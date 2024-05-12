山形vs水戸 スタメン発表
[5.12 J2第15節](NDスタ)
※14:00開始
主審:小屋幸栄
<出場メンバー>
[モンテディオ山形]
先発
GK 1 後藤雅明
DF 2 吉田泰授
DF 3 熊本雄太
DF 4 西村慧祐
DF 19 岡本一真
MF 7 高江麗央
MF 8 小西雄大
MF 14 坂本亘基
MF 25 國分伸太郎
MF 42 イサカ・ゼイン
FW 36 高橋潤哉
控え
GK 16 長谷川洸
DF 15 川井歩
DF 29 相馬丞
MF 10 氣田亮真
MF 18 南秀仁
FW 41 後藤優介
FW 55 S. Horikane
監督
渡邉晋
[水戸ホーリーホック]
先発
GK 21 松原修平
DF 2 後藤田亘輝
DF 3 大崎航詩
DF 4 山田奈央
DF 33 牛澤健
MF 7 新井晴樹
MF 10 前田椋介
MF 23 甲田英將
MF 88 長井一真
FW 9 安藤瑞季
FW 45 寺沼星文
控え
GK 1 本間幸司
DF 35 飯泉涼矢
MF 8 落合陸
MF 13 野瀬龍世
MF 15 長尾優斗
FW 22 久保征一郎
FW 30 得能草生
監督
森直樹
※14:00開始
主審:小屋幸栄
<出場メンバー>
[モンテディオ山形]
先発
GK 1 後藤雅明
DF 2 吉田泰授
DF 3 熊本雄太
DF 4 西村慧祐
DF 19 岡本一真
MF 7 高江麗央
MF 8 小西雄大
MF 14 坂本亘基
MF 25 國分伸太郎
MF 42 イサカ・ゼイン
FW 36 高橋潤哉
控え
GK 16 長谷川洸
DF 15 川井歩
DF 29 相馬丞
MF 10 氣田亮真
MF 18 南秀仁
FW 55 S. Horikane
監督
渡邉晋
[水戸ホーリーホック]
先発
GK 21 松原修平
DF 2 後藤田亘輝
DF 3 大崎航詩
DF 4 山田奈央
DF 33 牛澤健
MF 7 新井晴樹
MF 10 前田椋介
MF 23 甲田英將
MF 88 長井一真
FW 9 安藤瑞季
FW 45 寺沼星文
控え
GK 1 本間幸司
DF 35 飯泉涼矢
MF 8 落合陸
MF 13 野瀬龍世
MF 15 長尾優斗
FW 22 久保征一郎
FW 30 得能草生
監督
森直樹