Malwarebytesは4月18日(米国時間)、「Cannabis investment scam JuicyFields ends in 9 arrests|Malwarebytes」において、ソーシャルメディアを使用した大麻投資詐欺に関連して9人が逮捕されたと伝えた。この事件は「ジューシーフィールズ(JuicyFields)」投資詐欺事件と呼ばれ、投資家を詐欺師の運営するWebサイトに誘導し、ポンジ・スキーム(出資金の一部を還元して信用させる運用実態のない破綻前提の投資詐欺)に投資させたという。

Cannabis investment scam JuicyFields ends in 9 arrests|Malwarebytes○「ジューシーフィールズ」投資詐欺の概要事件の詳細はユーロポールのWebサイト「9 arrests in EUR 645 million JuicyFields investment scam case | Europol」にて報告されている。逮捕された容疑者は、ロシア、オランダ、ドイツ、イタリア、ラトビア、マルタ、ポーランド、米国、ベネズエラ国籍を持つとされる。容疑者たちはソーシャルメディア上の広告を使用して投資家たちを容疑者の運営するWebサイトへ誘導し、医療目的で使用される大麻植物の栽培、収穫、流通についてクラウドソーシング投資をうたって出資を募ったという。初期投資額は最低50ユーロで年間100%以上の配当金を約束していたが、どのようにして高額の配当を可能にするかについては明らかにしなかったとされる。ユーロポールはこの事件捜査に伴い銀行口座の470万ユーロ、暗号資産151万5千ユーロ、現金10万6千ユーロ、不動産資産260万ユーロを押収・凍結したという。被害総額は少なくとも6億4,500万ユーロに達し、被害者は世界全体で約55万人と推定されている。○オンライン投資詐欺に注意大麻をうたい文句にした投資詐欺は大麻の世界的な自由化の流れを悪用している。このような投資詐欺は、世界的な風潮に乗じて今後も発生するとみられている。Malwarebytesはこのようなオンライン投資詐欺の被害に遭わないよう、次のような対策を推奨している。出資を急がせる投資案件に注意。詐欺師は被害者に考える暇を与えないように行動するダークパターンに注意。詐欺師は小さな文字やわかりにくい表記で重要事項を記載することがあるコールドコールに注意。突然の投資案件やアドバイスは詐欺の可能性がある詐欺師は見栄えのするもっともらしいWebサイトを用意する。オンライン投資においてはWebサイトの見栄えを信用の理由にしないまた、ユーロポールもオンライン金融詐欺について一般的な事例とその回避方法を「Take control of your digital life. Don’t be a victim of cyber scams! | Europol」にて公開している。すべてのインターネットユーザーにはオンライン詐欺の被害に遭わないよう、閲覧と対策の実践が望まれている。