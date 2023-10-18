FUJIWARA¡¦Æ£ËÜÉÒ»Ë¤µ¤ó¡¢ËÜ¿ÍÎ©¤Á²ñ¤¤¤Ç¼Â¶·¸«Ê¬¡¡º£·î4Æü¤Ë¡ÈÅö¤ÆÆ¨¤²¡É»ö¸Î
º£·î4Æü¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖFUJIWARA¡×¤ÎÆ£ËÜÉÒ»Ë¤µ¤ó¤¬Åö¤ÆÆ¨¤²¤ò¤·¤¿»ö¸Î¤Ç¡¢·Ù»ëÄ£¤Ï18Æü¡¢Æ£ËÜ¤µ¤óËÜ¿Í¤ÎÎ©¤Á²ñ¤¤¤Î¤â¤È¼Â¶·¸«Ê¬¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢18Æü¸á¸å3»þ¤´¤í¡¢»ö¸Î¤¬¤¢¤Ã¤¿Åìµþ¡¦½ÂÃ«¶è¤Î¸òº¹ÅÀ¤Ç¡¢·Ù»ëÄ£¤ÏÆ£ËÜÉÒ»Ë¤µ¤óËÜ¿Í¤ÎÎ©¤Á²ñ¤¤¤Î¤â¤È¼Â¶·¸«Ê¬¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Æ£ËÜ¤µ¤ó¤Ï¼Ö¤Î¸åÉôºÂÀÊ¤«¤é¡¢ÁÜºº°÷¤È»ö¸ÎÅö»þ¤Î¾õ¶·¤Ê¤É¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Æ£ËÜ¤µ¤ó¤Ïº£·î4Æü¡¢±¿Å¾¤¹¤ë¼Ö¤ÇÂçÄÌ¤ê¤òÄ¾¿Ê¤·¤¿ºÝ¡¢±¦¤«¤éÍè¤¿½÷À¤¬±¿Å¾¤¹¤ë¾èÍÑ¼Ö¤È¾×ÆÍ¤·¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÎ©¤Áµî¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢·Ù»ëÄ£¤¬»ö¸Î¤Î·Ð°Þ¤ò¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ£ËÜ¤µ¤ó¤Ïº£·î11Æü¡¢»öÌ³½ê¤òÄÌ¤¸¤Æ»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤¿¤³¤È¤òÇ§¤á¡¢ÅöÌÌ¡¢·ÝÇ½³èÆ°¤ò¼«½Í¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£