2024年6月6日、東京ディズニーシーにオープンする、新テーマポート「ファンタジースプリングス(Fantasy Springs)」

「魔法の泉が導くディズニーファンタジーの世界」をテーマに、『アナと雪の女王』、『塔の上のラプンツェル』、『ピーター・パン』をモチーフにした施設が登場します。

アトラクション 4施設、飲食施設 3施設、商品施設 1施設、最上級ランクの部屋を有するディズニーホテル 1施設という過去最大規模のプロジェクト。

今回は、そんな「ファンタジースプリングスホテル」デザインのグッズ・お土産を紹介していきます。

東京ディズニーシー・ファンタジースプリングスホテル グッズ・お土産

発売日:2024年5月28日

販売店舗:東京ディズニーシー/メディテレーニアンハーバー「エンポーリオ」など

今回紹介するのは、最上級ランクの部屋を有するディズニーホテル「ファンタジースプリングスホテル」をモチーフにしたグッズ。

淡い桜カラーがおしゃれな印象です。

ぬいぐるみバッジ ミッキーマウス/ミニーマウス

価格:各3000円

「ミッキーマウス」と「ミッキーマウス」のぬいぐるみバッジはかわいい特別なコスチューム。

クッション

価格:4000円

腕を組んで歩いている「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」デザインのクッション。

上品なジャガード織りが魅力です。

ポストカードセット

価格:600円

縦横2デザインのポストカードセット。

箔押しのキラッとしたデザインがおしゃれ!

カンバッジ

価格:500円

「東京ディズニーシー・ファンタジースプリングスホテル」をバックにポーズをとる「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」のデザイン。

ルームウェア

価格:10000円

サイズ:M・L

ゆったりとしたシルエットが特徴のルームウェア。

旅行などの持ち運びに便利な巾着付きです。

ルームシューズ

価格:3200円

「東京ディズニーシー・ファンタジースプリングスホテル」のロゴが刺繍されたルームシューズ。

ルームフレグランス

価格:2800円

オリジナルブレンドのルームフレグランス。

ロゴをモチーフにしたストーンつきです。

ストール

価格:22000円

淡いピンクのカラーがおしゃれなストール。

タペストリー

価格:5000円

ホテルの客室に描かれた壁画モチーフのタペストリー。

新コスチュームの「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」がかわいい、日本らしい桜カラーのグッズ。

東京ディズニーシー「ファンタジースプリングスホテル」グッズ・お土産の紹介でした。

