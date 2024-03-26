 

¡Ø¥»¥Ö¥ó-¥¤¥ì¥Ö¥ó¡¦º£½µ¤Î¿·¾¦ÉÊ¾ðÊó¡Ù2024Ç¯3·î25ÆüÉÕ¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤«¤é¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾¦ÉÊ¾ðÊó¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¡ª

¥Û¥Ã¥È¥¹¥Ê¥Ã¥¯¡Ø¤¸¤ã¤¬¤¦¤ÞËÀ¡Ê¥Á¡¼¥º¡Ë¡Ù 150±ß

¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤È¥Á¡¼¥º¤Ë¡¢¸ÕÜ¥¤ò¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ç²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤ä¤ß¤Ä¤­¤Ë¤Ê¤ëÌ£ÉÕ¤±¤Ë»Å¾å¤²¤¿°ìÉÊ¤È¤Î¤³¤È¡£

¢¨2024Ç¯3·î30Æü¡ÊÅÚ¡Ë°Ê¹ß½ç¼¡È¯Çä

¢£ÈÎÇäÃÏ°è

ÆÊÌÚ¸©¡¢·²ÇÏ¸©¡¢ºë¶Ì¸©¡¢ÀéÍÕ¸©¡¢ÅìµþÅÔ¡¢¿ÀÆàÀî¸©¡¢Ä»¼è¸©¡¢Åçº¬¸©¡¢¹­Åç¸©¡¢»³¸ý¸©¡¢¶å½£¡¢²­Æì

 

¥Û¥Ã¥È¥¹¥Ê¥Ã¥¯¡Ø±ö¥ì¥â¥ó¤«¤é¤¢¤²ËÀ¡Ê¤à¤ÍÆù»ÈÍÑ¡Ë¡Ù 200±ß

·Ü¤à¤ÍÆù¤ò±ö¹í¤ÇÄÒ¤±¹þ¤ß¡¢±ö¥ì¥â¥óÉ÷Ì£¤Ë»Å¾å¤²¤¿¤«¤é¤¢¤²ËÀ¡£

¢£ÈÎÇäÃÏ°è

ÅìËÌ¡¢°ñ¾ë¸©¡¢ºë¶Ì¸©¡¢ÀéÍÕ¸©¡¢ÅìµþÅÔ¡¢¿ÀÆàÀî¸©¡¢¹Ã¿®±Û¡¢ËÌÎ¦¡¢Åì³¤¡¢¶áµ¦¡¢Ãæ¹ñ¡¢»Í¹ñ¡¢¶å½£¡¢²­Æì

 

¥¹¥¤¡¼¥Ä¡ØËÌ³¤Æ»½½¾¡»º¾®Æ¦»ÈÍÑ¡¡Æ¦ÂçÊ¡¡Ù 170±ß

ÀÖ¤¨¤ó¤É¤¦¤òº®¤¼¹þ¤ó¤ÀÌßÀ¸ÃÏ¤Ç¡¢ËÌ³¤Æ»½½¾¡»º¾®Æ¦¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿Î³ñ²¤òÊñ¤ß¹þ¤ó¤ÀÂçÊ¡¡£

¢¨2024Ç¯3·î31Æü¡ÊÆü¡Ë°Ê¹ß½ç¼¡È¯Çä

¢£ÈÎÇäÃÏ°è

ÅìËÌ¡¢´ØÅì¡¢¹Ã¿®±Û¡¢ËÌÎ¦¡¢Åì³¤¡¢¶áµ¦¡¢Ãæ¹ñ¡¢»Í¹ñ¡¢¶å½£

 

¥¹¥¤¡¼¥Ä¡ØËÌ³¤Æ»½½¾¡»º¾®Æ¦»ÈÍÑ¡¡¤è¤â¤®¹á¤ëÁð¤â¤Á¡Ù 170±ß

¤è¤â¤®É÷Ì£»ÅÎ©¤Æ¤ÎÌßÀ¸ÃÏ¤Ç¡¢ËÌ³¤Æ»½½¾¡»º¾®Æ¦¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¤³¤·ñ²¤òÊñ¤ß¹þ¤ó¤ÀÁð¤â¤Á¡£

¢¨2024Ç¯3·î31Æü¡ÊÆü¡Ë°Ê¹ß½ç¼¡È¯Çä

¢£ÈÎÇäÃÏ°è

ËÌ³¤Æ»¡¢ÅìËÌ¡¢´ØÅì¡¢¹Ã¿®±Û¡¢ËÌÎ¦¡¢Åì³¤¡¢¶áµ¦¡¢Ãæ¹ñ¡¢»Í¹ñ¡¢¶å½£

 

¥¹¥¤¡¼¥Ä¡ØËÌ³¤Æ»½½¾¡»º¾®Æ¦»ÈÍÑ¡¡Î³¤¢¤ó¡õ¥Û¥¤¥Ã¥×¤É¤é¾Æ¡Ù 194±ß

¹ñ»º¾®Çþ¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¤É¤é¾Æ¤­À¸ÃÏ¤Ë¡¢½½¾¡»º¾®Æ¦¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿Î³¤¢¤ó¤È¥Û¥¤¥Ã¥×¥¯¥ê¡¼¥à¤ò¶´¤ó¤À»ÅÎ©¤Æ¡£

¢¨2024Ç¯3·î31Æü¡ÊÆü¡Ë°Ê¹ß½ç¼¡È¯Çä

¢£ÈÎÇäÃÏ°è¡¡Á´¹ñ

 

¥¹¥¤¡¼¥Ä¡Ø¤È¤í¡¼¤êÎä¤ä¤·¤ß¤¿¤é¤·¡Ù 226±ß

¥¿¥ì¤Ç¿©¤Ù¤ë¥«¥Ã¥×¤ËÆþ¤Ã¤¿¤ß¤¿¤é¤·ÃÄ»Ò¡£¥À¥·¤ÎÉ÷Ì£¤È¾ßÌý¤Î¹á¤ê¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡¢¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤È¤·¤¿Ì£¤ï¤¤¤È¤Î¤³¤È¡£

¢¨2024Ç¯3·î27Æü¡Ê¿å¡Ë°Ê¹ß½ç¼¡È¯Çä

¢£ÈÎÇäÃÏ°è

ËÌ³¤Æ»¡¢´ØÅì¡¢¹Ã¿®±Û¡¢ËÌÎ¦¡¢Åì³¤¡¢¶áµ¦¡¢Ãæ¹ñ¡¢»Í¹ñ¡¢¶å½£

 

¥¹¥¤¡¼¥Ä¡Ø¤â¤Ã¤Á¤ê¤ß¤ë¤¯¤ï¤é¤Ó¡¡ÎýÆý¤¤¤Á¤´¡Ù 270±ß

µíÆý¤ÈÎýÆý¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¤ß¤ë¤¯¤ï¤é¤ÓÌß¤Ë¡¢çõ²ÌÆùÆþ¤ê¤Î¥½¡¼¥¹¤ÈÎýÆý¥½¡¼¥¹¤ò¤«¤±¤¿°ìÉÊ¡£

¢¨2024Ç¯3·î27Æü¡Ê¿å¡Ë°Ê¹ß½ç¼¡È¯Çä

¢£ÈÎÇäÃÏ°è

ËÌ³¤Æ»¡¢ÅìËÌ¡¢´ØÅì¡¢¹Ã¿®±Û¡¢ËÌÎ¦¡¢Åì³¤¡¢¶áµ¦¡¢Ãæ¹ñ¡¢»Í¹ñ¡¢¶å½£

 

¥¹¥¤¡¼¥Ä¡Ø£·¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡¡¤·¤í¤â¤Á¤¿¤¤¾Æ¤­¡¡¥«¥¹¥¿¡¼¥É&¥Û¥¤¥Ã¥×¡Ù 181±ß

Çò¤¤¤¿¤¤¾Æ¤­À¸ÃÏ¤ÎÃæ¤Ë¥«¥¹¥¿¡¼¥É¥¯¥ê¡¼¥à¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Û¥¤¥Ã¥×¥¯¥ê¡¼¥à¤òÃíÆþ¤·¤¿¤¿¤¤¾Æ¤­¡£

¢¨2024Ç¯3·î28Æü¡ÊÌÚ¡Ë°Ê¹ß½ç¼¡È¯Çä

¢£ÈÎÇäÃÏ°è

ËÌ³¤Æ»¡¢ÅìµþÅÔ¡¢¿ÀÆàÀî¸©

 

¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¡Ø¾È¾Æ¥Á¥­¥ó¤È¤¿¤Þ¤´¥µ¥ó¥É¡Ù 345±ß

·Ü¥â¥âÆù¤Ë¡¢Ç»¸ü¾È¾Æ¥½¡¼¥¹¤ò¹ç¤ï¤»¡¢è§¤Ç¶Ì»Ò¡¢¤¿¤Þ¤´¥µ¥é¥À¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¾¦ÉÊ¡£

¢£ÈÎÇäÃÏ°è¡¡ÆÊÌÚ¸©¡¢ËÌ³¤Æ»¡¢ÀÄ¿¹¸©¡¢´ä¼ê¸©¡¢µÜ¾ë¸©¡¢½©ÅÄ¸©¡¢»³·Á¸©¡¢°ñ¾ë¸©¡¢·²ÇÏ¸©¡¢ºë¶Ì¸©¡¢ÀéÍÕ¸©¡¢ÅìµþÅÔ¡¢¿ÀÆàÀî¸©¡¢¹Ã¿®±Û¡¢ËÌÎ¦¡¢Åì³¤¡¢Ãæ¹ñ¡¢»Í¹ñ

 

¤ªÊÛÅö¡Ø¥Á¥­¥ó¥¹¥Æ¡¼¥­¡¡¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¥ª¥Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥¹¡Ù 572±ß

¥½¥Æ¡¼¥ª¥Ë¥ª¥ó¤È¤¹¤ê¤ª¤í¤·¶ÌÇ¬¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥½¡¼¥¹¤ÇÌ£¤ï¤¦¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤Ê¥Á¥­¥ó¥¹¥Æ¡¼¥­¤È¡¢¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¥ª¥Ë¥ª¥ó¥½¡¼¥¹¤Î¸æÈÓ¤Î¤ªÊÛÅö¡£

¢£ÈÎÇäÃÏ°è

ºë¶Ì¸©¡¢ÀéÍÕ¸©¡¢ÅìµþÅÔ¡¢¿ÀÆàÀî¸©

 

ÌÍÎà¡Ø¤È¤ßÅÄ´Æ½¤¥Ç¥«ÆÚ¥é¡¼¥á¥ó¡Ù 691±ß

ÀéÍÕ¸©¾¾¸Í¤Î¿Íµ¤¥é¡¼¥á¥óÅ¹¡ÖÃæ²Ú¶¾Çþ¤È¤ßÅÄ¡×¤¬´Æ½¤¤·¤¿ÆÚ¹ü¾ßÌý¥é¡¼¥á¥ó¡£¡¢¥ï¥·¥ï¥·¿©´¶¤ÎÌÍ¤¬ÆÃÄ§¤È¤Î¤³¤È¡£

¢¨2024Ç¯3·î27Æü¡Ê¿å¡Ë°Ê¹ß½ç¼¡È¯Çä

¢£ÈÎÇäÃÏ°è

ÀéÍÕ¸©¡¢ÅìµþÅÔ¡¢¿ÀÆàÀî¸©¡¢ËÌ³¤Æ»¡¢ÅìËÌ¡¢°ñ¾ë¸©¡¢ÆÊÌÚ¸©¡¢·²ÇÏ¸©¡¢ºë¶Ì¸©¡¢ÅìµþÅÔ¡¢¹Ã¿®±Û¡¢ËÌÎ¦¡¢Åì³¤¡¢¶áµ¦¡¢Ãæ¹ñ¡¢»Í¹ñ¡¢¶å½£

 

¢¨²Á³Ê¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¹þ²Á³Ê¤Ç¤¹

 

¸ø¼°¥µ¥¤¥È

 

 