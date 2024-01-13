ジュビロが24年シーズンの背番号を発表！ 新加入の川島永嗣は「１番」、ジャーメインは18から変更
ジュビロ磐田は１月13日、2024シーズンの全選手背番号とネームを発表した。
新加入のGK川島永嗣は「１番」、平川怜は「37番」に。ジャーメイン良は18から「11番」に変更となった。
【PHOTO】サポーターが創り出す圧巻の光景で選手を後押し！Jリーグコレオグラフィー特集！
全選手のリストは以下のとおり。
背番号 Pos. 名前／ネーム
１ GK 川島 永嗣／KAWASHIMA★
２ DF 川粼 一輝／IKKI★
３ DF 森岡 陸／MORIOKA
４ DF 松原 后／KO
５ DF 小川 大貴／DAIKI
６ DF 伊藤 槙人／MAKITO
７ MF 上原 力也／RIKIYA
８ MF 大森 晃太郎／OMORI
10 MF 山田 大記／HIROKI
11 FW ジャーメイン 良／GERMAIN■
13 MF 藤川 虎太朗／KOTARO
14 MF 松本 昌也／MASAYA
15 DF 鈴木 海音／KAITO
16 MF レオ・ゴメス／LEO GOMES★
17 FW ウェベルトン／WEVERTON★
18 DF 高畑 奎汰／KEITA★
19 MF ブルーノ・ジョゼ／BRUNO JOSE★
20 GK 坪井 湧也／TSUBOI★
21 GK 三浦 龍輝／RYUKI
24 GK 杉本 光希／SUGIMOTO★
25 MF 中村 駿／SHUN★
26 DF 西久保 駿介／NISHIKUBO★
28 MF 鹿沼 直生／KANUMA
31 MF 古川 陽介／FURUKAWA
35 DF･MF 朴 勢己／SEGI★
36 DF リカルド・グラッサ／RICARDO
37 MF 平川 怜／REI★
40 MF 金子 翔太／SHOTA
41 MF 石田 雅俊／ISHIDA★
50 MF 植村 洋斗／UEMURA★
77 MF 藤原 健介／KENSUKE■
99 FW マテウス・ペイショット／PEIXOTO★
※★＝新加入選手 ■＝背番号変更
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
新加入のGK川島永嗣は「１番」、平川怜は「37番」に。ジャーメイン良は18から「11番」に変更となった。
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全選手のリストは以下のとおり。
背番号 Pos. 名前／ネーム
１ GK 川島 永嗣／KAWASHIMA★
２ DF 川粼 一輝／IKKI★
３ DF 森岡 陸／MORIOKA
４ DF 松原 后／KO
５ DF 小川 大貴／DAIKI
６ DF 伊藤 槙人／MAKITO
７ MF 上原 力也／RIKIYA
８ MF 大森 晃太郎／OMORI
10 MF 山田 大記／HIROKI
11 FW ジャーメイン 良／GERMAIN■
13 MF 藤川 虎太朗／KOTARO
14 MF 松本 昌也／MASAYA
15 DF 鈴木 海音／KAITO
16 MF レオ・ゴメス／LEO GOMES★
17 FW ウェベルトン／WEVERTON★
18 DF 高畑 奎汰／KEITA★
19 MF ブルーノ・ジョゼ／BRUNO JOSE★
20 GK 坪井 湧也／TSUBOI★
21 GK 三浦 龍輝／RYUKI
24 GK 杉本 光希／SUGIMOTO★
25 MF 中村 駿／SHUN★
26 DF 西久保 駿介／NISHIKUBO★
28 MF 鹿沼 直生／KANUMA
31 MF 古川 陽介／FURUKAWA
35 DF･MF 朴 勢己／SEGI★
36 DF リカルド・グラッサ／RICARDO
37 MF 平川 怜／REI★
40 MF 金子 翔太／SHOTA
41 MF 石田 雅俊／ISHIDA★
50 MF 植村 洋斗／UEMURA★
77 MF 藤原 健介／KENSUKE■
99 FW マテウス・ペイショット／PEIXOTO★
※★＝新加入選手 ■＝背番号変更
構成●サッカーダイジェストWeb編集部