『CDTV』年越しSP出演者73組一挙発表 5時間超え生放送
TBS恒例の年越し音楽特番『CDTVライブ！ライブ！年越しスペシャル！2023→2024』（12月31日 後11：45〜1月1日 前5：00）の5時間15分生放送が決定し、総勢73組の出演アーティストが一挙発表された。
今年で25回目を迎える同番組は、人気アーティストたちと年越しカウントダウンで大盛り上がりしたあと、“激アツ”メドレーで華々しく新年をスタート。進行はえとちゃん（江藤愛TBSアナウンサー）、サブMCは昨年に引き続きEXITが担当する。
アーティストの全歌唱曲およびタイムテーブルは、放送前日の30日に発表となる。出演アーティストは以下のとおり。■『CDTVライブ！ライブ！年越しスペシャル！2023→2024』出演アーティスト
AARON
INI
IMP.
アイナ・ジ・エンド
asmi
新しい学校のリーダーズ
ano
家入レオ
＝LOVE
imase
WEST.
内田雄馬
AKB48
ENHYPEN
OCTPATH
男澤直樹
Omoinotake
神はサイコロを振らない
カメレオン・ライム・ウーピーパイ
川崎鷹也
キタニタツヤ
CHEMISTRY
Conton Candy
崎山蒼志
櫻坂46
ザ・クロマニヨンズ
THE RAMPAGE
JO1
GENERATIONS
s**t kingz
シャイトープ
女王蜂
SUPER BEAVER
鈴木愛理
Da-iCE
Tani Yuuki
DA PUMP
chelmico
超特急
DXTEEN
Travis Japan
≒JOY
西川貴教
ねぐせ。
Novelbright
乃木坂46
≠ME
Hi-Fi Un!corn
Perfume
パンダドラゴン
THE BEAT GARDEN
BE:FIRST
羊文学
日向坂46
平井大
FUNKY MONKEY BΛBY’S
FANTASTICS
藤原さくら
FRUITS ZIPPER
BREAKERZ
FLOW
MAZZEL
マカロニえんぴつ
三浦大知
Mrs. GREEN APPLE
milet
モーニング娘。’24
yama
由薫
Little Glee Monster
LE SSERAFIM
WATWING
ONE N’ ONLY