2シーズン制作のはずが…Netflix『ラチェッド』1シーズンで打ち切りに

『Glee/グリー』『アメリカン・ホラー・ストーリー』など数々のドラマをヒットへ導いてきたライアン・マーフィー。彼の手掛けた作品が珍しく1シーズンで打ち切りとなった。米Deadlineが報じている。

この度、1シーズンでキャンセルとなったことが分かったのは『ラチェッド』。ジャック・ニコルソンが主演し、アカデミー賞主要5部門を独占した1975年の映画『カッコーの巣の上で』に出てきた精神病院の婦長ラチェッドを主人公にしたドラマで、精神病棟の患者たちに対して絶対権力を誇る鬼のようなラチェッドはいかにして誕生したのかに迫る作品。当初から2シーズン分が発注されていた。

しかし、Netflixで2020年9月にシーズン1が配信されて以来、3年以上経っても続報が届かず。主演のサラ・ポールソンは2022年8月に米Varietyに掲載されたインタビューの中で、シーズン2があるのかどうか分からないと述べていた。

そしてこの度、サラは同作がキャンセルされたことを告白。マーフィー作品の情報を発信しているX(旧Twitter)が投稿した動画の中で、どうやら該当インタビューを受けているらしいサラが「『ラチェッド』のシーズン2はある?」と聞かれて「いいえ」と返答。「本当に?」と確認する相手に「本当よ」と答えている。

Sarah Paulson confirmed that “Ratched” will not be returning for a second season. pic.twitter.com/ig88tgKwcM

- The AHS Zone (@ahszone) February 4, 2024