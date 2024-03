TOMORROW X TOGETHER、タイトル曲「Deja Vu」歌詞の一部を公開…前作との繋がりに注目

TOMORROW X TOGETHERが、新曲「Deja Vu」の歌詞の一部を公開した。TOMORROW X TOGETHERは28日、6thミニアルバム「minisode 3:TOMORROW」のタイトル曲「Deja Vu」のスニペットを公開した。これまでに発売した曲を連想させるイラストと、「Deja Vu」の歌詞が調和したスニペットは、TOMORROW X TOGETHERがこれまで積み上げてきたストーリーテリングの力を最大化した。まず、「ほこりの積もった僕たちの王冠の前で」という歌詞は、デビュー曲「ある日、頭からツノが生えた(CROWN)」を連想させる。“王冠”はデビュー曲で重要な象徴として登場した題材だ。

また、「永遠になってくれ / 僕を呼んでくれ」「廃墟の隙間の君と僕」という歌詞は、それぞれ1stフルアルバム「夢の章:MAGIC」のタイトル曲「9と4分の3番線で君を待つ(Run Away)」、2ndミニアルバム「夢の章:ETERNITY」のタイトル曲「世界が燃えてしまった夜、私たちは(Can't You See Me?)」と繋がっている。2ndフルアルバムのリパッケージ盤「混沌の章:FIGHT OR ESCAPE」のタイトル曲「LO$ER=LO♡ER」のミュージックビデオと、「名前の章:FREEFALL」のコンセプトトレーラーのエンディングシーンを表現したシーンには、“逃亡”“墜落”などのキーワードが挿入され、新曲「Deja Vu」で前作の痕跡を垣間見ることができる。新曲「Deja Vu」には、「僕たちが交わした約束のように、君と僕は必ず再会し、その瞬間がまるで“デジャブ”のように感じられる」というメッセージが込められている。切なく、胸がいっぱいになる感情が込められたこの楽曲は、バン・シヒョク議長とBIGHIT MUSICの専属プロデューサーSlow RabbitとSupreme Boiがタッグを組み、彼ら特有の洗練されたサウンドを際立たせた。「minisode 3:TOMORROW」は、4月1日午後6時に発売される。過去の約束を思い出して、約束していた“君”を探しに行く物語を描く今回のアルバムで彼らは、「君と一緒に過ごす明日が希望で救い」という自分たちだけの救いの物語を披露する予定だ。