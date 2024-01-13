ジャーメインは「11番」を背負うことに。写真：永島裕基

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　ジュビロ磐田は１月13日、2024シーズンの全選手背番号とネームを発表した。

　新加入のGK川島永嗣は「１番」、平川怜は「37番」に。ジャーメイン良は18から「11番」に変更となった。
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　全選手のリストは以下のとおり。

背番号　Pos.　名前／ネーム
１　GK　　川島 永嗣／KAWASHIMA★
２　DF　　川粼 一輝／IKKI★
３　DF　　森岡 陸／MORIOKA
４　DF　　松原 后／KO
５　DF　　小川 大貴／DAIKI
６　DF　　伊藤 槙人／MAKITO
７　MF　　上原 力也／RIKIYA
８　MF　　大森 晃太郎／OMORI
10　MF　　山田 大記／HIROKI
11　FW　　ジャーメイン 良／GERMAIN■
13　MF　　藤川 虎太朗／KOTARO
14　MF　　松本 昌也／MASAYA
15　DF　　鈴木 海音／KAITO
16　MF　　レオ・ゴメス／LEO GOMES★
17　FW　　ウェベルトン／WEVERTON★
18　DF　　高畑 奎汰／KEITA★
19　MF　　ブルーノ・ジョゼ／BRUNO JOSE★
20　GK　　坪井 湧也／TSUBOI★
21　GK　　三浦 龍輝／RYUKI
24　GK　　杉本 光希／SUGIMOTO★
25　MF　　中村 駿／SHUN★
26　DF　　西久保 駿介／NISHIKUBO★
28　MF　　鹿沼 直生／KANUMA
31　MF　　古川 陽介／FURUKAWA
35　DF･MF 朴 勢己／SEGI★
36　DF　　リカルド・グラッサ／RICARDO
37　MF　　平川 怜／REI★
40　MF　　金子 翔太／SHOTA
41　MF　　石田 雅俊／ISHIDA★
50　MF　　植村 洋斗／UEMURA★
77　MF　　藤原 健介／KENSUKE■
99　FW　　マテウス・ペイショット／PEIXOTO★
※★＝新加入選手　■＝背番号変更

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

 