正式デビューを果たしたUNISの来日が決定した。彼女たちは27日、デビューアルバム「WE UNIS」をリリースし、フィリピンとカタールのiTunesにてトップアルバム1位を記録した。UNISは、韓国3大地上波放送局の1つであるSBSが、総製作費100億ウォン(約11億円相当)をかけて挑んだ初のガールズグループオーディション番組「UNIVERSE TICKET」から誕生したグローバルガールズグループで、27日に韓国で正式デビューした。

彼女たちはデビュー日から2年6ヶ月間の期間限定で活動する予定だ。メンバーは日本人のナナ(16歳)、コトコ(16歳)をはじめ、エリシア(14歳)、パン・ユナ(14歳)、ゼリーダンカ(16歳)、イム・ソウォン(13歳)、オ・ユナ(14歳)、ジン・ヒョンジュ(22歳)の8人で、先日ナナがSBS MTV「THE SHOW」で日本人初のMCに抜擢されるなど、デビュー前から非常に高い注目を集めていた。デビューミニアルバム「WE UNIS」は、「あなたと私の話、あなたと私の始まり」をテーマに、私たちの中の多様な感情を、8人のメンバーの多彩な色で表現したアルバムとなっている。発売直後より、フィリピンとカタールのiTunesにてトップアルバム1位を記録し、9ヶ国のiTunesトップアルバム、4ヶ国のApple Musicトップアルバムチャートの上位圏にもランクイン。また、アルバムのタイトル曲「SUPERWOMAN」は、マカオとフィリピンのiTunesトップソングの上位に食い込み、アルバム収録曲のうち、全曲がフィリピンのiTunesトップソングチャートに名前を並べる快挙も成し遂げた。さらに、韓国の音源サイトBugs! のリアルタイムチャートで15位、MelOnのHOT100にもランクインするなど、主要音楽サイトでも頭角を現している。UNISは28日に出演のMnet「M COUNTDOWN」を皮切りに、本格的なデビュー活動に突入する。なお、UNISの公式ファンクラブ「UNIS JAPAN OFFICIAL FANCLUB」では、「UNIS JAPAN OFFICIAL LIMITED STORE」にて、1stミニアルバム「WE UNIS' Start ver. / Story ver.」の2枚セットを、4月21日(日)23時59分までに購入した人(先着)を対象にした来日リリースイベントを4月28日(日)、29日(祝月)の2日間実施予定だ。初めて日本にやってくるUNISメンバーに会えるチャンスとなっている。

■イベント情報

「UNIS JAPAN OFFICIAL LIMITED STORE」限定アルバム購入者限定特典会

「UNIS JAPAN OFFICIAL LIMITED STORE」にて1stミニアルバム「WE UNIS' Start ver. / Story ver.」の2枚セットを購入した方は、「先着」でUNIS来日特典会に参加できます。



<対象商品販売期間>

2024年3月21日(木)18時〜2024年4月21日(日)23時59分まで



<特典種類>

8:1団体写真撮影会

1:1個別撮影会

1:1個別サイン会

1:1個別ハイタッチ会

※メンバー/特典の種類ランダム



<詳細>

2024年4月28日(日)

場所:TOC有明 EASTホール



2024年4月29日(月・祝)

場所:KFC Hall



<販売サイト>

UNIS JAPAN OFFICIAL LIMITED STORE



■キャンペーン情報

日本公式ファンクラブ早期入会特典第2弾キャンペーン

「UNIS JAPAN OFFICIAL FANCLUB」では、「日本公式ファンクラブ早期入会特典第2弾 抽選で2人に1人、UNISに必ず会えるキャンペーン」を実施中です。日本公式ファンクラブ入会者だけが応募できる特別なキャンペーンをお見逃しなく。



【特典A】

必ずメンバーと話せる! 直接会員証をもらえるサイン&お渡し会



初来日記念の会員カードにサインとあなたのお名前を入れて、メンバーから手渡しでお渡しします。

※メンバーはランダムとなります。



【特典B】

あなたの名前を呼んでくれる! メンバーからのビデオメッセージ



「推しのメンバー」から希望のお名前入りのビデオメッセージをお送りします。

※1月18日〜2月18日のキャンペーン期間中に募集をした特典Bのビデオメッセージとは衣装やヘアスタイルが異なる可能性がございます。

※特典Aと特典Bはどちらか片方のみご選択いただけます。



<応募対象>

2月19日〜3月31日の期間中に、「UNIS JAPAN OFFICIAL FANCLUB」にご入会された有料会員の方(年会費6,000円/税込)

※無料会員の方、または上記期間外に入会された方は対象外となります



■関連サイト

UNIS日本公式X

UNIS日本公式ファンクラブ