「SHIBUYA109渋谷店」が、今年4月28日に開業45周年を迎える。これを記念してアニバーサリーキャンペーンを実施。第1弾としてNewJeans（ニュージーンズ）とコラボレーションした「NewJeans × SHIBUYA109 45th ANNIVERSARY CAMPAIGN」を4月26日から5月19日まで開催する。なお、NewJeansが商業施設とコラボするのは初となる。 【画像をもっと見る】 SHIBUYA109の45周年アニバーサリーテーマは「LOVE」。テーマには「感謝を伝える