台湾ドラマ『一筆お祓いいたします』視聴方法｜あらすじ・キャスト

台湾ドラマ『一筆お祓いいたします』について、あらすじ・キャストほか、気になる情報をまとめてご紹介。

台湾ドラマ『一筆お祓いいたします』作品情報

『一筆お祓いいたします』は、“執念”の怪物を浄化する使命を背負った主人公の奇想天外な冒険を描いた書道ファンタジー。

台湾ドラマ『一筆お祓いいたします』あらすじ

原題不良執念清除師 / Oh No! Here Comes Trouble制作年2023年話数全14話監督/脚本リン・グァンホイ(林冠慧)プロデューサーリー・ユーチエン(李育倩)、ディン・チャンユー(丁長諐)、 ワン・トン(王童)キャストフツェン・ジンホア(曾敬驊)、ビビアン・ソン(宋芸樺)、ポン・チエンヨウ(彭千祐)、シェリル・ヤン(楊謹華)、ジョセフ・チェン(鄭元暢)、デレック・チャン(張軒睿)、ホウ・イェンシー(侯彥西) ほか

書道家の家に生まれた不良高校生プー・イーヨンは、ある日 生死をさまよう事故に遭い昏睡状態に陥いる。目覚めるとすでに成人していた彼は、ある日超能力が身についていることに気づく。その能力は「執念が人の姿になる」怪物たちを引き寄せる。彼の退屈な日常は一変し、警察官のチェン・チューイン、学生時代から犬猿の仲である医学生ツァオ・グァンイェンとともに、クレイジーな怪物退治の冒険に足を踏み入れることとなる。さまざまな試練に立ち向かいながら、感動的でファンタージーな物語が繰り広げられる。

台湾ドラマ『一筆お祓いいたします』予告編

台湾ドラマ『一筆お祓いいたします』視聴方法

配信情報

台湾ドラマ『一筆お祓いいたします』の配信状況は以下の通り。

U-NEXTで独占配信!

『一筆お祓いいたします』は、2月9日(金)12:00より、U-NEXTにて独占配信スタート【価格:220円(税込)/視聴期間2日間】

台湾ドラマ『一筆お祓いいたします』キャスト

蒲一永(プー・イーヨン)役:ツェン・ジンホア

書道家の一家に生まれる。一見すると不良少年で勉強が苦手だが、無鉄砲で善良、書道が得意。17歳のとき予期せぬ事故に巻き込まれ、目を覚ますと成人になっていた。書でお金を稼ぐことを考えていた彼だが、ある日怪物が彼にメッセージを伝え、ある能力があることに気づく。

蒲一永に扮したのは、ツェン・ジンホア。2019年の映画『返校』でデビューし、「金馬賞」新人賞にノミネート。続いて、1987年戒厳令解除直後の台湾における同性愛の偏見を描いた『君の心に刻んだ名前』(2020)でも見事な演技を披露し、“億萬票房幸運星(億万興行収入の星)”とも呼ばれ人気が急上昇。その後もドラマ『追撃者〜逆局〜』ほか多くの作品での演技が好評を博す。 本作では、「仕草や言葉遣いなど全てにおいて演技の痕跡が一切見当たらない驚異的な演技」との評価を受けた。

ツェン・ジンホア(曾敬驊) 生年月日:1997年12月30日

主な出演作:『返校』『君の心に刻んだ名前』

Instagram:@jhtseng13

陳楮英(チェン・チューイン)役:ビビアン・ソン

新人警官で同僚からは「1%」と呼ばれる。イーヨンが関与する事件を調査したことから、ファンタジーの世界に突然足を踏み入れ、共に怪事件を解決していく。

2012年の映画『等一個人咖啡(原題)』で主演を務め女優としてのキャリアを本格的に開始するやいなや、知名度が急上昇したビビアン・ソン。翌年には 2015年度興収第1位の映画『我的少女時代(原題)』で主演を務め、「金馬賞」にノミネートされる。そんな演技に定評のある彼女が、主人公と名コンビとなる新人女性警官をエネルギッシュに演じる。

ビビアン・ソン(宋芸樺) 生年月日:1992年10月21日

主な出演作:『台湾・クライム・ストーリーズ』『此の時、この瞬間に』

公式Instagram:@bravolav

曹光硯(ツァオ・グァンイェン) 役:ポン・チエンヨウ

医学生で父親と二人暮らし。父親が突然失業し、安い住居を探し求めたところ、なんと高校時代に犬猿の仲だったイーヨンの隣人となる。エリート志望だった彼だが、イーヨンと関わる中で、新しい世界が開かれ、彼の心は揺さぶられる。

Netflix製作初の台湾ドラマシリーズ『罪夢者』の出演で一躍中華圏で人気に火がつき、200人ほどだったWeiboのフォロワーが急増、現在は約30万人のフォロワー数を誇る。『罪夢者』出演後に5作品からオファーを受けたという彼が第2作目として選んだのが本作である。