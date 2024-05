たまごをキャッチしてチキンラーメンをゲット！さくらしめじ、配信中の最新曲「生きるよ」のLyricVideoを公開【まとめ記事】

超フードコートは、みんなで作ってみんなで食べる!みんなのフードコートだ。「チキンラーメンブース」が2024年4月27日(土)〜28日(日)の2日間、幕張メッセで実施されたリアル版の「ニコニコ超会議2024」に登場した。チキンラーメンブースでは、たまごを模したボールが、CMでおなじみの「ポンスポン」のタイミングで4回、上から落ちてくる。ボールをチキンラーメンの麺塊(めんかい)を模した「たまポケヘルメット」でキャッチするという体験型企画だ。参加は1回500円。参加賞及びにキャッチしたたまごの数に応じて景品をゲットできる。単純そうに見えて、なかなか難しいゲームだ。

ギターデュオ さくらしめじが、2024年4月26日(金)に配信リリースした楽曲「生きるよ」のLyric Videoが公開された。楽曲に漂う異国感をそのままに、都会と自然の写真で構成されており、対比を感じながら、より楽曲の世界観に没入できる映像となっている。本作は、メンバーの郄田彪我 作曲、田中雅功 作詞の楽曲。迷いながらも答えを見つけた主人公の静かなる決意を、テクニカルなバンドサウンドが力強く支える。どこまでも続く地平を彷徨い歩く中で、感情の変化と共に道が開けていくような爽快感のある展開が印象的だ。2014年に結成されたさくらしめじは、今年結成10周年の節目を迎える。6月15日(土)にEX THEATER ROPPONGIにて開催される結成10周年を記念したスペシャルライブ「さくらしめじ 10th Anniversary Live -しめたん-」は既にSOLD OUTとなっており、5月15日(水)には新曲「大好きだったあの子を嫌いになって」のリリースが発表されているなど、作品の連続リリースと共に着実に勢いを増している。さらなる広がりを見せ続ける「さくらしめじ」に注目だ。■超QRコードご神体が登場!「デンソー 超QRコード祭」【ニコニコ超会議2024】日々、目にしないことはないぐらいに私たちの生活に不可欠なものとなったQRコード。このQRコードを1994年に開発したのがデンソーの開発部門(現在は分社化してデンソーウェーブ)だ。QRコード誕生30年にあたる今年は、「デンソー 超QRコード祭」が2024年4月27日(土)〜28日(日)の2日間、幕張メッセで実施されたリアル版の「ニコニコ超会議2024」で実施された。超QRコードご神体が登場!巨大なQRコードご神体前で記念撮影をしてSNSに投稿すれば、受付でデンソーオリジナルプリントシール撮影引き換え券、もしくはオリジナルグッズをプレゼント。ニコニコ超会議2024の思い出を持ち帰ることができた。「QRコードはデンソーが作ったんだよ!!」と、コーポレートキャラクター 「デンまる」がアピール。■オーナーこだわりの痛車が大集合!「超痛車天国 in ニコニコ超会議2024」【ニコニコ超会議2024】「超痛車天国 in ニコニコ超会議2024」が2024年4月27日(土)〜28日(日)の2日間、幕張メッセで実施されたリアル版の「ニコニコ超会議2024」で実施された。「超痛車天国 in ニコニコ超会議2024」では、アニメやゲームのキャラクターの絵が描かれた痛車が一堂に介した。いずれもオーナーこだわりの痛車だ。ぼっち・ざ・ろっく! 仕様。内部にも、こだわっている。それぞれのキャラクターのコスプレイヤーさんたちが、さらに会場を盛り上げていた。■豪華声優陣が盛り上げる!【マーベル&スター・ウォーズ特番】ディズニーっコらぢお@超声優祭2024【ニコニコ超会議2024】日本最大級の"声優"特化型イベント「超声優祭2024 Powered by dwango , Supported by ディズニープラス」が、2024年4月22日(月)〜28 日(日)の計7日間にわたり、ネットで開催された。超声優祭2024のメイン番組として、豪華声優による特別番組「ディズニーっコらぢお@超声優祭2024」を4月23日(火)・28日(日)に生放送が実施された。「ディズニーっコらぢお」は、ディズニー作品の豪華声優に加えて、様々なスペシャルゲストを招いて、劇場公開作品やディズニープラス配信作品などの収録時の裏話や、作品に関するクイズ、ゲームコーナーなど盛りだくさんの番組だ。4月23日(火)は「マーベル&スター・ウォーズ特番」を実施した。