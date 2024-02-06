¾¾ËÜ¿Í»ÖàÇÏ¾è¤ê¼Ì¿¿á¤Î²ø¡¡ÅÏî´¥»¥ó¥¹¤¬°û¤ß²ñ¤òÆÈ¼«Ä´ººÊó¹ð¤â¡Ä¡ÖÃ¯¤¬»£¤Ã¤¿¤Î¡©¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥¯¥í¥¹¥Ð¡¼Ä¾·â¡×¤ÎÅÏî´¥»¥ó¥¹¤¬£µÆü¡¢¼«¿È¤Î¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¼Ì¿¿»ï¡Ö¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¡×¤ÇÊó¤¸¤é¤ì¤¿¾¾ËÜ¿Í»Ö¤Îµ»ö¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆÈ¼«Ä´ººÆâÍÆ¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡Åö³ºµ»ö¤È¤Ï¡¢º£·î£±ÆüÈ¯Çä¤ÎÆ±»ï¡ÖÇËÎ÷ÃÑ¤¹¤®¤ë¡ØÇÏ¾è¤ê¼Ì¿¿¡Ù¸½¾ì¤Çµ¯¤¤¿¤³¤ÈÁ´¿¼ÁØ¡×¤À¡£
¡¡
¡¡¤³¤³¤Ë¤Ï¡¢Æ±»ï¤Ë¾Ú¸À¤·¤¿½÷À£Á»Ò¤¬ÅÏî´¤ËÍ¶¤ï¤ì¡¢£²£°£±£¸Ç¯£±£°·îÃæ½Ü¤Ë¹âµé¥Û¥Æ¥ë¡Ö¥¶¡¦¥ê¥Ã¥Ä¡¦¥«¡¼¥ë¥È¥óÂçºå¡×¤Î¥¹¥¤¡¼¥È¥ë¡¼¥à¤Ç¾¾ËÜ¡¢¤¿¤à¤é¤±¤ó¤¸¡¢ÅÏî´¡¢ÊüÁ÷ºî²È¡¢£Á»Ò¤È¤½¤ÎÍ§¿Í£Â»Ò¤Î·×£¶¿Í¤Ç°û¤ß²ñ¤¬³«¤«¤ì¤¿ÍÍ»Ò¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾¾ËÜ¤Ï£Â»Ò¤òµ¤¤ËÆþ¤ê¡¢¿²¼¼¤Ø¡£¤½¤Î¤¿¤á£Á»Ò¤µ¤ó¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤óµ¢Âð¤·¤¿¤¬¡¢¾¾ËÜ¤«¤é¡ÖÍ§Ã£¤¬¿ì¤Ã¤Ñ¤é¤Ã¤Æµ¢¤é¤ì¤Ø¤ó¤«¤é¡¢·Þ¤¨¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Ø¤ó¡©¡×¤ÈÍê¤Þ¤ì¤Æ¡¢ºÆ¤Ó¹çÎ®¡£Æ±»ï¤Ë¤Ï£Â»Ò¤ò¼«Ê¬¤ÎÊ¢¤Î¾å¤ËÇÏ¾è¤ê¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¾¾ËÜ¤Î¾×·â¼Ì¿¿¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤ÏºÆ¹çÎ®¤·¤¿»þ¤Ë£Á»Ò¤¬»£¤Ã¤¿¤â¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÅÏî´¤Ï¡Ö¡Ø¤³¤ó¤Ê¤Ï¤º¤Ï¤Ê¤¤¡Ù¤È¥é¥¤¥ó¤ò¸«ÊÖ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÀµÄ¾³Ð¤¨¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¤µ¤«¤Î¤Ü¤Ã¤Æ£Á»Ò¤µ¤ó¤Ë¤¿¤É¤ê¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¤Æ¡¢£²£°£±£¸Ç¯£±£°·î£±£³Æü¤Î°û¤ß²ñ¤ò³«¤¯Á°¤Î¡¢£Á»Ò¤µ¤ó¤È¤Î£Ì£É£Î£Å¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤ò¸ø³«¡£
¡¡¤½¤·¤Æ°ì¤Ä¤Ò¤È¤Äµ»öÆâÍÆ¤È¾È¤é¤·¹ç¤ï¤»¡¢Ê£¿ô¤ÎÌ·½âÅÀ¤ò»ØÅ¦¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¤¬¡¢Ãæ¤Ç¤â¼ó¤ò¤«¤·¤²¤¿¤Î¤ÏÇÏ¾è¤ê¼Ì¿¿¤À¡£
¡Ö£Á»Ò¤Ïµ¢Âð¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤¬¡¢µ¢Âð¤Ç¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¿·´´Àþ¤Ë¹Ô¤¯¤è¤¦¤ÊÂ¾ÉÜ¸©¤Ë½»¤ó¤Ç¤ë¤«¤é¡££±£²»þ¤â±Û¤¨¤Æ¤¤¤ë¤·¡£½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¡ÊÅÏî´¤¬£Á»Ò¤µ¤ó¤Ë¡ËÅÅÏÃ¤·¤Æ¹çÎ®¤·¡¢£Á»Ò¤ÏËÍ¤ó²È¤ËÇñ¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡Ê¾¾ËÜ¤«¤é¤Î¡Ë¡Ø£³¿Í¤Ç°û¤ßÄ¾¤½¤¦¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤ª¤«¤·¤¤¡£ËÍ¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£ËÍ¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡££Á»Ò¤µ¤ó¤È¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×
¡¡²¾¤Ë¾¾ËÜ¤ÈºÆ¹çÎ®¤·¤ÆÅÏî´¤Î¼«Âð¤ËÌá¤ë¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢ÅÏî´¤Î¼«Âð½»½ê¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤£Á»Ò¤µ¤ó¤¬Ìá¤ì¤ë¤Ï¤º¤¬¤Ê¤¤¤È¼çÄ¥¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤ÆÅÏî´¤¬ÉÔµ¤Ì£¤¬¤ë¤Î¤Ï¡¢¤â¤·£Á»Ò¤µ¤ó¤¬ºÆ¹çÎ®¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤Ê¤ë¤È¡¢ÇÏ¾è¤ê¼Ì¿¿¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
¡ÖÉÝ¤¤¤Î¤Ï¤³¤Î¼Ì¿¿¤ÏÃ¯¤¬»£¤Ã¤¿¤Î¡©¡¡¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ»£¤Ã¤¿¡©¡¡ÉÝ¤¤¤ó¤Ç¤¹¡Ä¡£¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤³¤Î¼Ì¿¿¤Î°ÕÌ£¤À¤±¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤Û¤«¤Ï°ã¤¦¤³¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È¤ï¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Ì¿¿¤À¤±¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡¢º£²ó¤ÎÊóÆ»¤Ç¡ÖÆÉ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¿Í¤ÏËÍ¤é¤Î°õ¾Ý¤Ï¤½¤ê¤ã°¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤¦¤¤¤¦»Å»ö¤À¤«¤é¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È°û¤ß¤³¤á¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤¢¤ó¤Þ¤ê¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ï¹¥¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤À¤±¤Ï¸À¤ï¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ç½ª¤ï¤ê¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È¤·¤¿¡£