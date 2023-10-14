ºÊ·ãÅÜ¡ª¡¡°é»ù¤ò²¡¤·ÉÕ¤±¤ëÉ×¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦Ê³Æ®¥¨¥Ô¥½¡¼¥É
ËÜÍè¡¢É×ÉØ¤Õ¤¿¤ê¤Ç»Ò°é¤Æ¤ò¤¹¤ë¤Ù¤¤Ê¤Î¤Ë¡¢É×¤Î°é»ù¤Ø¤Î»²²ÃÅÙ¤¬Äã¤¯¡¢·ë¶ÉºÊ¤¬¤Ò¤È¤ê¤Ç´èÄ¥¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦²ÈÄí¤Ï¡¢º£¤â¤Ê¤ªÂ¿¤¯Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤Ë¤É¤ì¤À¤±²æËý¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡°é»ù¤òºÊ¤Ë²¡¤·ÉÕ¤±¡¢²¿¤â¤·¤Ê¤¤É×¤ËÂÐ¤¹¤ëºÊ¤¿¤Á¤ÎÈ¿·â¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤«¤é¡¢º£²ó¤Ï¡Ö¥¹¥È¥é¥¤¥¡×¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤¿°ìÎã¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª
É×¤Ë°é»ù¤ò´ÝÅê¤²
¡Ö²È»ö¤â°é»ù¤â¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê»Ø¼¨¤Ê¤·¤Ë¤Ï²¿¤â¤·¤Ê¤¤É×¡£¤½¤ÎÂÖÅÙ¤Ë¤¦¤ó¤¶¤ê¤·¡¢¤¢¤ëÅÚÍËÆü¤ÎÄ«¡¢»ä¤ÏÈà¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡Øº£½µËö¤Ï»ä¤¬³°½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÌÌÅÝ¤ò¸«¤Æ¤Í¡Ù¤È¹ð¤²¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢³°½Ð¤·¡¢É×¤Ë»Ò¶¡¤¿¤Á¤ÎÀ¤ÏÃ¤ò°ìÇ¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î½µËö¡¢É×¤Ï»Ò¶¡¤¿¤Á¤È²á¤´¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢°é»ù¤ÎÂçÊÑ¤µ¤ò¿È¤ò¤â¤Ã¤ÆÂÎ¸³¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê30Âå¡¿¸øÌ³°÷¡Ë
¢¦ ¤³¤Î·Ð¸³¤Ç¡¢É×¤Ï¾¯¤Ê¤«¤é¤º°é»ù¤ÎÂçÊÑ¤µ¤ò¼Â´¶¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£