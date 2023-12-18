TBS恒例の年越し音楽特番『CDTVライブ！ライブ！年越しスペシャル！2023→2024』（12月31日 後11：45〜1月1日 前5：00）の5時間15分生放送が決定し、総勢73組の出演アーティストが一挙発表された。

【写真】クリスマスSP出演アーティスト第1弾＆第2弾

今年で25回目を迎える同番組は、人気アーティストたちと年越しカウントダウンで大盛り上がりしたあと、“激アツ”メドレーで華々しく新年をスタート。進行はえとちゃん（江藤愛TBSアナウンサー）、サブMCは昨年に引き続きEXITが担当する。

アーティストの全歌唱曲およびタイムテーブルは、放送前日の30日に発表となる。出演アーティストは以下のとおり。

■『CDTVライブ！ライブ！年越しスペシャル！2023→2024』出演アーティストAARONINIIMP.アイナ・ジ・エンドasmi新しい学校のリーダーズano家入レオ＝LOVEimaseWEST.内田雄馬AKB48ENHYPENOCTPATH男澤直樹Omoinotake神はサイコロを振らないカメレオン・ライム・ウーピーパイ川崎鷹也キタニタツヤCHEMISTRYConton Candy崎山蒼志櫻坂46ザ・クロマニヨンズTHE RAMPAGEJO1GENERATIONSs**t kingzシャイトープ女王蜂SUPER BEAVER鈴木愛理Da-iCETani YuukiDA PUMPchelmico超特急DXTEENTravis Japan≒JOY西川貴教ねぐせ。Novelbright乃木坂46≠MEHi-Fi Un!cornPerfumeパンダドラゴンTHE BEAT GARDENBE:FIRST羊文学日向坂46平井大FUNKY MONKEY BΛBY’SFANTASTICS藤原さくらFRUITS ZIPPERBREAKERZFLOWMAZZELマカロニえんぴつ三浦大知Mrs. GREEN APPLEmiletモーニング娘。’24yama由薫Little Glee MonsterLE SSERAFIMWATWINGONE N’ ONLY