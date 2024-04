東京ディズニーリゾートでは、2024年6月以降より夏の暑い季節にぴったりなひんやり冷たいメニューが続々登場!

今回は、2024年6月1日より、東京ディズニーシーの「ヴォルケイニア・レストラン」で提供される「ヴォルケイニアセット」を紹介していきます。

東京ディズニーシー「ヴォルケイニア・レストラン」ヴォルケイニアセット

価格:2,180円

販売期間:2024年6月1日 〜9月30日

販売店舗:東京ディズニーシー/ミステリアスアイランド「ヴォルケイニア・レストラン」

海老と帆立貝の冷製香味和えそばラー油と黒胡麻ソースの水餃子杏仁豆腐、マンゴーソースソフトドリンクのチョイス

東京ディズニーシーの「ヴォルケイニア・レストラン」では、2024年6月1日より、夏に味わいたい「ヴォルケイニアセット」を発売。

前菜は、黒ゴマが香るソースと食べるラー油を絡めた水餃子。

メインは冷製のトマトスープでいただく冷麺です。

トッピングのエビやホタテ、食べるしょうゆのサクサク食感も楽しめます。

デザートは、ヨーグルトとマンゴーでさっぱりとした杏仁豆腐です。

トマトスープでいただく冷麺など全3品のセット。

東京ディズニーシーの「ヴォルケイニア・レストラン」で提供される、ヴォルケイニアセットの紹介でした☆

© Disney

価格やデザイン、発売日、販売店舗等は予告なく変更になる場合があります。また、品切れや販売終了となる場合があります

一部のメニュー・スーベニアは販売終了日以降も販売を延長する可能性があります

レストランにより営業時間が異なります。また、混雑状況や天候、その他の理由により、案内を早めに終了、閉店する場合があります

