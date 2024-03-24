藤枝vs熊本 スタメン発表
[3.24 J2第6節](藤枝サ)
※14:00開始
主審:榎本一慶
<出場メンバー>
[藤枝MYFC]
先発
GK 35 内山圭
DF 2 川島將
DF 5 小笠原佳祐
DF 22 久富良輔
MF 8 浅倉廉
MF 10 榎本啓吾
MF 15 杉田真彦
MF 19 シマブク・カズヨシ
MF 23 梶川諒太
MF 26 西矢健人
FW 14 中川風希
控え
GK 41 北村海チディ
DF 16 山原康太郎
MF 13 大曽根広汰
MF 18 小関陽星
MF 24 永田貫太
MF 33 河上将平
FW 9 矢村健
監督
須藤大輔
[ロアッソ熊本]
先発
GK 1 田代琉我
DF 3 大西遼太郎
DF 6 岡崎慎
DF 24 江崎巧朗
MF 8 上村周平
MF 9 大本祐槻
MF 10 伊東俊
MF 21 豊田歩
MF 30 東山達稀
FW 11 ベ・ジョンミン
FW 16 松岡瑠夢
控え
GK 23 佐藤優也
DF 13 岩下航
MF 4 藤田一途
MF 15 三島頌平
FW 20 大崎舜
FW 28 神代慶人
FW 29 道脇豊
監督
大木武
※14:00開始
主審:榎本一慶
<出場メンバー>
[藤枝MYFC]
先発
GK 35 内山圭
DF 2 川島將
DF 5 小笠原佳祐
DF 22 久富良輔
MF 8 浅倉廉
MF 10 榎本啓吾
MF 15 杉田真彦
MF 19 シマブク・カズヨシ
MF 23 梶川諒太
MF 26 西矢健人
FW 14 中川風希
控え
GK 41 北村海チディ
DF 16 山原康太郎
MF 13 大曽根広汰
MF 18 小関陽星
MF 24 永田貫太
MF 33 河上将平
FW 9 矢村健
監督
須藤大輔
[ロアッソ熊本]
先発
GK 1 田代琉我
DF 3 大西遼太郎
DF 6 岡崎慎
DF 24 江崎巧朗
MF 8 上村周平
MF 9 大本祐槻
MF 10 伊東俊
MF 21 豊田歩
MF 30 東山達稀
FW 11 ベ・ジョンミン
FW 16 松岡瑠夢
控え
GK 23 佐藤優也
DF 13 岩下航
MF 4 藤田一途
MF 15 三島頌平
FW 20 大崎舜
FW 28 神代慶人
FW 29 道脇豊
監督
大木武