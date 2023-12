ライブ配信プラットフォームのTwitchが韓国からの撤退を発表しました。韓国でのサービス終了タイミングは2024年2月27日(韓国および日本時間)となっており、サービス終了の理由は「運営コストが極めて高額になってしまった」ためと説明されています。

韓国のTwitchに関するお知らせ

https://blog.twitch.tv/ja-jp/2023/12/05/an-update-on-twitch-in-korea/

Supporting Users in Korea Through the Shutdown of Twitch in Korea

https://help.twitch.tv/s/article/korea-update-kr

韓国でのTwitchの運営コストは非常に高額だったそうで、これまでTwitchはさまざまな方法でコスト削減に取り組んできたそうです。具体的には、動画の品質を守るためにP2Pモデルの配信を試みたり、韓国内で配信される動画の画質を最大720p(HD画質)に制限したりと、コスト削減の取り組みを行ってきたそうですが「それでも韓国におけるネットワーク料金は諸外国に比べ約10倍高額でした」とTwitchは説明しています。そのためTwitchは韓国において多額の損失を計上しており、これ以上ビジネスを存続させる方法はないという判断に至ったそうです。

Twitchは「これまでコミュニティ構築に多大な時間と労力を費やしてきた韓国のTwitchストリーマーの皆様に向けて、コミュニティを存続させる新たな場所を見つけるお手伝いをさせていただきたいと考えています。今後、韓国のTwitchストリーマーの皆様が、韓国内の他のライブ配信サービスにスムーズに移行できるようサポートしてまいります」と記し、韓国のTwitch配信者の配信プラットフォーム移行を手助けすると述べています。

韓国以外のユーザー向け情報として、Twitchは「韓国以外に在住するストリーマーで、韓国から多くの視聴者を獲得している方に向けて、Twitchにおける減収の可能性をお知らせします」と記しています。実際、Twitchは韓国からの収入が多く、今後減収の可能性のあるストリーマーにメールで通知を送っている模様。

また、2024年2月27日にはアカウント登録時に居住国として韓国を選択したストリーマーによるTwitchサービスの収益化が終了します。なお、居住国として韓国を選択したストリーマーへの最終支払いは3月16日に行われ、アフィリエイトパートナー登録は6月4日に削除されることとなるそうです。なお、居住国を間違って入力してしまったケースや、過去に韓国に居住していたものの現在は韓国以外に在住しているケースについて、Twitchは「登録時に誤って居住国を韓国と選択したと思われるストリーマーの方は、すみやかにパートナー/アフィリエイトの再登録を行い、居住国を修正してください。再登録は、クリエイターダッシュボードの設定メニューから行えます」と記しています。

なお、日本では韓国人プロゲーマーや、韓国人配信者が多数活躍しています。そのため、X上ではTwitchの韓国でのサービス終了を憂う投稿が多数投稿されていました。

韓国twitchサービス終了

兵役が終わったら戻るとこが無くなった件について https://t.co/5L8lyIvsef— include (@include_FN) December 6, 2023

韓国twitch サービス終了、、ま、、?! https://t.co/Rv268ejIYR— Mainy ???? (@SuperMeyNE) December 6, 2023

なんだこれは.. https://t.co/NBVx2wI5gn— KH / Killin9Hit (@Killin9Hit) December 6, 2023

韓国twitchサ終するらしい わぉー https://t.co/AztisZAgUn— 猫汰つな????✨ (@tsuna_nekota) December 6, 2023

韓国Twitch2月27日サービス終了..

どうしよう.. pic.twitter.com/oDUYOwkaQ9— Kyo H (@KyoHwang96) December 6, 2023

韓国TWITCH が2月27日を最後にサービス終了するって聞きました…????

他の方法見つかる事が出来なかった場合は3月からは韓国語配信もツベでやるかもです????— ジユ/Jiyu⚜【にじさんじ】 (@JiyuOh2434) December 6, 2023

韓国人ストリーマーのyummy_2さんはTwitchの韓国撤退を受け、自身の配信の中で「私のキャリア、私が作ったもの、パートナーストリーマーを作ったもの、すべてが消えてしまいます」と叫んでいます。

韓国からTwitchでの配信が不可能になることにより、プロゲーマーやストリーマーにも影響が出るという声もあります。

韓国でのtwitchサービス終了 Pacificリーグで韓国に行く選手やストリーマーらも多分twitchで配信できないから結構影響大きそう... https://t.co/Q21uqnlGkd— HR7 (@fps_hr7) December 6, 2023

リーグで韓国行ったらtwitchで配信できないってことですか… TT https://t.co/cgATpteRhl— ZETA hiroronn (@hiroronnsann) December 6, 2023

Twitchの韓国撤退が発表されてから、韓国人ストリーマーの移住先候補のひとつであるアフリカTVの株価が20%近く急騰しています。

Twitchが韓国から撤退する原因となった「ネットワーク料金が諸外国に比べて10倍高額」になってしまう理由は、韓国ではインターネット接続サービスを提供するISPが「OTTプロバイダー(動画コンテンツや音声通話サービスなどをインターネット経由で提供するプロバイダー)はネットワーク使用料をISPに支払うべき」としているためです。

海外サービスを利用するにはその国のインターネットネットワークに直接アクセスする必要があり、例えば韓国でNetflixを視聴するには韓国のインターネットネットワークと接続されたアメリカのインターネットネットワークに接続して映像を取り込む必要があります。この時発生するのがネットワーク使用料です。ISPにはいくつかの基準をベースに階層が決められており、低層のISPが高層のISPにデータ転送コストを支払うことをトランジット、同層のISP間でデータを送受信することをピアリングと呼ぶのですが、韓国でNetflixをはじめとしたOTTプロバイダーの人気が高まるにつれ、韓国のISPが負担しなければならないトランジットが増大するようになりました。そのため、韓国のISPは海外のOTTプロバイダーに対してネットワーク使用料を支払えと要求しているわけです。

このネットワーク使用料の支払いを巡り、韓国ではISPとOTTプロバイダーのNetflixが泥沼の法廷闘争を繰り広げていたのですが、この訴訟は最終的に両者が戦略的パートナーシップを構築するという形で終了しています。

「インターネットトラフィックの大部分を占めるNetflixはネットワーク使用料を支払うべき」とISPが主張 - GIGAZINE

なお、韓国同様にインドやイギリスでもOTTプロバイダーに対してネットワーク使用料の支払いを求める動きが加速しています。