¡Ô£¹·î£·ÆüÄ´ººÊó¹ð½ñ¸øÉ½¡ÕÏÂ²ò°Æ¤ËÈãÈ½½¸Ãæ¤Ç¡ÄÃÎ¾²Í·Í÷Á¥»ö¸Î ·ËÅÄ¼ÒÄ¹¤Ï¡ÖÈ¿¾Ê¤Î¿§¥Ê¥·¡×
¡Ç23Ç¯£¹·î£·Æü¡¢À¤³¦°ä»º¡¢ËÌ³¤Æ»ÃÎ¾²¤Î³¤¤ò¥¯¥ë¡¼¥º¤¹¤ëÍ·Í÷Á¥¡Ö£Ë£Á£Ú£Õµ¡Ê¥«¥º¥ï¥ó¡Ë¡×¤¬¾è°÷¾èµÒ¤ò¾è¤»¤¿¤Þ¤ÞÄÀË×¤·¤¿»ö¸Î¤ÎÄ´ººÊó¹ð½ñ¤¬¸øÉ½¤µ¤ì¤¿¡£
¤½¤³¤Ç¤Ï¡¢ÃÎ¼±¤ËË³¤·¤¤¼ÒÄ¹¤¬¥È¥Ã¥×¤òÌ³¤á¡¢°ÂÁ´´ÉÍýÂÎÀ©¤¬Â¸ºß¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¶ÃØ³¤Î»ö¼Â¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¾èµÒ¤Î¡ÖÁ¥¤¬ÄÀ¤à¡×¡ÖÎä¤¿¤¯¤Æ±Ë¤²¤Ê¤¤¡×¤È¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤âµÏ¿¤µ¤ì¤¿¡£»ö¸Î¤Ç¤Ï20Ì¾¤¬»àË´¤·¡¢È¯À¸¤«¤é£±Ç¯È¾°Ê¾å·Ð¤Ã¤¿º£¤â£¶Ì¾¤¬¹ÔÊýÉÔÌÀ¤À¡£
¡Ç22Ç¯£´·î27Æü¡¢»ö¸Î¸å¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç±¿¹Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ëÃÎ¾²Í·Í÷Á¥¤Î·ËÅÄÀº°ì¼ÒÄ¹¡Ê60¡Ë¤¬ÅÚ²¼ºÂ¤Ç¼Õºá¤·ÇÈÌæ¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¡Ö¡Ç23Ç¯11·î¤ËÃÎ¾²Í·Í÷Á¥¤¬¸øÉ½¤·¤¿ÏÂ²ò°Æ¤Ë¤âÈãÈ½¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¹ÃÈÄ°÷¤Î°äÂ²¤Ë·î£µËü±ß¤ò130Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê»ÙÊ§¤¦¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¡ØÈó¸½¼ÂÅª¤À¡Ù¤È°äÂ²Â¦¤ÏÈ¿È¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ´¹ñ»æ¼Ò²ñÉôµ¼Ô¡Ë
ÃÎ¾²Í·Í÷Á¥¤Ï»ö¸Î¤òµ¯¤³¤¹Á°¤«¤é¥³¥¹¥È¥«¥Ã¥È¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿¡£ÃÎ¾²Í·Í÷Á¥¤Î¸µ½¾¶È°÷¤¬ÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¡£
¡Ö»ö¸Î¤Î¤¢¤Ã¤¿³¤°è¤ÏÆÃ¼ì¤ÊÃÏ·Á¤Î¤¿¤á¡¢ÆÃÄ§¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¤ÈÁàÁ¥¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢·ËÅÄ¼ÒÄ¹¤Ï·Ð¸³ËÉÙ¤ÊÁ¥Ä¹¤ò¥¯¥Ó¤Ë¤·¤Æ¡¢·Ð¸³¤ÎÀõ¤¤Á¥Ä¹¤·¤«»Ä¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤¬Èá·à¤Î¸¶°ø¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¸½ºß¡¢Í·Í÷Á¥¤Î»ö¶È¤ÏµÙ»ß¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢·ËÅÄ¼ÒÄ¹¤Ïº£¤âÃÎ¾²¤ÇÊ£¿ô¤Î¥Û¥Æ¥ë¤ò·Ð±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¶áÎÙ½»Ì±¤¬¸ì¤ë¡£
¡Ö¡Ç22Ç¯Ëöº¢¤Þ¤Ç¤Ï¡¢·ËÅÄ¼ÒÄ¹¤¬¹Ô¤¤Ä¤±¤Îµï¼ò²°¤Ç¤è¤¯¼ò¤ò°û¤ó¤Ç¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇ¶á¤Ï¸«¤«¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤Î»ö¸Î¤Ç´Ñ¸÷µÒ¤¬¸º¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢Èà¤Ï¤¤¤Þ¤À¤ËÃÏ¸µ¤ÎÆ±¶È¼Ô¤Ø¤Ï¼Õºá¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×
·ËÅÄ¼ÒÄ¹¤Ï¡¢¤¤¤ÄÀ¿°Õ¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤«¡£
¡ØFRIDAY¡Ù2024Ç¯1·î5¡¦12Æü¹æ¤è¤ê