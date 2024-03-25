µÆÃÓÅí»Ò¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼µÇ°Æü¤Ë¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤Ê¥È¡¼¥¯¥·¥ç¥¦³«ºÅ¡Ö¤È¤Ó¤¤ê³Ú¤·¤¤²ñ¤ò¡×
µÆÃÓÅí»Ò¤¬4·î17Æü¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼40¼þÇ¯µÇ°EP¡ØEternal Harmony¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ï´ûÊó¤Î¤È¤ª¤ê¡£¤³¤ì¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢4·î21Æü¤ËÈ¯ÇäµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¡ãµÆÃÓÅí»ÒPREMIUM TALK SHOW in ¥³¥Ë¥«¥ß¥Î¥ë¥¿¥×¥é¥Í¥¿¥ê¥¢TOKYO¡ä¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¢¡µÆÃÓÅí»Ò ²èÁü
40Ç¯Á°¤Î4·î21Æü¤Ï¡¢µÆÃÓÅí»Ò¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¡ÖÀÄ½Õ¤Î¤¤¤¸¤ï¤ë¡×¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤¿Æü¤À¡£¥³¥Ë¥«¥ß¥Î¥ë¥¿¥×¥é¥Í¥¿¥ê¥¢TOKYO¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤Ç¤Ï¡¢¥×¥é¥Í¥¿¥ê¥¦¥à¤¬±Ç¤·½Ð¤¹ËþÅ·¤ÎÀ±¡¹¤ÎÃæ¤Ç¡¢ºÇ¿·ºî¡ØEternal Harmony¡ÙÀ©ºîÈëÏÃ¤ä¡¢»×¤¤½Ð¿¼¤¤³Ú¶Ê¤Ê¤É¤òÄ°¤¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤éº£Æü¤Þ¤Ç¤òµÆÃÓÅí»ÒËÜ¿Í¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£VAP STORE¸ÂÄê¤Î±þÊçÃêÁª¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¾ÜºÙ¤ÏHP¤Ç¤´³ÎÇ§¤ò¡£
¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡
1984Ç¯£´·î21Æü¤Ï¡¢»ä¤Î²Î¼ê¤È¤·¤Æ¤ÎÃÂÀ¸Æü¡£
¤½¤ÎÅöÆü¤Ï¡¢¤É¤ó¤ÊÆü¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
»ä¼«¿È¤ÏË»¤·¤¯¤Æ¤Ï¤Ã¤¤ê³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤¬ÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤¬¡¢
³§¤µ¤ó¤Ï1984Ç¯£´·î21Æü¤¬¡¢¤É¤ó¤ÊÆü¤À¤Ã¤¿¤«µ²±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¤¢¤ì¤«¤é40Ç¯¡¢1984Ç¯£´·î21Æü¤ÎÀ±¤ò¥×¥é¥Í¥¿¥ê¥à¤Ë±Ç¤·¤Ê¤¬¤é¡¢
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢º£¸å¤Î³Ú¤·¤¤·×²è¤òÎ©¤Æ¤ë¡¢¤È¤Ó¤¤ê³Ú¤·¤¤²ñ¤ò³«¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¼¤Ò¡¢Ê³¤Ã¤Æ¤´±þÊç¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡ª¡×
¨¡¨¡µÆÃÓÅí»Ò
¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡
¢£¡ãEternal HarmonyÈ¯ÇäµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖµÆÃÓÅí»ÒPREMIUM TALK SHOW in ¥³¥Ë¥«¥ß¥Î¥ë¥¿¥×¥é¥Í¥¿¥ê¥¢TOKYO¡×¡ä
¡¦1st Stage¡§open13:40 / start14:00
¡¡¢¨Æþ¾ìÈÖ¹æ(À°Íý·ô)¤¯¤¸°ú¤13:00¡Á13:40
¡¦2nd Stage¡§open15:40 / start16:00
¡¡¢¨Æþ¾ìÈÖ¹æ(À°Íý·ô)¤¯¤¸°ú¤15:00¡Á15:40
²ñ¾ì¡§¥³¥Ë¥«¥ß¥Î¥ë¥¿¥×¥é¥Í¥¿¥ê¥¢TOKYO(Åìµþ¡¦Í³ÚÄ®) DOME1
https://www.vap.co.jp/topics/articles/aaqs26oah40qfdrx.html
¢£¥Ç¥Ó¥å¡¼40¼þÇ¯µÇ°EP¡ØEternal Harmony¡Ù
¡ÚCD¡ÛVPCB-86491 ¡ï2,000¡ÜÀÇ
CDÍ½Ìó¡§ https://vap.lnk.to/eternalharmony
¢§¼ýÏ¿¶Ê
01. À±¤Îéçµ¤Ï°
¡¡ºî»ì ºî¶Ê¡§¥Û¥ê¥¨¥¢¥Ä¥·(¥¹¥È¥ì¥¤¥Æ¥Ê¡¼)¡¡ÊÔ¶Ê¡§¥Û¥ê¥¨¥¢¥Ä¥·(¥¹¥È¥ì¥¤¥Æ¥Ê¡¼)¡¿°¤Éô¾Ìé(zonji)
02. ¤â¤¦¤¹¤°0»þ
¡¡ºî»ì ºî¶Ê ÊÔ¶Ê¡§Æâß·¿ò¿Î(androp)
03. Starry Sky
¡¡ºî»ì ºî¶Ê¡§µÆÃÓÅí»Ò¡¡ÊÔ¶Ê¡§ÎÓÅ¯»Ê
04. À±¤Îéçµ¤Ï°¡¡-Instrumental-
05. ¤â¤¦¤¹¤°0»þ -Instrumental-
06. Starry Sky -Instrumental-
¢§CD¹ØÆþ¼ÔÆÃÅµ
¡¦VAP STORE¡§Eternal Harmony ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë A4¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¡£¡Ö40th Anniversary ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥Ü¡¼¥ë¥Ú¥ó¡×¤âÉÕ¤¯¥À¥Ö¥ëÆÃÅµ¡£
¡¦Amazon.co.jp¡§Eternal Harmony ¥á¥¬¥¸¥ã¥±¡£¥µ¥¤¥º¡§24¡ß24cm¡£
¡¦¤½¤ÎÂ¾Å¹ÊÞ¡§40th Anniversary ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥Ü¡¼¥ë¥Ú¥ó¡£Amazon¤ÏÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£40¼þÇ¯µÇ°¥é¥¤¥Ö¡ãµÆÃÓÅí»Ò Special Live ¡ÈEMERALD¡É ¡Á40th Anniversary & Birthday¡Á¡ä
¡¦1Éô¡¡open14:15 / start15:00
¡¦2Éô¡¡open17:15 / start18:00
¢§¥Á¥±¥Ã¥È
¡¦SuperPremiumÀÊ¡§\15,000(ÀÇ¹þ / Íè¾ì¼Ô¸ÂÄê¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈÉÕ¤)
¡¡ÆÃÅµ¡ ¥¹¥Æ¡¼¥¸Á°1¡Á2ÎóÌÜ¤Þ¤Ç¤ÎºÂÀÊÊÝ¾Ú
¡¡ÆÃÅµ¢ Ä¾É®¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥«¡¼¥É
¡¦SÀÊ¡§\10,000(ÀÇ¹þ/Íè¾ì¼Ô¸ÂÄê¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈÉÕ¤)
¢¨Á´ÀÊ»ØÄê
¢¨Ì¤½¢³Ø»ùÆ¸⼊¾ìÉÔ²Ä
°ìÈÌÈ¯Çä¡§3/3(¶â)10:00¡Á
¡¦e+¡§http://eplus.jp
¡¦¥Á¥±¥Ã¥È¤Ô¤¢¡§http://t.pia.jp/
¡¦¥í¡¼¥½¥ó¥Á¥±¥Ã¥È¡§http://l-tike.com
¢¨Í½ÄêËç¿ô¤ËÃ£¤·¼¡Âè½ªÎ»¤·¤Þ¤¹
¡ÊÌä¡Ë¥Ç¥£¥¹¥¯¥¬¥ì¡¼¥¸¡¡https://info.diskgarage.com
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢¡µÆÃÓÅí»Ò ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëInstagram
¢¡µÆÃÓÅí»Ò ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëX