¾°¤ËÄ¹´üÎ¥Ã¦¤Î·üÇ°¡¡ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¾¯¤Ê¤¯¤È¤â£²¤«·î¤ÏÎ¥Ã¦¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡×
¡¡¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤ÎµÈÅÄÀµ¾°³°Ìî¼ê¡Ê£³£°¡Ë¤ÎÄ¹´üÎ¥Ã¦¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£µÈÅÄ¤Ï£´·î£²£¸Æü¤Î¥«¥Ö¥¹Àï¤ÇÂÇ·â¤ÎºÝ¤Ëº¸¼ê¤Î¿Æ»Ø¤òÉé½ý¤·¡¢£É£Ì¡ÊÉé½ý¼Ô¥ê¥¹¥È¡Ë¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£¸¡ºº¤Ç¤Ï¹üÀÞ¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼ê½Ñ¤ÎÉ¬Í×¤â¤Ê¤¤¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¥³¡¼¥é´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¿ô½µ´Ö¤Ï¼£ÎÅ¤ÇÍÍ»Ò¤ò¸«¤ë¡£¤½¤Î¸å¤ËÈà¤Î¥Õ¥£¡¼¥ê¥ó¥°¤òÊ¹¤¯¡£¤½¤Î´Ö¤Ï¥Ð¥Ã¥È¤ò¿¶¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ËÀìÇ°¤µ¤»¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¿ô½µ´Ö¤É¤³¤í¤«¡¢ËÜ³ÊÉüµ¢¤Ï¤µ¤é¤Ë»þ´Ö¤òÍ×¤¹¤ë¤È¸«¤é¤ì¡¢ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥È¥ì¡¼¥É¥ë¥â¥¢¥º¡×¤Ê¤É¤Ï¡ÖµÈÅÄ¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇ¤â·üÇ°¤¹¤Ù¤·ü°Æ¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤ÆÄ¹´üÎ¥Ã¦¤òÌÈ¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥³¡¼¥é´ÆÆÄ¤Î¸ÀÍÕ¤ò³Ú´ÑÅª¤ËÆÉ¤ó¤Ç¤âµÈÅÄ¤¬ËÜ³ÊÅª¤Ë³èÆ°¤òºÆ³«¤Ç¤¤ë¤Î¤ÏÁá¤¯¤Æ¤â£¶·î¾å½Ü¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¼¨º¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£·ë¶É¤Î¤È¤³¤í¾¯¤Ê¤¯¤È¤â£²¤«·î¤ÏÎ¥Ã¦¤¹¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡££Í£Ì£Â£²Ç¯ÌÜ¤ÎÈôÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ëµÈÅÄ¤À¤¬¡¢¾õÂÖ¤¬¾å¸þ¤¤À¤Ã¤¿¤À¤±¤ËÉÔ±¿¤Ê»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£