aespa、Apple TV+ミュージカルシリーズ「Fraggle Rock: Back to the Rock」のOSTに参加

aespaが「Fraggle Rock: Back to the Rock」のOST(挿入歌)を歌う。aespaが歌うApple TV+ミュージカルシリーズ「Fraggle Rock: Back to the Rock」のOST「Get Goin」は29日0時、各音楽配信サイトで公開される予定だ。この日放送スタートする「Fraggle Rock: Back to the Rock」は、発明家の作業室の奥に隠された洞窟の世界に住む素敵なフラグルたちの話を描いたミュージカルで、今シーズンにはaespaの他にアリアナ・デボーズ、エミー賞受賞者のブレット・ゴールドスタイン、キャサリン・オハラ、トニー賞とグラミー賞の受賞者であり、エミー賞候補のデヴィッド・ディッグス、グラミー賞候補のアダム・ランバートなど、多くのアーティストが加わり、さらに華やかで興味津々な冒険を予告する。

aespaはこれに先立って、Appleオリジナル映画「Tetris」のテーマ曲「Hold On Tight」、テレビアニメ「ポケットモンスター リコとロイの旅立ち」のオープニングテーマ曲「We Go」をはじめ、WINTERとNINGNINGが参加したtvNドラマ「私たちのブルース」の「ONCE AGAIN」、WINTERが歌ったSBSドラマ「マイ・デーモン」の「With You」とtvNドラマ「無人島のディーバ」の「Voyage」、NINGNINGの初ソロOSTであるgenieTVオリジナル「ザ・ミッドナイトスタジオ 〜恋人は訳ありカメラマン〜」の「Count On Me」まで、多数のOSTに参加してきた。aespaは6月29〜30日のソウル公演を皮切りに、2度目のワールドツアー「2024 aespa LIVE TOUR - SYNK : Parallel Line」を開催し、世界中のファンと会う。