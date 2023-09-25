¡Ö£Ö£É£Ö£Á£Î£Ô¡×Â³ÊÔ¤Ë£Ô£Â£Ó¶ÉÆâ¤«¤éµ¿Ìä¤ÎÀ¼¡¡¾ø¤·ÊÖ¤µ¤ì¤¿àºæ²í¿Í¥³¥ÍÆþ³ØÁûÆ°á
¡¡ÇÐÍ¥¤Îºæ²í¿Í¡Ê£´£¹¡Ë¤¬¼ç±é¤·¤Æ¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿£Ô£Â£Ó·ÏÆüÍË·à¾ì¡Ö£Ö£É£Ö£Á£Î£Ô¡×Â³ÊÔ¤¬¡¢£²£°£²£µÇ¯£··î´ü¤ÎÊüÁ÷¤ÇÍÎÏ»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Õ¥¡¥ó¤âÂ³ÊÔ¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¬¡¢£Ô£Â£Ó¶ÉÆâ¤ÎàÊÌÈÉá¤«¤éµ¿Ìä¤ÎÀ¼¤¬Ê®½Ð¡£¸¶ºî¡¦±é½Ð¤ò¼ê¤¬¤±¤¿Æ±¶É¤ÎÊ¡ß·¹îÍº»á¤Îà¥³¥ÍÆþ³ØÈ¯¸Àá¤¬¾ø¤·ÊÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡Ö£Ö£É£Ö£Á£Î£Ô¡×ºÇ½ª²ó¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ£±½µ´Ö¤¿¤Ã¤¿£²£´Æü¤â£Ó£Î£Ó¤Ç¤ÏÂ³ÊÔ¤òË¾¤àÀ¼¤¬Àä¤¨¤Ê¤¤¡£Æ±ºî¤Î¼«±ÒÂâ¤ÎÈëÌ©ÁÈ¿¥¡ÖÊÌÈÉ¡×¤Ï¥Û¥Ã¥È¥ï¡¼¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Åö¤Î¥¥ã¥¹¥È¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï¤È¤¤¤¦¤È¡¢ºæ¤ÏÆ±ºîºÇ½ª²ó¤ÎÊüÁ÷¤òÁ°¤Ë¤·¤¿£±£·ÆüÃë¤ÎÆÃÈÖ¤Ç¡Ö¼¡¤ËÊ¡ß·»á¤È¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤à¤Ê¤é¡Ø£Ö£É£Ö£Á£Î£Ô£²¡Ù¡×¤ÈÂ³ÊÔ¤ËÁ°¤Î¤á¤ê¡£Ê¡ß·»á¤Ï£±£·Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Æ±ºî¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡¢Â³ÊÔ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢¡ÖÀµÄ¾¡¢£³Éôºî¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¿¤À¡¢£Ô£Â£Ó¶ÉÆâ¤Ç¤ÏÆ±ºî°Ê³°¤Î¥É¥é¥Þ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢àÊÌÈÉá¤«¤éµ¿Ìä¤ÎÀ¼¤¬Ê®½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¤Ã¤«¤±¤ÏÊ¡ß·»á¤¬£±·î¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¥¹¥Ô¡¼¥Á¤·¡¢¶ÄÅ·È¯¸À¤·¤¿¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Ê¡ß·»á¤Ï¥¹¥Ô¡¼¥Á¤Ç¡¢ºæ¤¬¼ç±é¤·¤¿¡ÖÈ¾ÂôÄ¾¼ù¡×¡Ê£²£°£±£³¡¢£²£°Ç¯¡Ë¤Ç±é½Ð¤òÃ´Åö¤·¤¿¤³¤È¤òÆ§¤Þ¤¨¡Öºæ¤µ¤ó¤ÈÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢ºæ¤Î»Ò¶¡¤Î¿Ê³ØÀè¤ò¡Ö¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤È¸ýÁö¤Ã¤¿¡£ºæ¤ÏºÊ¤Ç½÷Í¥¤Î¿ûÌîÈþÊæ¡Ê£´£¶¡Ë¤È¤È¤â¤Ë£±ÃË£±½÷¤ò°é¤Æ¤ë¥Ñ¥Ñ¡£¶µ°éÇ®¿´¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡Ê¡ß·»á¤ÎÈ¯¸À¤Î»ö¼Â³ÎÇ§¤Ç£²·î¡¢£Ô£Â£Ó¤Ë¼èºà¤·¤¿¤¬¡¢¡ÖÃ´Åö¼ÔÉÔºß¡×¤Ç²óÅú¤ÏÆÀ¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Íâ£³·î¤Ë¡Ö½÷À¼«¿È¡×¤¬¡Öà¥³¥ÍÆþ³Øá¤òÁÛµ¯¡×¤Ê¤É¤ÈÂ³Êó¤·¡¢Æ±¶É¤ÏÅö³ºÈ¯¸À¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¡Ê¥³¥ÍÆþ³Ø¤Î¡Ë¼ñ»Ý¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¤·¡¢¡Ø¾Ò²ð¤·¤Æ³Ø¹»¤ËÆþ¤ì¤¿¡Ù¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÈÝÄê¤·¤¿¡£
¡¡£Ô£Â£Ó´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö¥¸¥ã¥¤¤µ¤ó¡ÊÊ¡ß·»á¤Î°¦¾Î¡Ë¤Ï¶É¤Î»ö¼Â³ÎÇ§¤Ë¡Ø¤¢¤ì¤Ï¥¸¥ç¡¼¥¯¤À¡Ù¤ÈÂç¹²¤Æ¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¶ÉÆâ¤ÎàÊÌÈÉ¥É¥é¥Þ´Ø·¸¼Ôá¤Ï¤ä¤Ã¤«¤ßÈ¾Ê¬¤Ç¤³¤¦¸À¤¦¡£
¡Ö¥¸¥ã¥¤¤µ¤ó¤Ï¤«¤Í¤ÆÇÐÍ¥¤ä½÷Í¥¤Î¼è¤ê¹þ¤ß¤¬¶¯°ú¤À¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¡Ø£Ö£É£Ö£Á£Î£Ô¡Ù¤ÏÁá¤¤ÃÊ³¬¤«¤éÂ³ÊÔ¤ò¤Ë¤é¤ß¡¢ºæ¤µ¤ó¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ò²¡¤µ¤¨¤ë¤Ù¤¯¡¢Â£¤êÊª¤ò¤¹¤ë¤Ê¤ÉÇ®¿´¤Ëà±Ä¶Èá¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÊ¹¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö¿Ê³ØÀè¡×¤Î£Ï£Â¤â¡ÖÊ¡ß·¤µ¤ó¤ÎÈ¯¸À¤Ï£Ï£Â¡¢£Ï£Ç¤Î´Ö¤Ç¡¢¤¢¤é¤Ì¸í²ò¤ò¾·¤¯¤ÈÌäÂê»ë¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥Æ¥ì¥Ó¶ÉÂ¦¤¬·ÝÇ½¿Í¤ä·ÝÇ½»öÌ³½ê´Ø·¸¼Ô¤òÇ®¿´¤ËÀÜÂÔ¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÂ¿Ê¬¤Ë¤¢¤ë¡£¤½¤ÎµÕ¤â¤·¤«¤ê¤À¡£»þ¤Ë¤Ï¤½¤ì¤¬¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥È¤·¤ÆÌäÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤â¤¹¤ë¡£
¡Ö¥¸¥ã¥¤¤µ¤ó¤ÎºÍÇ½¤Ïµ¿¤¤¤è¤¦¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡Ø£Ö£É£Ö£Á£Î£Ô¡Ù¤Ç¤Ï¸¶ºî¤âÃ´¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡£¤â¤¦àÊ¡ß·¥Ö¥é¥ó¥Éá¤È¤·¤Æ³ÎÎ©¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç±Ä¶È¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð£Ô£Â£Ó¥É¥é¥Þ´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¥¹¥Ã¥¥ê¤·¤¿·Á¤ÇÂ³ÊÔ¤ËÎ×¤ß¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£