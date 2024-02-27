渋谷の繁華街で街灯倒れる 「風で倒れた」けが人なし

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　東京・渋谷区の道玄坂では鉄製の街灯が倒れました。

　警視庁によりますと、近くで目撃した人は「風で倒れた」と話しています。

　今のところけが人はいないということです。